Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακατευθύνει όπλα που αρχικά προορίζονταν για την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν περιορίζει τις προμήθειες ορισμένων από των πιο κρίσιμων πυρομαχικών του αμερικανικού στρατού, ανέφερε την Πέμπτη η Washington Post, επικαλούμενη τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Τα όπλα που μπορούν πιθανόν να ανακατευθυνθούν περιλαμβάνουν πυραύλους αναχαίτισης αεράμυνας που αγοράστηκαν μέσω μιας πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε πέρυσι, στο πλαίσιο της οποίας οι χώρες-εταίροι αγοράζουν αμερικανικά όπλα για το Κίεβο, ανέφερε το δημοσίευμα.

Το ενδεχόμενο της ανακατεύθυνσης όπλων πέφτει στο τραπέζι καθώς οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή εντείνονται.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης που ηγείται των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει πάνω από 10.000 στόχους εντός του Ιράν και βρίσκονται σε καλό δρόμο για να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να προβάλλει ισχύ εκτός των συνόρων του.

Ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε στην εφημερίδα ότι το Υπουργείο Άμυνας θα «διασφαλίσει ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ και αυτές των συμμάχων και εταίρων μας έχουν ό,τι χρειάζονται για να πολεμήσουν και να κερδίσουν».

Το Πεντάγωνο, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.