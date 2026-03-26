Axios: Το Πεντάγωνο επεξεργάζεται το «τελικό χτύπημα» στο Ιράν-Οι τέσσερις επιλογές που είνα στο τραπέζι

Οι ΗΠΑ εξετάζουν τις επιλογές τους για ένα «τελικό χτύπημα» στο Ιράν, που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων σε ιρανικό έδαφος, καθώς και σε μια μεγάλη προσπάθεια βομβαρδισμού, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο πηγές με γνώση.

Εάν οι προσπάθειες έναρξης διαπραγματεύσεων υψηλού επιπέδου με το Ιράν δεν καρποφορήσουν και οι Ιρανοί συνεχίσουν να απειλούν τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ πιθανόν να ξεκινήσουν ένα τελικό χτύπημα που θα εξυπηρετήσει έναν διπλό σκοπό - τη βελτίωση της θέσης τους σε μελλοντικές συνομιλίες με την Τεχεράνη ή την άδεια του Τραμπ να τερματίσει μονομερώς τον πόλεμο με μια εικόνα νίκης.

Οι αξιωματούχοι λένε στο Axios ότι συζητούνται τέσσερις επιλογές.

Η πρώτη σημαίνει την κατάληψη ή τον αποκλεισμό του νησιού Χαργκ, του βασικού κόμβου του Ιράν για την εξαγωγή πετρελαίου.

Η δεύτερη είναι η κατάληψη του νησιού Λάρακ στα Στενά, το οποίο διαθέτει ιρανικές βάσεις και ραντάρ που παρακολουθούν πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ, καθώς και μικρότερα σκάφη που μπορούν να επιτεθούν σε πολιτικά πλοία.

Μια τρίτη πιθανότητα είναι η εισβολή στο νησί Άμπου Μούσα στον ανατολικό Περσικό Κόλπο, η οποία δίνει στο Ιράν τον έλεγχο των πλοίων που εξέρχονται από τον Κόλπο.

Το νησί — και τα κοντινά νησιά Greater και Lesser Tunb — κατέχονται από το Ιράν, αλλά διεκδικούνται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έναν βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Τέλος, οι ΗΠΑ μπορούν απλώς να μπλοκάρουν ή να αναλάβουν τον έλεγχο των πλοίων που εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο.

Σύμφωνα με την Axios, υπάρχουν επίσης σχέδια υπό εξέταση για την κατάσχεση από τα αμερικανικά στρατεύματα του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, το οποίο πιστεύεται ότι βρίσκεται κάτω από κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στο Ιράν. Εναλλακτικά, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν απλώς να βομβαρδίσουν τις εγκαταστάσεις από αέρος για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να φτάσει στο υλικό.

Ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει για κανένα από τα σχέδια, λένε οι πηγές.