Τραμπ για Ιράν: «Παράθυρο» για αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές και μετά την Παρασκευή

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό την Πέμπτη να επεκταθεί η αναστολή των στρατιωτικών επιθέσεων των ΗΠΑ κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν και μετά από την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα ο Τραμπ είχε ανακοινώσει πως «παγώνει» για πέντε μέρες τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν, στο πλαίσιο του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου. Μιλώντας την Πέμπτη στο πλαίσιο του υπουργικού συμβουλίου, ο Τραμπ δήλωσε «δεν ξέρω ακόμα αν θα αλλάξει η προθεσμία της Παρασκευής για το Ιράν».

Αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, ο ίδιος είπε πως το Ιράν επέτρεψε να περάσουν από την περιοχή δέκα πετρελαιοφόρα, χειρονομία καλής θέλησης στις διαπραγματεύσεις, μεταξύ των οποίων και ορισμένα πλοία υπό πακιστανική σημαία. Νωρίτερα, αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε ένα μυστηριώδες «πολύ μεγάλο δώρο» από το Ιράν την Τρίτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι το Ιράν δεν θα έπρεπε να μπορεί να χρεώνει «διόδια» για τη διέλευση από το Ορμούζ αλλά «το κάνει».

Ο Τραμπ είπε ότι μία από τις επιλογές είναι να θέσει υπό τον έλεγχό του το πετρέλαιο του Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι δεν θα μιλήσει άλλο για το θέμα αυτό. Ανέφερε ως παράδειγμα τη Βενεζουέλα, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει «ένα είδος κοινοπραξίας» για την εκμετάλλευση αργού πετρελαίου.

Σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν πρόθυμο για άμεση διπλωματική λύση με την Τεχεράνη. «Διάβασα σήμερα μια ιστορία που έλεγε ότι είμαι απελπισμένος να πετύχω συμφωνία. Δεν είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η θέση του είναι ακριβώς η αντίθετη, επισημαίνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν αισθάνεται πίεση να προχωρήσει σε συμβιβασμό. «Είμαι το αντίθετο του απελπισμένου. Δεν με ενδιαφέρει», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να επιταχύνουν διαπραγματεύσεις εάν δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντά τους.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει συνέχιση στρατιωτικών ενεργειών, σημειώνοντας ότι υπάρχουν και άλλοι στόχοι που εξετάζονται. «Στην πραγματικότητα, έχουμε και άλλους στόχους που θέλουμε να πλήξουμε πριν αποχωρήσουμε», δήλωσε.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε αβέβαιος για το αν θα τηρήσει την προθεσμία που είχε θέσει προς την Τεχεράνη σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την πορεία των διαπραγματεύσεων.

«Δεν ξέρω ακόμη. Δεν ξέρω. Ο κύριος Γουίτκοφ και ο Τζέι Ντι και ο Τζάρεντ θα μου πουν αν θεωρούν ότι οι συνομιλίες προχωρούν καλά, και αν δεν προχωρούν, ίσως όχι», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και στον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, τους οποίους έχει αναθέσει να χειριστούν τις διαπραγματεύσεις.

«Έχουμε πολύ χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνει μια ημέρα στον “χρόνο Τραμπ”; Μια ημέρα – ξέρετε τι είναι; Είναι μια αιωνιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποδηλώνοντας ότι οι συνομιλίες παραμένουν σε εξέλιξη και ότι ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω ευελιξία ως προς το χρονοδιάγραμμα.

