Κάθε μέρα από την έναρξη του πολέμου, αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού φτιάχνουν ένα βίντεο για τον Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει στιγμές από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων κατά τις προηγούμενες 48 ώρες.

Όπως αναφέρει το NBC, το καθημερινό βίντεο διαρκεί συνήθως περίπου δύο λεπτά, μερικές φορές και περισσότερο, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Eνας από αυτούς περιέγραψε κάθε βίντεο ως μια σειρά από αποσπάσματα με «πράγματα που ανατινάζονται».

Τα βίντεο αυτά δεν είναι η μόνη ενημέρωση που λαμβάνει ο Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο. Ενημερώνεται επίσης μέσω συνομιλιών με κορυφαίους στρατιωτικούς και συμβούλους των μυστικών υπηρεσιών, ξένους ηγέτες και ειδησεογραφικά ρεπορτάζ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ωστόσο, η ενημέρωση μέσω αυτών των βίντεο τροφοδοτεί τις ανησυχίες ορισμένων συμμάχων του Τραμπ ότι ενδέχεται να μην λαμβάνει -ή να μην αφομοιώνει- την πλήρη εικόνα του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην τέταρτη εβδομάδα του, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι.

Ανέφεραν επίσης ότι τα βίντεο αυτά συμβάλλουν στην εντεινόμενη απογοήτευση του Τραμπ όσον αφορά την κάλυψη του πολέμου από τα ΜΜΕ. Ο Τραμπ έχει επικαλεστεί τις επιτυχίες που παρουσιάζονται στα καθημερινά βίντεο για να αμφισβητήσει σε ιδιωτικό επίπεδο το γιατί η κυβέρνησή του δεν μπορεί να επηρεάσει καλύτερα την κοινή γνώμη.

Ο ίδιος φέρεται να έχει ρωτήσει τους συνεργάτες του γιατί τα ΜΜΕ δεν δίνουν έμφαση σε όσα βλέπει ο ίδιος, όπως ανέφεραν ένας εν ενεργεία και ένας πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ.