ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠ - ΠΟΥΤΙΝ

Μετά από σχεδόν τρεις ώρες συνομιλιών, στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ της Αλάσκας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι οι συνομιλίες «πραγματοποιήθηκαν σε ένα εποικοδομητικό κλίμα αμοιβαίου σεβασμού. Είχαμε πολύ λεπτομερείς διαπραγματεύσεις που ήταν αρκετά χρήσιμες». Συνεχίζοντας, εξέφρασε την ελπίδα ότι «η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε από κοινού θα μας βοηθήσει να πλησιάσουμε αυτόν τον στόχο και θα ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη στην Ουκρανία».

Επανέλαβε επίσης το αίτημα ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι «βαθύτερες αιτίες» της σύγκρουσης. Στο παρελθόν, ο Πούτιν έχει ισχυριστεί ψευδώς ότι ανάμεσα στις αιτίες συγκαταλέγεται και η εκλεγμένη ουκρανική κυβέρνηση, την οποία έχει κατηγορήσει αβάσιμα ότι διοικείται από Ναζί.

Ο Πούτιν σημείωσε ακόμη ότι ο Τραμπ έχει υποστηρίξει πως ο πόλεμος πλήρους κλίμακας, που ξεκίνησε με την ρωσική εισβολή το 2022, δεν θα είχε συμβεί εάν ο ίδιος ήταν τότε πρόεδρος των ΗΠΑ — προσθέτοντας ότι συμφωνεί με αυτή τη δήλωση, ενώ μετά το τέλος της συνέντευξης, απυήθηνε πρόσκληση προς τον Ντόναλντ τραμπ να επισκεφθεί τη Μόσχα για τη συνέχιση των συνομιλιών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως ήταν μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» κατά την οποία σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος», πλήν όμως «υπάρχει ακόμη δρόμος» μέχρι την επίτευξη συμφωνίας, είπε ο Τραμπ, διευκρινίζοντας πως «συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία» και υπάρχουν ακόμα λίγα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. «Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία σήμερα», αλλά έχουμε πολλές πιθανότητες να το πετύχουμε, δήλωσε.

Προανήγγειλε ότι θα ενημερώσει τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους ηγέτες για την έκβαση των συνομιλιών και αποχαιρέτησε τον Πούτιν λέγοντας: «θα σας ξαναδώ σύντομα». «Την επόμενη φορά στη Μόσχα», είπε στα αγγλικά ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, με τον αμερικανό πρόεδρο να αφήνει ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Guardian: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με τον Guardian, o Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα πως οι ηγέτες στο Κίεβο «δεν θα βάλουν εμπόδια» στη διαδικασία τερματισμού του πολέμου. Ωστόσο, Δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια για το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Ακυρώθηκε το γεύμα των δύο ηγετών

Σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονται στην Αλάσκα, ακυρώθηκε το γεύμα και η διευρυμένη σύσκεψη που θα ακολουθούσε της συνάντησης. Η πληροφορία αυτή, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί προς το παρόν επίσημα από τον Λευκό Οίκο.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ ρωτήθηκε από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass πώς είναι η διάθεσή του μετά τη συνάντηση, με τον ίδιο να απαντά ότι είναι «εξαιρετική».

Οι συνομιλίες μεταξύ των ανδρών, πήγαν «εξαιρετικά» καλά, δήλωσε και ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

», είπε στους δημοσιογράφους. Η συζήτηση πίσω από κλειστές πόρτες διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες.

Η πρώτη αντίδραση του Λευκού Οίκου

Ένα μικρό κομμάτι από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ανέβασε ο Λευκός Οίκος, εστιάζοντας στη μεγάλη πρόοδο που σύμφωνα με τον πρόεδρο ΗΠΑ, σημειώθηκε στην Αλάσκα.

«Σήμερα σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο… Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση και συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία.» – Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ο Λευκός Οίκος.

Ολοκληρώθηκαν ύστερα από σχεδόν τρεις ώρες οι συνομιλίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ της Αλάσκας, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, χωρίς να διευκρινίσει εάν θα ακολουθήσει διευρυμένος γύρος συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Ο ειδικός απεσταλμένος της Μόσχας Κιρίλ Ντμίτριεφ δήλωσε στην ρωσική κρατική τηλεόραση πως οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών ήταν «εξαιρετικά καλές».

Μετά από σχεδόν τρεις ώρες ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος της διευρυμένης συνάντησης «3 vs 3» ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν στην αεροπορική βάση της εποχής του Ψυχρού Πολέμου στην Αλάσκα με κοινές δηλώσεις των δυο προέδρων.

Η Σύνοδος Κορυφής είχε διπλή ατζέντα: μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και, σε δεύτερο επίπεδο, την προοπτική μιας νέας συμφωνίας ελέγχου πυρηνικών όπλων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα στην Αλάσκα για τη συνάντηση υψηλού διακυβεύματος με τον Ρώσο πρόεδρο, μετά τη δήλωσή του ότι θέλει να δει μια εκεχειρία στον πόλεμο στην Ουκρανία «σήμερα».

Το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One προσγειώθηκε στη στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα, όπου ο Τραμπ είχε προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για μια ιστορική σύνοδο κορυφής που θα μπορούσε να σφραγίσει την τύχη της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Ουκρανίας. Μισή ώρα αργότερα, μετά το Air Force One, προσγειώθηκε και το αεροσκάφος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Οι δύο ηγέτες είχαν θερμή χειραψία και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί πριν από τη σύνοδο, ενώ τα χαμόγελα ήταν έντονα, ενδεικτικό της αμοιβαίας εκτίμησης που χαρακτηρίζει τους δύο ηγέτες. Επρόκειτο για την πιο θερμή υποδοχή που έχει επιφυλάξει ο Τραμπ σε ξένο ομόλογό του. Χειροκρότησε τρεις φορές μέχρι να φτάσει στο σημείο που τον περίμενε ο Πούτιν.

Λίγο αργότερα, οι δύο ηγέτες, συνοδευόμενοι από τους συμβούλους τους, κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον μπροστά από μια επιγραφή σε μπλε φόντο που έγραφε «Αναζητώντας την Ειρήνη». Οι δύο ηγέτες δεν έκαναν δηλώσεις στον Τύπο ούτε δέχτηκαν ερωτήσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος συνοδεύεται από τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ και τον διπλωματικό του σύμβουλο Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνοδεύεται από τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του για τη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ.

Η Σύνοδος Κορυφής, στα όρια των ΗΠΑ, προσφέρει στον Ρώσο ηγέτη μια ηχηρή επιστροφή στη διπλωματική σκηνή, καθώς θα γίνει δεκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά καθώς θα κατεβαίνει από το αεροπλάνο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δεν προσκλήθηκε στις συνομιλίες, και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του φοβούνται ότι ο Τραμπ μπορεί να ξεπουλήσει την Ουκρανία ουσιαστικά παγώνοντας τη σύγκρουση και αναγνωρίζοντας - έστω και ανεπίσημα - τον ρωσικό έλεγχο στο ένα πέμπτο της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ προσπάθησε να κατευνάσει αυτές τις ανησυχίες καθώς επιβιβαζόταν στο Air Force One, λέγοντας ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει για τυχόν εδαφικές ανταλλαγές. «Δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ για την Ουκρανία, είμαι εδώ για να τους φέρω στο τραπέζι», δήλωσε.

Live οι τελευταίες εξελίξεις από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

03:00 Αναχωρεί για τη Ρωσία ο Πούτιν - Έφυγε για Ουάσινγκτον και ο Τραμπ

Τον δρόμο για τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον πήραν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ, αντίστοιχα μετά την ολοκλήρωση της συνόδου στην Αλάσκα.

02:30 Η πρώτη αντίδραση του Λευκού Οίκου μετά τις κοινές δηλώσεις Τραμπ - Πούτιν

Ένα μικρό κομμάτι από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ανέβασε ο Λευκός Οίκος, εστιάζοντας στη μεγάλη πρόοδο που σύμφωνα με τον πρόεδρο ΗΠΑ, σημειώθηκε στην Αλάσκα.

«Σήμερα σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο… Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση και συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία.» – Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ο Λευκός Οίκος.

“We made some great progress today… We had an extremely productive meeting and many points were agreed to.” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/WBTMLcI0Cv — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

02:04 Ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις Τραμπ - Πούτιν

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος στην τοποθέτησή του τόνισε ότι όφελος της Ρωσίας είναι να ολοκληρωθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ συμπλήρωσε πως υπήρξε ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες, έκανε εκτενείς αναφορές στην συνεργασία των δυο χωρών κατά το παρελθόν, ευχαριστώντας παράλληλα τον πρόεδρο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αρκετά συγκρατημένος στην τοποθετησή του, επιβεβαιώνοντας πως υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, εκφράζοντας όμως την ελπίδα πως κάτι τέτοιο θα γίνει στο άμεσο μέλλον παρόλο που «υπάρχει ακόμη δρόμος» όπως τόνισε.

01:50 BBC: Σε «εξαιρετική» διάθεση ο Ρώσος υπ. Άμυνας μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ ρωτήθηκε από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass για τη διάθεσή του μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν με τον ίδιο να απαντά χαμογελώντας ότι είναι «εξαιρετική».

Οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν στην αμερικανική αεροπορική βάση της Αλάσκας, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, ολοκληρώθηκαν μετά από σχεδόν τρεις ώρες, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Στην αρχή της συνάντησής τους, οι δύο άνδρες συνοδευόμενοι από τους συμβούλους τους, κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον μπροστά από μια επιγραφή σε μπλε φόντο που έγραφε «Αναζητώντας την Ειρήνη».

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα πήγαν «εξαιρετικά» καλά, δήλωσε ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

01:42 Reuters: Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος δηλώνει ότι οι συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Τραμπ πήγαν «εξαιρετικά» καλά

01:30 Reuters: Ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η συνέντευξη Τύπου Τραμπ - Πούτιν

01:17 Reuters: Ολοκληρώθηκε η πρώη συνάντηση «3 vs 3» ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν

01:02 CNN: Αν αυτή η Σύνοδος Κορυφής πάει καλά, να τι θα μπορούσε να ακολουθήσει;

Είναι κρίσιμο ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν παρίσταται σε αυτή τη συνεχιζόμενη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, παρόλο που οι δύο ηγέτες συζητούν τον πόλεμο που διεξάγει ο Πούτιν στην Ουκρανία.

Τι θα συμβεί λοιπόν όταν ολοκληρωθεί η συνάντηση; Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα καλέσει τον Ζελένσκι, καθώς και τους Ευρωπαίους ηγέτες, μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής, για να τους ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Έχει καταστήσει σαφές ότι ο τελικός του στόχος είναι να φέρει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι στο ίδιο δωμάτιο, ώστε να συζητήσουν πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί «σχεδόν αμέσως» εάν η σημερινή συνάντηση πάει καλά, ενδεχομένως ακόμη και στην Αλάσκα. Πρόκειται για έναν φιλόδοξο στόχο - απλώς η υλικοτεχνική υποστήριξη της γρήγορης άφιξης του Ζελένσκι εκεί θα ήταν δύσκολη.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «θα έφευγε» αν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, προσθέτοντας ότι θα καταλάβαινε από τα πρώτα λεπτά αν ο Πούτιν θέλει πραγματικά ειρήνη.

«Αν είναι μια κακή συνάντηση, θα τελειώσει πολύ γρήγορα», είπε και πρόσθεσε πως, αντίθετα, «αν είναι μια καλή συνάντηση, θα καταλήξουμε να έχουμε ειρήνη στο εγγύς μέλλον».

0:42 CNN: Σύγκριση του Air Force One με το προεδρικό αεροσκάφος του Πούτιν



Είναι μια εντυπωσιακή και σπάνια εικόνα: δύο προεδρικά αεροπλάνα δίπλα-δίπλα σε αμερικανικό έδαφος, και μάλιστα σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, αναφέρει το CNN το οποίο προχωράει σε μια σύγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων των δύο αεροσκαφών.

00:31: Ζαχάροβα ειρωνεύεται τα Δυτικά ΜΜΕ για το κόκκινο χαλί στον Πούτιν

«Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης τρελάθηκαν. Για τρία χρόνια μιλούσαν για την απομόνωση της Ρωσίας, και σήμερα είδαν το κόκκινο χαλί με το οποίο υποδέχτηκαν τον Ρώσο Πρόεδρο στις ΗΠΑ», σχολίασε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

00:10 CNN: Τα F-22 που «υποδέχθηκαν» τους δύο προέδρους χρησιμοποιούνται για την αναχαίτιση ρωσικών μαχητικών



Τα τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor, που παρατάχθηκαν κατά μήκος του κόκκινου χαλιού όπου οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν χαιρέτησαν ο ένας τον άλλον σήμερα, είναι του ίδιου τύπου με τα αεροσκάφη που αναχαιτίζουν τακτικά ρωσικά μαχητικά, ανέφερε το CΝΝ.

00:10 Έχει περάσει πάνω από μιάμιση ώρα από την έναρξη της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συναντώνται μαζί με τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες τους εδώ και περισσότερο από μία ώρα.

Αυτό έχει σημασία, επειδή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μάθει μέσα σε λίγα λεπτά αν ο Πούτιν ενδιαφέρεται πραγματικά για την επιδίωξη της ειρήνης. Είπε επίσης ότι, αν η Σύνοδος Κορυφής πάει άσχημα, «θα περπατήσει».

«Μπορεί να φύγω και να πω, "καλή τύχη", και αυτό θα είναι το τέλος. Μπορεί να πω ότι αυτό δεν πρόκειται να διευθετηθεί», δήλωσε ο Τραμπ πριν από τη σύνοδο.

23:50 Η πρώτη ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν - Κεντρικό σύνθημα: «Επιδιώκοντας την ειρήνη»

23:34 Βίντεο του ρωσικού ΥΠΕΞ από τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Η συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε στο Άνκορατζ, αναφέρει το ρωσικό ΥΠΕΞ σημειώνοντας ότι στις συνομιλίες συμμετέχουν επίσης ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο προεδρικός βοηθός Γιούρι Ουσάκοφ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

23:14 Η χειραψία ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν διήρκεσε 15 δευτερόλεπτα

Σύμφωνα με το RIA Novosti, οι δύο χειραψίες μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πριν από την έναρξη των συνομιλιών στην Αλάσκα, διήρκεσαν συνολικά 15 δευτερόλεπτα.

Η πρώτη χειραψία πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο του Άνκορατζ και κράτησε 11 δευτερόλεπτα. Ο Τραμπ ήταν αυτός που έτεινε πρώτος το χέρι του, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν λίγα λόγια και να χτυπούν φιλικά ο ένας τον άλλον στον ώμο.

Η δεύτερη έλαβε χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο βάθρο με την επιγραφή «Αλάσκα 2025». Οι δύο πρόεδροι στάθηκαν μπροστά στα μέσα ενημέρωσης, συνέχισαν τον διάλογο όρθιοι και αντάλλαξαν ξανά χειραψία μπροστά στις κάμερες, η οποία διήρκεσε περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα.

22:56 Politico: Ο Τραμπ σε αποστολή για το Νόμπελ Ειρήνης: Φιλοδοξεί να μείνει στην ιστορία ως ο πρόεδρος που βάζει τέλος στους πολέμους

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη με τη δέσμευση μιας πολιτικής «Πρώτα η Αμερική», η οποία απέρριπτε τον παραδοσιακό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως παγκόσμιου «αστυνομικού». Ωστόσο, οι πρώτες 200 του ημέρες στο αξίωμα δείχνουν διαφορετική εικόνα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο Τραμπ απολαμβάνει τον ρόλο του ως ειρηνοποιού, πιστεύοντας ότι μπορεί να επιτύχει συμφωνίες που δεν κατάφεραν οι προκάτοχοί του, προβάλλοντας έτσι την ικανότητα και την ισχύ του, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος.

22:50 NBC: Τραμπ και Πούτιν παρέμειναν για περίπου δέκα λεπτά στη λιμουζίνα

Σύμφωνα με το NBC, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν πέρασαν περίπου δέκα λεπτά μαζί μέσα στο «Beast», τη θωρακισμένη λιμουζίνα που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υπογράμμισαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος εγκατέλειψε τη δική του λιμουζίνα Aurus για να επιβιβαστεί στο όχημα του Αμερικανού ηγέτη, έπειτα από προσωπική πρόσκληση του Τραμπ. Το τηλεοπτικό δίκτυο Russia 24 σημείωσε ότι η κίνηση αυτή σηματοδότησε την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ των δύο ηγετών.

Παρουσιαστής του Russia 24 περιέγραψε την πρώτη αυτή ανταλλαγή μεταξύ τους ως «εξαιρετικά φιλική προς τον Πούτιν» εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου.

22:35 Δημοσιογράφος ρωτά τον Πούτιν: «Θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;»

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν πόζαραν στις κάμερες μετά την προσωπική τους συνάντηση στην Αλάσκα, οι δημοσιογράφοι απεύθυναν ερωτήσεις προς τους ηγέτες. Κάποιος τον ρώτησε αν «θα σταματήσει να σκοτώνει αμάχους».

Ο Ρώσος πρόεδρος έδειξε το αυτί του (σ.σ. χειρονομία ότι δεν μπορούσε να ακούσει την ερώτηση) και σήκωσε τους ώμους του ως απάντηση. Οι δύο ηγέτες δεν έκαναν δηλώσεις και δεν δέχτηκαν ερωτήσεις καθώς κάθονταν ο ένας δίπλα στον άλλον.

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν απάντησε στο ερώτημα αν θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός, όταν δημοσιογράφοι φώναξαν ερωτήσεις προς εκείνον και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο.

22:30 Ξεκίνησε και επίσημα η Σύνοδος Κορυφής Τραμπ - Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησαν τη συνάντησή τους την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Οι δύο ηγέτες δεν έκαναν δηλώσεις και δεν δέχτηκαν ερωτήσεις καθώς κάθονταν ο ένας δίπλα στον άλλον.

22:22 Θερμή χειραψία και συνομιλίες στο κόκκινο χαλί

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ξεκινώντας και επίσημα τις διαπραγματεύσεις για το ρωσοουκρανικό.

Οι δύο ηγέτες είχαν θερμή χειραψία και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί πριν από τη σύνοδο, ενώ τα χαμόγελα ήταν έντονα, ενδεικτικό της αμοιβαίας εκτίμησης που χαρακτηρίζει τους δύο ηγέτες.

Η πιο θερμή υποδοχή που έχει επιφυλάξει ο Τραμπ σε ξένο ομόλογό του. Χειροκρότησε τρεις φορές μέχρι να φτάσει στο σημείο που τον περίμενε ο Πούτιν.

22:09 Λαβρόφ και Ουσάκοφ μαζί με τον Πούτιν στη συνάντηση με τον Τραμπ

Σύμφωνα με το BBC, τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του θα συνοδεύσουν ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

21:57 Προσγειώθηκε και το αεροσκάφος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Το ρωσικό αεροσκάφος προσγειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά το Air Force One

21:55 Βίντεο που καταγράφει τις προετοιμασίες στο έδαφος ενόψει της συνόδου

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του, Νταν Σκαβίνο, ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο που καταγράφει τις προετοιμασίες στο έδαφος ενόψει της συνόδου.

Στις εικόνες διαφαίνεται ότι έχει στηθεί μια εντυπωσιακή επίδειξη αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, η οποία θα βρεθεί μπροστά στα μάτια του Βλαντιμίρ Πούτιν, λίγο πριν την άφιξή του.

21:51 Ο Τραμπ υποδέχεται πολιτικούς από την Αλάσκα στο Air Force One καθώς περιμένει την άφιξη του Πούτιν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ακόμα στο Air Force One καθώς περιμένουμε την άφιξη του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Καθώς περιμένει στο αεροπλάνο, υποδέχεται τους γερουσιαστές της Αλάσκας Λίζα Μουρκόφσκι και Νταν Σάλιβαν, καθώς και τον κυβερνήτη της πολιτείας, Μάικ Ντανλίβι, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ έχει μια κάπως αμφιλεγόμενη σχέση ιδιαίτερα με τον Μουρκόφσκι, ο οποίος συχνά αντιτίθεται στις προτεραιότητές του στη Γερουσία.

21:28 NBC: Με σχήμα «3+3» η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τον οποίο επικαλείται το NBC, η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί τελικά σε τριμερές σχήμα.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι στις συνομιλίες, από την πλευρά των ΗΠΑ, θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

21:23 Sky News: Τo Air Force One που μεταφέρει τον Τραμπ προσγειώθηκε στην Αλάσκα

21:13 Το σημείο της επίσημης υποδοχής του Πούτιν από τον Τραμπ

Έχει στρωθεί κόκκινο χαλί, ενώ μαχητικά αεροσκάφη είναι τοποθετημένα εκατέρωθεν μιας πινακίδας με την ένδειξη «Αλάσκα 2025», όπου θα συναντηθούν απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ωστόσο, ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το κόκκινο χαλί συνοδεύεται από τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor παραταγμένα δίπλα του.

Μεταξύ των καθηκόντων των μοίρων αυτών των αεροσκαφών στο Έλμενντορφ είναι η αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών που εισέρχονται στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

21:09 Ρωσικό κυβερνητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Άνκορατζ της Αλάσκας



Ένα ρωσικό κυβερνητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Αλάσκα ενόψει των συνομιλιών μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ την Παρασκευή, σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, που επικαλείται το Reuters.

Δημοσιογράφος από την ομάδα επικοινωνίας του Κρεμλίνου, ισχυρίζεται ότι το αεροπλάνο του Πούτιν δεν έχει ακόμη προσγειωθεί στην Αλάσκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για ένα από τα αεροπλάνα του στόλου «Ρωσία».

20:50 CNN: Τι θέλει η Ευρώπη από τον Τραμπ στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής



Η Ευρώπη θέλει ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες για εκεχειρία, νέες κυρώσεις στη Ρωσία αν δεν συμφωνήσει, καμία αλλαγή συνόρων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ουκρανίας και κανένα ρωσικό βέτο στην ένταξη της χώρας σε ΕΕ και ΝΑΤΟ.

20:36 Ρωσία - ΗΠΑ: Τα μέτρα ασφαλείας στη Σύνοδο Κορυφής και ο «πόλεμος της κατασκοπείας»

Όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του καθίσουν για τις συνομιλίες τους σε λίγες ώρες, και οι δύο ηγέτες θα βρίσκονται υπό ένα πλαίσιο ασφαλείας που θα τους προστατεύει τόσο από φυσικές απειλές όσο και από κατασκοπεία, σύμφωνα με πηγές εθνικής ασφάλειας, που επικαλείται το CNN.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες και στρατιωτικό προσωπικό, υπεύθυνοι για τη διαχείριση της ασφάλειας τέτοιων υψηλού προφίλ εκδηλώσεων, έσπευσαν στο Άνκορατζ αυτή την εβδομάδα για τη βιαστικά οργανωμένη σύνοδο κορυφής, ανέφερε μια πηγή.

20:12 Σύμβουλος του Ζελένσκι: Τα τρία κριτήρια της Ουκρανίας για τη συνάντηση στην Αλάσκα

Η Ουκρανία θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της συνάντησης στο Άνκορατζ σύμφωνα με τρία κριτήρια, όπως έγραψε στο Χ ο σύμβουλος του Βολοντιμίρ Ζελένκσι, Μιχάιλιο Ποντόλιακ:

1. Άμεση, άνευ όρων και πλήρης κατάπαυση του πυρός.

2. Αρχές της μελλοντικής ειρηνευτικής διαδικασίας που θα συμφωνηθούν με την Ουκρανία και την Ευρώπη, χωρίς δικαίωμα βέτο της Μόσχας. Αυτό περιλαμβάνει μια πραγματική τριμερή μορφή διαπραγματεύσεων.

3. Ένα σαφές μήνυμα προς όλες τις άλλες χώρες που λαμβάνουν πόρους από τη Ρωσία ότι η υποστήριξη του πολέμου σημαίνει απομόνωση και απώλεια πρόσβασης στην αγορά. Πρέπει να ακολουθήσουν κυρώσεις.

20:03 Τραμπ: Άμεση κατάπαυση του πυρός, αλλιώς δεν θα είμαι ικανοποιημένος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν γνωρίζει τι θα καθιστούσε επιτυχή τη σύνοδό του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας πως επιθυμεί να δει κατάπαυση του πυρός.

Όταν ρωτήθηκε τι θα θεωρούσε επιτυχία για τη συνάντηση, απάντησε στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One:

«Δεν μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κάτι προκαθορισμένο. Θέλω κάποια πράγματα. Θέλω μια κατάπαυση του πυρός.»

19:31 Ζελένσκι: Την ημέρα των διαπραγματεύσεων στην Αλάσκα, η Ρωσία «συνεχίζει να σκοτώνει»



Την ημέρα των διαπραγματεύσεων στην Αλάσκα, η Ρωσία «συνεχίζει να σκοτώνει», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, απαριθμώντας τις επιθέσεις στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια, Χερσόν και Ντόνετσκ.

19:17 Αιματηρές επιθέσεις σε ουκρανικά εδάφη από τη Ρωσία λίγο πριν τη σύνοδο της Αλάσκας



Η Ρωσία εκτόξευσε την Παρασκευή βαλλιστικό πύραυλο στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ της Ουκρανίας, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας τουλάχιστον έναν ακόμη, ενώ προκάλεσε και πυρκαγιά, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

18:59 CNN: Για ποιο λόγο ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία δεν θα παραστεί στη συνάντηση με τον Πούτιν

Όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε σήμερα το πρωί από την Ουάσινγκτον για την Αλάσκα, συνοδευόμενος από τους κορυφαίους βοηθούς του, υπήρχε ένας κρίσιμος παράγοντας που δεν βρισκόταν στο αεροπλάνο και δεν σχεδίαζε να τους συναντήσει στο Άνκορατζ: ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, αναφέρει το CNN.

18:45 Πεσκόφ: Η σύνοδος Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα ενδέχεται να διαρκέσει έως 7 ώρες

Την εκτίμηση ότι η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα θα διαρκέσει 6-7 ώρες διατύπωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, λόγω του μεγάλου αριθμού προγραμματισμένων εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, Τραμπ και Πούτιν θα έχουν πρώτα μια κατ' ιδίαν συνομιλία ενώ «φαίνεται τώρα ότι σε αυτή θα συμμετάσχουν και συνεργάτες τους»

«Στη συνέχεια, θα γίνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών, πιθανώς με τη μορφή ενός γεύματος εργασίας. Έπειτα, οι ηγέτες θα αποσυρθούν για κάποιο διάστημα και στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν για μια κοινή συνέντευξη Τύπου. Γενικά, μπορεί κανείς να φανταστεί ότι, φυσικά, θα αφιερωθούν τουλάχιστον 6-7 ώρες σε αυτό», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

18:27 Απογειώθηκε το ρωσικό προεδρικό αεροπλάνο με κατεύθυνση την Αλάσκα

Σε περίπου τέσσερις ώρες, το αεροπλάνο του θα προσγειωθεί στο Άνκορατζ, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Τραμπ, αναφέρει το Nexta.

18:24 BBC: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συλληφθεί στην Αλάσκα παρά το ένταλμα του ΔΠΔ

Το BBC εξηγεί γιατί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα αντιμετωπίσει σύλληψη όταν προσγειωθεί στην Αλάσκα, παρά το γεγονός ότι σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Το ένταλμα είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 2023 με αφορμή φερόμενα εγκλήματα πολέμου. Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος χαρακτήρισε τον Πούτιν «εγκληματία πολέμου» και υποστήριξε τη δικαιολογημένη έκδοση του εντάλματος, οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος του ΔΠΔ.

Το 2000, ο Μπιλ Κλίντον υπέγραψε το Καταστατικό της Ρώμης που ίδρυσε το δικαστήριο, όμως η Γερουσία των ΗΠΑ δεν κύρωσε ποτέ τη συνθήκη, καθιστώντας την μη δεσμευτική. Δύο χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους τερμάτισε επίσημα κάθε συμμετοχή των ΗΠΑ στο ΔΠΔ, επικαλούμενος παραβίαση της αμερικανικής κυριαρχίας. Συνεπώς, τα εντάλματα του δικαστηρίου δεν ισχύουν στο αμερικανικό έδαφος.

Το BBC επισημαίνει ότι η έλλειψη δικαιοδοσίας του ΔΠΔ στις ΗΠΑ μπορεί να αποτελεί έναν από τους λόγους που επιλέχθηκε η Αλάσκα ως τόπος διεξαγωγής της συνάντησης.

17:38 Διαμαρτυρία Ρώσων δημοσιογράφων για τις «σπαρτιατικές» συνθήκες διαμονής

Οι συνθήκες φιλοξενίας των Ρώσων δημοσιογράφων στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν έχουν προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά τους.

Λόγω της έλλειψης ξενοδοχειακών δωματίων - καθώς εκατοντάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στην περιοχή - οι Ρώσοι εκπρόσωποι του Τύπου αναγκάστηκαν να καταλύσουν στο γήπεδο της τοπικής ομάδας χόκεϊ επί πάγου.

Το συγκεκριμένο γήπεδο είχε κατά το παρελθόν μετατραπεί σε νοσοκομείο Covid και εξοπλίστηκε με στρατιωτικά κρεβάτια από τον Ερυθρό Σταυρό.

Οι δημοσιογράφοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις «σπαρτιατικές συνθήκες» διαβίωσης, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, όπου ένας από αυτούς περιγράφει την κατάσταση με αιχμηρό τρόπο.

17:32 Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε ουκρανικά και ρωσικά εδάφη λίγο πριν τη σύνοδο της Αλάσκας

Η Ρωσία εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας την Παρασκευή, σκοτώνοντας ένα άτομο, τραυματίζοντας τουλάχιστον ένα ακόμη και προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, με αντικείμενο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

Παράλληλα, τη νύχτα Πέμπτης ουκρανικά drones έπληξαν ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια ρωσική περιοχή Σαμάρα και την παραμεθόρια πόλη Κουρσκ, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας 10 άλλους.

Ουκρανικά drones έπληξαν επίσης ένα λιμάνι στη ρωσική περιοχή Αστραχάν, προκαλώντας ζημιές σε ένα φορτηγό πλοίο, σύμφωνα με τις τοπικές ρωσικές αρχές.

17:26 Στην Αλάσκα και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, κατευθύνονται προς την Αλάσκα για τη σημερινή σύνοδο, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Στην ίδια σύνοδο αναμένεται να παραστεί και ο επικεφαλής της Διοίκησης των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκγουιτς, ο οποίος θα παρέχει στρατιωτικές συμβουλές ενώ ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί να επιτύχει ειρήνη στον πόλεμο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ.

17:10 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Λουκασένκο πριν από τη σύνοδο με Πούτιν

Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον «ιδιαίτερα σεβαστό» πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ως μια «υπέροχη συνομιλία». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κύριος λόγος της κλήσης ήταν να τον ευχαριστήσει για την απελευθέρωση 16 κρατουμένων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε επίσης ότι συνεχίζονται διαπραγματεύσεις για την πιθανή απελευθέρωση ακόμη 1.300 κρατουμένων, κάτι που χαρακτήρισε σημαντικό για τις διμερείς σχέσεις.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η συνομιλία ήταν «πολύ καλή» και ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σε διάφορα θέματα. Ανέφερε, μάλιστα, ότι μεταξύ άλλων συζήτησαν και την επικείμενη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, προσδίδοντας στη συζήτησή τους διεθνή διάσταση.

Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον Λουκασένκο στο μέλλον, υπογραμμίζοντας ότι ανυπομονεί για την επόμενη συνάντησή τους.

17:07 Ο Πούτιν επισκέφθηκε εργοστάσιο ψαριών πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει στάση στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας πριν ταξιδέψει στην Αλάσκα για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτή την ώρα βρίσκεται στην περιοχή Μαγκαντάν, όπου προήδρευσε σε σύσκεψη με αξιωματούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έχει επίσης προγραμματίσει επίσκεψη σε τοπικό βιομηχανικό εργοστάσιο.

«Η πόλη είναι σημαντική. Ο Πούτιν έχει πάει εκεί πολλές φορές, ακόμη και όταν ήταν πρωθυπουργός», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο TASS.

Η πτήση από τη Μόσχα στο Μαγκαντάν διαρκεί περίπου οκτώ ώρες, ενώ απαιτούνται άλλες τέσσερις για το ταξίδι από το Μαγκαντάν στο Άνκορατζ της Αλάσκας, όπου θα διεξαχθεί η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής.

Λόγω των διαφορετικών ζωνών ώρας που θα διασχίσει, ο Πούτιν θα ζήσει ουσιαστικά δύο συνεχόμενες Παρασκευές: μία στο Μαγκαντάν και μία στην Αλάσκα.

17:02 Κρεμλίνο: Ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον Πούτιν στο αεροπλάνο του

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο αεροπλάνο του, κατά την άφιξή του στην Αλάσκα.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να φτάσει αεροπορικώς σήμερα στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον Ρώσο ομόλογό του κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην ρωσική κρατική τηλεόραση.

16:36 Τηλεφωνική επικονωνία Μακρόν - Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Εμανουέλ Μακρόν είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, που αναδημοσιεύει το CNN.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν «τη στιγμή που θα είναι πιο χρήσιμο και αποτελεσματικό» μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

16:35 Στην Αλάσκα η ρωσική αντιπροσωπεία - Λαβρόφ για το εάν εχει άγχος: «Τι είναι αυτό;»

Στην Αλάσκα αφίχθη η ρωσική αντιπροσωπεία, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων Κιρίλ Ντμιτρίεφ και ο υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ έφτασαν το βράδυ της Πέμπτης στο Άνκορατζ.

Κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας με Ρώσο δημοσιογράφο, ο Λαβρόφ ρωτήθηκε αν αισθάνεται άγχος ενόψει των διαπραγματεύσεων με την αμερικανική πλευρά. Με ατάραχη ψυχραιμία απάντησε με ερώτηση: «Τι είναι αυτό;», υποδηλώνοντας ότι η έννοια του άγχους του είναι άγνωστη.

Ο Λαβρόφ τράβηξε την προσοχή των δημοσιογράφων με μια ασυνήθιστη επιλογή ένδυσης: ένα μακρυμάνικο πουκάμισο με το ακρωνύμιο CCCP, που στα ρωσικά σημαίνει «ΕΣΣΔ».

16:23 Τραμπ: Ο Πούτιν είναι έξυπνος τύπος, κάτι μπορεί να προκύψει

Εν πτήσει, ο Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί αυτή την ώρα με δημοσιογράφους. Δηλώνει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έξυπνος τύπος» και ότι οι δυο τους «τα πάνε καλά», με «αμοιβαίο σεβασμό και από τις δύο πλευρές», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «κάτι θα προκύψει».

«Παρατήρησα ότι φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία, και αυτό είναι καλό. Μου αρέσει γιατί θέλουν να κάνουν δουλειές, αλλά δεν θα το κάνουν μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος», σημειώνει.

Για τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ο Τραμπ εκτιμά ότι ο Πούτιν «προσπαθεί να στήσει σκηνικό» και ότι «κατά τη γνώμη του, αυτό τον βοηθά να κλείσει μια καλύτερη συμφωνία».

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι «στην πραγματικότητα αυτό τον βλάπτει και θα του μιλήσω γι’ αυτό».

16:18 Ζελένσκι για την συνάντηση Τραμπ με Πούτιν: Υπολογίζουμε στην Αμερική

Απαντώντας στα σχόλια που έκανε ο Τραμπ την ώρα της αναχώρησής του για την Αλάσκα, ο Ζελένσκι σημείωσε: «Πράγματι, το διακύβευμα είναι μεγάλο».

Και πρόσθεσε: «Το βασικό είναι αυτή η συνάντηση να ανοίξει έναν πραγματικό δρόμο προς μια δίκαιη ειρήνη και μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ ηγετών σε τριμερή μορφή – Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες και ρωσική πλευρά.

Ήρθε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος και τα απαραίτητα βήματα πρέπει να γίνουν από τη Ρωσία. Υπολογίζουμε στην Αμερική. Είμαστε έτοιμοι, όπως πάντα, να εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο παραγωγικά».

16:00 Τραμπ δηλώνει ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους (Air Force One) στην πορεία του για την Αλάσκα όπου θα έχει Σύνοδο Κορυφής σε λίγες ώρες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

15:44 Τραμπ ενόψει συνάντησης με Πούτιν: «Υψηλό διακύβευμα»

«Υψηλό διακύβευμα!!!»: Αυτή ήταν η λακωνική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, γραμμένη με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social, πριν την αναχώρησή του για την Αλάσκα, όπου αναμένεται να έχει αργότερα σήμερα συνάντηση κορυφής με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

15:41 Η αμερικανική αποστολή

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ αναμένεται να συνοδεύσουν τον Τραμπ στο ταξίδι του στην Αλάσκα.

Στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου θα βρεθούν επίσης ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, η διευθύντρια του επιτελείου του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, σηματοδοτώντας την πλήρη εμπλοκή του ανώτατου κυβερνητικού μηχανισμού στη διαδικασία.

Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν ακόμη οι πρεσβευτές Στιβ Γουίτκοφ και Μόνικα Κρόουλι, ενισχύοντας το διπλωματικό σκέλος της αποστολής.

15:40 Η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας και τι αποκαλύπτει

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ποιοι αξιωματούχοι θα συνοδεύσουν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντηση κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας, την πρώτη από το 2021.

Σύμφωνα με το BBC, ο κατάλογος των προσώπων παρέχει ενδείξεις για την πιθανή ατζέντα της συνόδου στην Αλάσκα.

Η πενταμελής αντιπροσωπεία περιλαμβάνει:

τον σύμβουλο της ρωσικής προεδρίας Γιούρι Ουσακόφ

τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ

τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ

τον υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ

τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ

Ο Λαβρόφ και ο Ουσακόφ είναι έμπειροι διπλωμάτες που έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Λαβρόφ ηγείται του υπουργείου Εξωτερικών εδώ και πάνω από 20 χρόνια, ενώ ο Ουσακόφ, στενός σύμβουλος του Πούτιν για περισσότερο από μία δεκαετία, έχει διατελέσει και πρέσβης της Ρωσίας στις ΗΠΑ. Η συμμετοχή των Μπελούσοφ και Σιλουάνοφ δείχνει ότι η ατζέντα θα αφορά όχι μόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και ζητήματα στρατηγικής ασφάλειας καθώς και την άρση κυρώσεων.

Ο Ντμίτριεφ είναι γνωστός για τους δεσμούς του με την οικογένεια Πούτιν και για τον ρόλο του στη διασύνδεση του Κρεμλίνου με τις ΗΠΑ και τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.

14:31 Λαβρόφ: Έφτασε στην Αλάσκα φορώντας φούτερ με την ένδειξη «ΕΣΣΔ»

Στο Άγκροτατζ έφτασε το πρωί της Παρασκευής ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, με βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο TASS να τον δείχνει να εισέρχεται σε ξενοδοχείο της αμερικανικής πόλης όπου θα διαμείνει κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, φορώντας ένα φούτερ με την ένδειξη «CCCP».

Πρόκειται για τη ρωσική συντομογραφία για την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ). Πάντως ο ίδιος αρνήθηκε να κάνει κάποια πρόβλεψη για την πορεία που θα έχουν οι συζητήσεις. «Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ. «Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ είχε εκφράσει την ελπίδα να συνεχιστεί στην Αλάσκα «η εποικοδομητική συζήτηση» που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Το πρωί της Παρασκευής, κάτοικοι του Άνκορατζ συμμετείχαν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την απουσία της Ουκρανίας από τις συνομιλίες, εκφράζοντας με συνθήματα και πλακάτ την αλληλεγγύη τους στο Κίεβο.

Τι επιδιώκει ο Τραμπ

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε 24 ώρες, αναγνωρίζει πλέον ότι η σύγκρουση είναι πιο περίπλοκη απ’ όσο εκτιμούσε. Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ επιδιώκει μια μεγάλη συμφωνία που θα μπορούσε να παρουσιάσει ως διπλωματική νίκη και να ενισχύσει την εικόνα του ως ειρηνοποιού -ακόμη και ως υποψηφίου για το Νόμπελ Ειρήνης.

