Reuters: Το Πακιστάν καλεί τις ΗΠΑ να πιέσουν το Ισραήλ να μην στοχοποιήσει τους Αραγτσί και Καλιμπάφ

Το Ισραήλ αφαίρεσε τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ από τη τη λίστα των στόχων του, αφού το Πακιστάν κάλεσε την Ουάσινγκτον να πιέσει το Ισραήλ να μην τους στοχοποιήσει, δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη μια πακιστανική πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

«Οι Ισραηλινοί είχαν τις συντεταγμένες τους και ήθελαν να τους εξοντώσουν. Είπαμε στις ΗΠΑ ότι αν εξοντωθούν κι αυτοί, τότε δεν υπάρχει κανείς άλλος να μιλήσουν, γι' αυτό και οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Ισραηλινούς να υποχωρήσουν», ανέφερε η πηγή.

Η Wall Street Journal ανέφερε για πρώτη φορά ότι οι δύο κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν αφαιρεθεί προσωρινά από τη λίστα αξιωματούχων του Ισραήλ προς αποκλεισμό, καθώς διερευνούν πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Οι δύο αξιωματούχοι έχουν αφαιρεθεί από τη λίστα για έως και τέσσερις ή πέντε ημέρες, ανέφερε η Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, αλλά δεν ανέφερε κανέναν πακιστανικό ρόλο σε αυτήν.

Το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία παίζουν τον ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Το Ισλαμαμπάντ διατηρεί άμεση επαφή τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη σε μια εποχή που τέτοια κανάλια έχουν παγώσει για τις περισσότερες άλλες χώρες. Το Ισλαμαμπάντ θεωρείται επίσης πιθανός χώρος διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών.

Πάντως, Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι κανένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δεν είναι άτρωτος σε επιθέσεις. Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι αυτός και ο Νετανιάχου είχαν εξουσιοδοτήσει τον στρατό να στοχεύει αξιωματούχους χωρίς προηγούμενη άδεια.

Ερωτηθείς εάν οι Αράκτσι και Καλιμπάφ είχαν αφαιρεθεί από μια ισραηλινή λίστα επιθέσεων κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν, ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε ότι ο στρατός «έχει μια αυστηρή διαδικασία πριν από κάθε επιχείρηση και κάθε χτύπημα», αλλά πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να αναφερθώ σε συγκεκριμένους πιθανούς στόχους».