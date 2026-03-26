Γαλλία: Βιντεοδιάσκεψη 35 χωρών από όλες τις ηπείρους για το άνοιγμα του Oρμούζ

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, πτέραρχος Φαμπιάν Μαντόν είχε σήμερα μια συνάντηση, μέσω βιντεοδιάσκεψης, με εκπροσώπους 35 χωρών, από όλες τις ηπείρους, με αντικείμενο την εξεύρεση τρόπων για να ανοίξει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο δεν αποκάλυψε ποιες χώρες συμμετείχαν σε αυτήν τη βιντεοδιάσκεψη.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν σχετίζεται με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή και είναι «αυστηρά αμυντική», πρόσθεσε το υπουργείο. «Ο στόχος είναι να οργανωθεί η επανέναρξη της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ αφού παύσουν οι εχθροπραξίες», τόνισε.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες ότι Βρετανία και Γαλλία θα συμπροεδρεύσουν αυτή την εβδομάδα σε μια συνάντηση, με τη συμμετοχή περίπου 30 χωρών, με σκοπό τη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού που θα εγγυάται την ασφάλεια του Ορμούζ.

Στενά Ορμούζ: Συνασπισμός 30 χωρών με πρωτοβουλία Γαλλίας και Βρετανίας - Ποιες άλλες συμμετέχουν

Με βάση πληροφορίες του Agence France-Presse, το Λονδίνο και το Παρίσι αναμένεται να ηγηθούν μιας σειράς στρατιωτικών διαβουλεύσεων, με στόχο τον συντονισμό μιας πολυεθνικής δύναμης που θα διασφαλίσει εκ νέου την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Σε αρχικό στάδιο επαφών έχουν ήδη λάβει μέρος χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία και ο Καναδάς, ενώ ολοένα και περισσότερα κράτη εκδηλώνουν πρόθεση συμμετοχής στην πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, βασική επιδίωξη είναι η κατάρτιση ενός σχεδίου που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών το ταχύτερο δυνατόν, μόλις οι συνθήκες το καταστήσουν εφικτό.

Ο αρχηγός του επιτελείου άμυνας των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, Ρίτσαρντ Νάιτον, προήδρευσε συνάντησης των αρχικών έξι χωρών και του Καναδά την περασμένη Κυριακή, σύμφωνα με τους Times. Ο Βρετανός αξιωματούχος Άμυνας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι και άλλες χώρες θα μπορούσαν τώρα να προσκληθούν.

«Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε να διαδραματίσουμε έναν ρόλο εντός αυτού του συνασπισμού και στην καθοδήγηση του υπόλοιπου κόσμου για να υπάρξει ένα σχέδιο που θα διασφαλίσει ότι θα μπορέσουμε να ανοίξουμε ξανά τα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Νάιτον συνεργαζόταν «πολύ στενά με τον Φαμπιέν Μαντόν», πρόσθεσε ο αρχηγός του επιτελείου των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

Διεθνής στήριξη και κοινή δήλωση

Συνολικά 30 χώρες έχουν συνυπογράψει κοινή δήλωση που υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα και καλεί σε σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται, πέραν των αρχικών χωρών, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία, καθώς και η Αυστραλία, η Νότια Κορέα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η δήλωση καταδικάζει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και ενεργειακών υποδομών, καθώς και την «de facto» παρεμπόδιση της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, καλώντας την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα τις ενέργειες αυτές.

Στρατηγική σημασία και ενεργειακές επιπτώσεις

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η πρόσφατη κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, έχει εντείνει τις ανησυχίες για τη σταθερότητα της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Προοπτικές και επόμενα βήματα

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη προτείνει τη φιλοξενία διεθνούς συνόδου, πιθανότατα στο Πόρτσμουθ ή στο Λονδίνο, όπου θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της επιχείρησης.

Παρά τη διευρυνόμενη διεθνή υποστήριξη, παραμένει ασαφές πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί η αποστολή στην πράξη, ενώ η ένταση στην περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξη της πρωτοβουλίας.

Διαβάστε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή