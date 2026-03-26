Τραμπ: Καλύτερα να σοβαρευτούν γρήγορα στο Ιράν-Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για βοηθήσουν

«Καλύτερα (σ.σ. οι Ιρανοί διαπραγματευτές) να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, ΔΕΝ υπάρχει ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΩ», τόνισε σε νέες του αναρτήσεις στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ρίχοντας εκ νέου τα βέλη του στο ΝΑΤΟ.

«Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και "περίεργοι". Μας "παρακαλούν" να κάνουμε μια συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν αφού έχουν στρατιωτικά εξαλειφθεί, με μηδενικές πιθανότητες ανάκαμψης, κι όμως δηλώνουν δημόσια ότι απλώς "εξετάζουν την πρότασή μας". ΛΑΘΟΣ!!! Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, ΔΕΝ υπάρχει ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΩ, και δεν θα είναι και ωραία! Πρόεδρε DJT», τόνισε στην ανάρτησή του για το Ιράν.

Η ανάρτηση του Τραμπ έρχεται σε μια στιγμή που δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται έναν τερματισμό της σύγκρουσης, σηματοδοτώντας μια απότομη αλλαγή από την προηγούμενη στάση του.

Η προειδοποίηση του προέδρου έρχεται επίσης μετά από χθεσινά σχόλια στα οποία είπε ότι το Ιράν θέλει «να κάνει μια συμφωνία τόσο πολύ, αλλά φοβάται να την πει» δημόσια από φόβο για εσωτερικές επιπτώσεις.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι συνομιλίες δεν βρίσκονται σε αδιέξοδο, ακόμη και αφού η Τεχεράνη δεν αποδέχτηκε αμέσως ένα πλαίσιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι η κυβέρνηση εργάζεται για να οργανώσει μια πιθανή συνάντηση στο Πακιστάν, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξεύρεση μιας εξόδου από τη σύγκρουση.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί παραδέχτηκε ότι έχουν ανταλλαγεί μηνύματα μέσω μεσαζόντων, αλλά έδειξε σκεπτικισμό για τη θέση της Ουάσινγκτον.

Νέα «πυρά» κατά ΝΑΤΟ

«Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για βοηθήσουν με το Ιράν», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε άλλη ανάρτησή του στο Truth Social.

«Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ αλλά "μην ξεχνάτε ποτέ" αυτή την πολύ σημαντική στιγμή», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΘΝΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΧΙΣΤΕΙ, ΤΟΥ ΙΡΑΝ. ΟΙ ΗΠΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ, ΑΛΛΑ «ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ» ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»