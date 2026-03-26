Σε εξέλιξη έμμεσες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με πακιστανική διαμεσολάβηση

Έμμεσες διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Ισλαμαμπάντ παίζει μεσολαβητικό ρόλο, επιβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισχάκ Νταρ.

Ο Νταρ, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, χαρακτήρισε «περιττές» τις «ειρηνευτικές συνομιλίες» και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, οι έμμεσες συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν λαμβάνουν χώρα μέσω μηνυμάτων που μεταφέρει το Πακιστάν».

«Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει 15 σημεία, τα οποία εξετάζονται επί του παρόντος από το Ιράν», συνέχισε ο ίδιος στο X.

«Αδελφικές χώρες όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος, μεταξύ άλλων, υποστηρίζουν επίσης αυτή την πρωτοβουλία», πρόσθεσε.

There has been unnecessary speculation in the media regarding peace talks to end ongoing conflict in the Middle East. In reality, US-Iran indirect talks are taking place through messages being relayed by Pakistan. In this context, the United States has shared 15 points, being… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 26, 2026

Οι δηλώσεις του Νταρ αποτελούν την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση από το Ισλαμαμπάντ ότι το Πακιστάν παίζει μεσολαβητικό ρόλο. Το Ισλαμαμπάντ έχει παρουσιαστεί ως πιθανός μεσολαβητής, δεδομένων των μακροχρόνιων δεσμών του με το γειτονικό Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και του δικτύου επαφών του στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ και ο Νταρ βρίσκονται σε τακτική επαφή με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους του Ιράν, καθώς και με τους συμμάχους τους στον Κόλπο, ειδικά με τη Σαουδική Αραβία.

Ο ισχυρός αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, συμμετέχει επίσης σε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες και μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Κυριακή, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ωστόσο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι το Ιράν «δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί» και σχεδιάζει να «συνεχίσει να αντιστέκεται».

Το Ιράν θέλει να «τερματίσει τον πόλεμο με τους δικούς του όρους», τόνισε. «Μερικές φορές μπορούν να μεταδοθούν μηνύματα... αλλά αυτό δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να περιγραφεί ως διάλογος ή διαπραγμάτευση», είπε.