Τραμπ για Ιράν: Με εκλιπαρούν να κάνουμε συμφωνία, είναι κακοί διαπραγματευτές

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν «παρακαλά για να γίνει συμφωνία» και όχι οι ΗΠΑ, επιμένοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε θέση αδυναμίας μετά τις στρατιωτικές εξελίξεις.

Στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ουάσινγκτον, τόνισε ότι «η αποστολή λέγεται "Επική Οργή" επειδή τους έχουμε διαλύσει», συνεχίζοντας: «Εχουμε εξαλείψει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων τους». Ενώ σημείωσε ότι έχουν διαλύσει επίσης πολλά από τα εργοστάσια που παρασκευάζουν drones.

Και συνέχισε: «Τους εκμηδενίζουμε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, πλήττουμε τις στρατιωτικές τους εγκαταστάσεις, δεν το περίμεναν. Έχουμε καταρρίψει το μεγαλύτερο ποσοστό των πυραύλων και των εκτοξευτήρων τους. Έχουν αναχαιτιστεί οι περισσότεροι πύραυλοί τους, έχουμε καταστρέψει πολλά εργοστάσια πο09υ παράγουν drones και πυραύλους.

«Έχουμε πετύχει πολλές νίκες μέχρι στιγμής. Με εκλιπαρούν να κάνουμε μια συμφωνία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ανόητοι, είναι πολύ έξυπνοι, καλοί στη μάχη, αλλά κακοί στη διαπραγμάτευση. Θα έπρεπε να το έχουν κάνει 4 εβδομάδες πριν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν είμαι βέβαιος ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε συμφωνία», τόνισε.

«Είχαν έτοιμους πυραύλους για να πλήξουν περιοχές της Μέσης Ανατολής. Τα πλοία τους είναι βυθισμένα, βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση από τον Β' Παγκόσμιο. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, γιατί όλη η ηγεσία έχει εξαφανιστεί. Δεν θα επιστρέψουμε σε συζητήσεις με ανθρώπους που είναι άρρωστοι και θέλουν πυρηνικά όπλα», συνέχισε.

«Υποτίθεται οι πύραυλοί τους δεν θα ξεπερνούσαν τα 2.500 χιλιόμετρα. Αλλά έριξαν στο πλέον διάσημο νησί που το Ηνωμένο Βασίλειο φοβόταν πολύ να μας δώσει επειδή δεν ήθελε να εμπλακεί, αλλά ούτε κι εμείς θέλουμε να εμπλακούμε στους πολέμους τους», είπε ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είμαστε δυσαρεστημένοι με το ΝΑΤΟ. Πάντα λέγαμε πως είναι χάρτινη τίγρη. Τους είχα πει πως αν ήθελαν να συμμετάσχουν, να το έκαναν από την αρχή. Μου είπαν να στείλουν αεροπλανοφόρο όταν τελειώσει ο πόλεμος. Εκτιμούμε πως θα μας πάρει 4 με 6 εβδομάδες για το σχέδιό μας και είμαστε ήδη πολύ μπροστά από το πρόγραμμα. Έχουν κατανοήσει πως έχουν καταστραφεί και γι' αυτό μας μιλούν, δεν μπορούν να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση. Επιζητούν να κάνουν συμφωνία. Φυσικά και διαπραγματεύονται και θέλουν να κάνουν συμφωνία, να δούμε αν θα φτάσουμε στη σωστή συμφωνία. Τοποθετούν νάρκες στο Στενό του Ορμούζ γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Θα τους αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίζουμε τους ναρκοβαρόνους», πρόσθεσε ο Τραμπ.