Για τον ίδιο, μια επιτυχής συνάντηση με τον Πούτιν θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια τριμερή διάσκεψη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε ένα μήνυμα το μεσημέρι της Παρασκευής που περιλάμβανε μόνο δύο λέξεις, με κεφαλαία γράμματα και... πολλά θαυμαστικά: «HIGH STAKES!!!» (Υψηλό διακύβευμα).

Είναι σαφές ότι ο Τραμπ θεωρεί τη συνάντησή του με τον Πούτιν ιδιαίτερα κρίσιμη. Παράλληλα, φαίνεται πως απολαμβάνει τη σημασία της στιγμής και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης – κάτι που υποδηλώνει και η αμφίσημη ανάρτησή του.

Ο πρόεδρος έκανε την ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, μέσω της οποίας επικοινωνεί συχνά. Αναμένεται να τοποθετηθεί εκ νέου λίγο πριν αναχωρήσει για το Άνκορατζ της Αλάσκας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε ένα μήνυμα το μεσημέρι της Παρασκευής που περιλάμβανε μόνο δύο λέξεις, με κεφαλαία γράμματα και... πολλά θαυμαστικά: «HIGH STAKES!!!» (Υψηλό διακύβευμα). Είναι σαφές ότι ο Τραμπ θεωρεί τη συνάντησή του με τον Πούτιν ιδιαίτερα κρίσιμη. Παράλληλα, φαίνεται πως απολαμβάνει τη σημασία της στιγμής και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης – κάτι που υποδηλώνει και η αμφίσημη ανάρτησή του. Ο πρόεδρος έκανε την ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, μέσω της οποίας επικοινωνεί συχνά. Αναμένεται να τοποθετηθεί εκ νέου λίγο πριν αναχωρήσει για το Άνκορατζ της Αλάσκας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο στις 6:45 τοπική ώρα (13:45 ώρα Ελλάδος) και θα επιστρέψει από το Άνκορατζ την ίδια μέρα, στις 17:45 ώρα Αλάσκας σήμερα. Προγραμματίζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Καθ’ οδόν προς την Αλάσκα για την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε μια στάση στο λιμάνι Μαγκαντάν της ρωσικής Άπω Ανατολής. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Ρώσος πρόεδρος θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για μια «πλήρη επίσκεψη» στην ομώνυμη περιφέρεια, που θα περιλαμβάνει την περιήγησή του σε βιομηχανική μονάδα, σε αθλητικές εγκαταστάσεις και μια συνάντηση με τον κυβερνήτη της περιοχής.

Ο φόβος του Κιέβου: Πίεση για παραχωρήσεις

Ο Ζελένσκι δεν έχει προσκληθεί στη συνάντηση, γεγονός που προκαλεί ανησυχία τόσο στην Ουκρανία όσο και στους Ευρωπαίους συμμάχους της ότι ο Τραμπ ενδέχεται να πιέσει για εδαφικές παραχωρήσεις ώστε να ξεμπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος σε πρόσφατη επικοινωνία συμφώνησε ότι η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει σε κάθε απόφαση για τα σύνορά της και υποστήριξε την ιδέα εγγυήσεων ασφαλείας, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο «μεταβίβασης εδαφών» ως λύσης στο αδιέξοδο.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, αποκλείει ρητά την παραχώρηση εδαφών και κατηγορεί τον Πούτιν ότι κερδίζει χρόνο για να αποφύγει νέες αμερικανικές δευτερογενείς κυρώσεις.

Η ατζέντα Πούτιν: Σπάσιμο της απομόνωσης και στρατηγικά κέρδη

Για τον Πούτιν, η ίδια η πραγματοποίηση της συνόδου είναι ήδη μια νίκη, σημειώνει το Reuters. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να αποδείξει ότι η δυτική στρατηγική απομόνωσης της Ρωσίας έχει καταρρεύσει και ότι η Μόσχα έχει επανέλθει στο τραπέζι των μεγάλων δυνάμεων.

Ο Ρώσος ηγέτης, με οικονομία που δείχνει σημάδια πίεσης, επιδιώκει είτε την άρση μέρους των κυρώσεων, είτε τουλάχιστον τη δέσμευση του Τραμπ να μην επιβάλει νέες. Παράλληλα, θέλει να επανεκκινήσει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ, αποσυνδέοντάς τους από το ζήτημα της Ουκρανίας.

Ωστόσο, οι στρατηγικοί του στόχοι στην Ουκρανία παραμένουν αμετάβλητοι: πλήρης έλεγχος του Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουχάνσκ), κατάληψη των περιοχών Χερσώνας και Ζαπορίζια, απόσυρση της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Πιθανοί συμβιβασμοί και ρίσκα

Πηγή κοντά στο Κρεμλίνο εκτιμά ότι η πίεση των κυρώσεων ίσως οδηγήσει τη Μόσχα σε έναν περιορισμένο συμβιβασμό, με πιθανότερο σενάριο μια εκεχειρία στον εναέριο πόλεμο.

Αναλυτές προειδοποιούν, όμως, ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να προσφέρει μια συμφωνία που θα ικανοποιεί φαινομενικά τις ΗΠΑ, ενώ θα του επιτρέπει να διατηρεί την ικανότητα κλιμάκωσης στο έδαφος και στον αέρα -κάτι που θα συνιστούσε στρατηγικό πλεονέκτημα για τη Ρωσία.

Πυρηνική διπλωματία στο παρασκήνιο

Σημειώνεται πως λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο, ο Πούτιν επανέφερε στο τραπέζι την ιδέα μιας νέας συμφωνίας ελέγχου πυρηνικών όπλων, για να αντικατασταθεί η τελευταία σε ισχύ, η οποία λήγει τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Η πρόταση αγγίζει ένα ζήτημα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Τραμπ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαπραγματευτικό χαρτί.

Σε κάθε περίπτωση η αμερικανορωσική συνάντηση στην Αλάσκα ξεκινά με χαμηλές προσδοκίες καθώς Μόσχα και Κίεβο έχουν για την ώρα θέσεις που μοιάζουν αγεφύρωτες.