Νετανιάχου: Συνεχίζουμε να χτυπάμε το Ιράν με πλήρη ισχύ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά το Ιράν «με πλήρη ισχύ», σε ένα σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο οποίο χαιρέτισε τη χθεσινή εξουδετέρωση από το Ισραήλ του αρχηγού του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αλιρέζα Τανγκσίρι.

«Συνεχίζουμε να χτυπάμε, με πλήρη ισχύ, στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», λέει ο πρωθυπουργός.

«Χθες το βράδυ, εξοντώσαμε τον διοικητή του ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Αυτό το άτομο έχει πολύ αίμα στα χέρια του και ήταν επίσης υπεύθυνο για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ», συνεχίζει ο Νετανιάχου.

Αποκαλεί αυτό «ένα ακόμη παράδειγμα της συνεργασίας μεταξύ ημών και του συμμάχου μας, των Ηνωμένων Πολιτειών, στην επιδίωξη των κοινών πολεμικών μας στόχων».