Πεσκόφ: Η σύνοδος Τραμπ με Πούτιν ενδέχεται να διαρκέσει έως 7 ώρες - Εφικτή μια τριμερής συνάντηση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εκτίμησε ότι η επικείμενη σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα μπορεί να διαρκέσει 6-7 ώρες, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

Όπως τόνισε, οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν θα ξεκινήσουν με κατ’ ιδίαν συνάντηση, ενώ «φαίνεται τώρα ότι σε αυτή θα συμμετάσχουν και συνεργάτες τους». Στη συνέχεια, όπως εξήγησε, θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών, πιθανώς με τη μορφή γεύματος εργασίας.

Αργότερα, οι ηγέτες θα αποσυρθούν για ένα διάστημα και θα επανέλθουν για κοινή συνέντευξη Τύπου. «Γενικά, μπορεί κανείς να φανταστεί ότι, φυσικά, θα αφιερωθούν τουλάχιστον 6-7 ώρες σε αυτό», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Επίσης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα για την Ουκρανία ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ φέρουν αποτελέσματα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ενόψει της συνάντησης για την Ουκρανία μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ ότι το κλίμα είναι «μαχητικό», μετέδωσε την Παρασκευή το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συζητήσουν ολόκληρο το φάσμα των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, όχι μόνο την Ουκρανία, και οι συνομιλίες τους θα στοχεύουν στην αποκατάσταση των δεσμών, δήλωσε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία.