Οι Χούθι της Υεμένης, των οποίων επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα προκάλεσαν χάος στη διεθνή ναυτιλία και το εμπόριο κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, είναι έτοιμοι να χτυπήσουν ξανά τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη, μια κίνηση που θα επιδεινώσει την οικονομική κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Εάν οι Χούθι ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση, ένας προφανής στόχος θα ήταν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ένα βασικό σημείο συμφόρησης για τη ναυτιλία και ένα στενό πέρασμα που ελέγχει τη θαλάσσια κυκλοφορία προς τη Διώρυγα του Σουέζ, αφού το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ.

Οι σιίτες σύμμαχοι του Ιράν στο Λίβανο και το Ιράκ έχουν ενταχθεί στον πόλεμο στην περιοχή που ξέσπασε μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης. Ωστόσο, οι Χούθι, που είναι βαριά οπλισμένοι και ικανοί να προκαλέσουν σημαντική αναστάτωση στη ναυσιπλοΐα γύρω από την Αραβική Χερσόνησο, δεν έχουν εμπλακεί ακόμη στη σύγκρουση.

«Είμαστε πλήρως έτοιμοι στρατιωτικά με όλες τις επιλογές. Όσον αφορά άλλες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τον καθορισμό της ώρας μηδέν, αυτές επαφίενται στην ηγεσία και εμείς παρακολουθούμε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα γνωρίζουμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κινηθούμε» ανέφερε ηγετικός στέλεχος των Χούθι στο Reuters.

«Μέχρι τώρα το Ιράν τα πηγαίνει καλά και νικά τον εχθρό κάθε μέρα και η μάχη εξελίσσεται προς την κατεύθυνσή του. Αν συμβεί κάτι αντίθετο προς αυτό, τότε μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση» συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Συντονισμός

Ορισμένοι διπλωμάτες και αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι Χούθι περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να εμπλακούν στη σύγκρουση, σε συντονισμό με το Ιράν, προκειμένου να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση.

Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στις εξαγωγές υδρογονανθράκων των αραβικών χωρών του Κόλπου και η στροφή προς τη βαριά εξάρτηση από την Ερυθρά Θάλασσα ενδέχεται να προσφέρουν μια τέτοια ευκαιρία.

Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στο στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, εάν πραγματοποιηθούν επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος ή στα νησιά του, σύμφωνα με δηλώσεις ανώνυμης ιρανικής στρατιωτικής πηγής που αναφέρθηκαν την Τετάρτη από το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν επιθέσεις στην περιοχή. Το Μπαμπ αλ-Μαντάμπ που βρίσκεται μεταξύ της Υεμένης στην Αραβική Χερσόνησο και του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας στην αφρικανική ακτή.

Είναι μία από τις σημαντικότερες διαδρομές στον κόσμο για τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων, ιδίως αργού πετρελαίου και καυσίμων από τον Κόλπο με προορισμό τη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ ή του αγωγού SUMED στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας της Αιγύπτου, καθώς και εμπορευμάτων με προορισμό την Ασία, συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού πετρελαίου.

Έχει πλάτος 18 μίλια (29 χλμ.) στο στενότερο σημείο του, περιορίζοντας την κυκλοφορία σε δύο κανάλια για εισερχόμενες και εξερχόμενες μεταφορές.