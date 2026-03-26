Η Ρωσία φέρεται να πλησιάζει στην ολοκλήρωση μιας οργανωμένης επιχείρησης σταδιακής αποστολής βοήθειας προς το Ιράν, η οποία περιλαμβάνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ιατρικό εξοπλισμό και τρόφιμα, σύμφωνα με πληροφορίες δυτικών υπηρεσιών που επικαλούνται οι Financial Times.

Στόχος της Μόσχας είναι να στηρίξει έναν βασικό της σύμμαχο, ο οποίος αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις εξαιτίας της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, διατηρώντας ταυτόχρονα ενεργούς τους διαύλους επικοινωνίας με την ιρανική ηγεσία.

Μυστικές επαφές μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που έχουν λάβει γνώση των σχετικών πληροφοριών, ανώτατοι αξιωματούχοι από τη Ρωσία και το Ιράν ξεκίνησαν μυστικές συνομιλίες για την αποστολή drones λίγες ημέρες μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Η διαδικασία των αποστολών φέρεται να ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα.

FT Exclusive: Moscow has close ties with Tehran and has provided its ally with crucial support including satellite imagery, targeting data and intelligence support, people familiar with the matter said. https://t.co/SzQAlkm2QL pic.twitter.com/Yx7ofM9f6x — Financial Times (@FT) March 25, 2026

Πηγές με γνώση των επαφών αναφέρουν ότι η Ρωσία διατηρεί στενή συνεργασία με το Ιράν και έχει ήδη προσφέρει σημαντική υποστήριξη, μεταξύ άλλων μέσω δορυφορικών εικόνων, δεδομένων στόχευσης και πληροφοριών. Εφόσον επιβεβαιωθεί, η αποστολή drones θα αποτελέσει την πρώτη ένδειξη ότι η Μόσχα παρέχει απευθείας στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Το Κρεμλίνο μιλά για «ψευδείς πληροφορίες»

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες περί αποστολής drones, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «κυκλοφορούν πολλές ψευδείς πληροφορίες», σημειώνοντας ωστόσο ότι ο διάλογος της Ρωσίας με την ιρανική ηγεσία συνεχίζεται. Δυτικός αξιωματούχος εκτίμησε ότι η ρωσική υποστήριξη αποσκοπεί όχι μόνο στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, αλλά και στη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας του καθεστώτος στην Τεχεράνη. Σε δημόσιες τοποθετήσεις, η Μόσχα έχει τονίσει ότι παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια, αναφέροντας ότι έχει ήδη αποστείλει περισσότερους από 13 τόνους φαρμακευτικού υλικού στο Ιράν μέσω Αζερμπαϊτζάν και ότι σχεδιάζει να συνεχίσει τις αποστολές.