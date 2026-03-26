IDF: Επιβεβαίωσαν την εξουδετέρωση της ανώτατης ηγεσίας του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν την ανώτατη ηγεσία του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), συμπεριλαμβανομένου του διοικητή τους, Αλιρεζά Τανγκσίρι.

Η νυχτερινή επιδρομή της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στην ιρανική πόλη-λιμάνι Μπαντάρ-Αμπάς πραγματοποιήθηκε ενώ ο Τανγκσίρι συναντιόταν με ανώτερους αξιωματικούς του Ναυτικού των IRGC.

Εκτός από τον Τανγκσίρι, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι η επιδρομή σκότωσε επίσης τον αρχηγό των πληροφοριών του Ναυτικού των IRGC, Μπεχνάμ Ρεζαεΐ. Ο στρατός δεν κατονομάζει άμεσα άλλους κορυφαίους διοικητές που σκοτώθηκαν στην επιδρομή.

Ο Τανγκσίρι διετέλεσε αρχηγός του Ναυτικού των IRGC τα τελευταία οκτώ χρόνια. Ο στρατός λέει ότι «με την πάροδο των ετών, ήταν υπεύθυνος για επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα και εμπορικά πλοία και απείλησε προσωπικά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου στα Στενά του Ορμούζ και στον διεθνή θαλάσσιο τομέα».

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι «ηγήθηκε των προσπαθειών για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και προηγμένων τρομοκρατικών επιθέσεων στον θαλάσσιο τομέα, ένας από τους κύριους υπεύθυνους για τη διατάραξη της παγκόσμιας οικονομίας».

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι η δολοφονία του Τανγκσίρι και της ηγεσίας του Ναυτικού του IRGC «αποτελεί ένα επιπλέον σημαντικό πλήγμα στις μονάδες διοίκησης και ελέγχου του IRGC και στις ικανότητές του να ενορχηστρώνει τρομοκρατικές δραστηριότητες στον θαλάσσιο τομέα εναντίον χωρών της περιοχής».