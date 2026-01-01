Reuters, Jerusalem Post

Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές επαρχίες του Ιράν, καθώς η οικονομική κρίση εκθέτει τις αδυναμίες του καθεστώτος. Οι αυξανόμενες τιμές, η υποτίμηση του ριάλ και η οργή των πολιτών έρχονται αντιμέτωπες με σκληρά μέτρα καταστολής, νεκρούς και συλλήψεις, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να διατηρήσει την εικόνα ελέγχου και διαλόγου απέναντι στην εντεινόμενη λαϊκή αγανάκτηση.

Συγκεκριμένα, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών στο Ιράν, όπως μετέδωσαν την Πέμπτη ιρανικά μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων τριών ετών στην Ισλαμική Δημοκρατία, εξαιτίας της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης, οδήγησαν σε βία σε αρκετές επαρχίες.

BREAKING: The anti-Islamic Republic demonstrations have now spread to over 50 cities in Iran. pic.twitter.com/WIKiYNxjvQ — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 1, 2026

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας άφησαν έξι νεκρούς σήμερα στο δυτικό Ιράν, στους πρώτους θανάτους που καταγράφονται μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή στη χώρα με επίκεντρο την ακρίβεια.

Αναλυτικά, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι τρεις διαδηλωτές σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Λορεστάν, στη δυτική πλευρά της χώρας, όπου μέχρι στιγμής εκεί σημειώνονται οι πιο βίαιες συμπλοκές.

🔴Lordegan, Jan 1 — Footage released this morning confirms that police and security forces opened direct fire on protesters in Lordegan.



🔴According to Avatoday, two of the victims have been identified as Jalili (21) and Khaledi (28). Reports indicate a highly tense atmosphere… pic.twitter.com/X85WQG4dka — Abdorrahman Boroumand Center (@IranRights_org) January 1, 2026

«Οι ταραξίες εισήλθαν στο αρχηγείο της αστυνομίας περίπου στις 18:00 (τοπική ώρα) την Πέμπτη... συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις της αστυνομίας και έκαψαν αρκετά περιπολικά», μετέδωσε το Fars.

Τριάντα άτομα που κατηγορούνται για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» συνελήφθησαν στην Τεχεράνη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim σήμερα το βράδυ, παρόλο που δεν είχαν αναφερθεί επίσημα περιστατικά από τις αρχές στην πρωτεύουσα τις τελευταίες ημέρες.

«Μετά από συντονισμένη επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, 30 άτομα που διατάρασσαν τη δημόσια τάξη στην περιοχή Μαράρντ δυτικά της Τεχεράνης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το βράδυ», ανέφερε το Tasnim.

Νωρίτερα, το Fars και η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Hengaw ανέφεραν θανάτους στην πόλη Λορντεγκάν, στην επαρχία Τσαρμαχάλ και Μπαχτιαρί. Οι αρχές επιβεβαίωσαν έναν θάνατο στη δυτική πόλη Κουχντάστ, ενώ η Hengaw ανέφερε έναν ακόμη θάνατο στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας αποτελούν σημαντική κλιμάκωση των ταραχών που εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα από τότε που οι ιδιοκτήτες καταστημάτων ξεκίνησαν τις διαμαρτυρίες την Κυριακή, λόγω της κυβερνητικής διαχείρισης της ραγδαίας υποτίμησης του ριάλ και της εκτόξευσης των τιμών.

Βίντεο που εξασφάλισε το Iran International δείχνουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν έφοδο σε κοιτώνα του Πανεπιστημίου Beheshti το βράδυ της Τετάρτης, 1ης Ιανουαρίου, και συνέλαβαν αρκετούς φοιτητές.



ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد نیروهای امنیتی شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه با حمله به خوابگاه دانشگاه بهشتی، تعدادی از دانشجویان را بازداشت کردند pic.twitter.com/NE6bP95Dgx — ايران اينترنشنال (@IranIntl) December 31, 2025

Βία καταγράφεται σε αρκετές πόλεις

Παράλληλα, το Fars μετέδωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Λορντεγκάν κατά τις συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και όσων χαρακτήρισε «οπλισμένους διαδηλωτές». Νωρίτερα είχε αναφέρει ότι αρκετοί είχαν χάσει τη ζωή τους. Η Hengaw ανέφερε ότι αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν εκεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανέφεραν ότι ένας άνδρας από την εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη Μπασίτζ σκοτώθηκε στο Κουχντάστ και άλλοι 13 τραυματίστηκαν, κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι εκμεταλλεύτηκαν τις κινητοποιήσεις.

Η Hengaw δήλωσε ότι ο άνδρας, τον οποίο οι Φρουροί ονόμασαν Αμίρχοσσαν Χονταγιάρι Φαρντ, συμμετείχε στις διαδηλώσεις και σκοτώθηκε από δυνάμεις ασφαλείας.

Η Hengaw ανέφερε επίσης ότι ένας διαδηλωτής πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την Τετάρτη στην επαρχία Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα καμία από αυτές τις αναφορές.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη και στη Μαρβντάστ, στην επαρχία Φαρς, σύμφωνα με το ακτιβιστικό ειδησεογραφικό site HRANA. Η Hengaw ανέφερε ότι διαδηλωτές συνελήφθησαν την Τετάρτη στις δυτικές επαρχίες Κερμανσάχ, Χουζεστάν και Χαμεντάν.

Repressive forces of the Islamic Republic of Iran fatally shot Dariush Ansari Bakhtiariwand, a Lor man from Fuladshahr in Isfahan Province, using live ammunition during the ongoing protests.https://t.co/O3Uv4QBP0o — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 1, 2026

Θολό οπτικό υλικό φέρεται να δείχνει δυνάμεις του καθεστώτος να ρίχνουν δακρυγόνα σε πλήθη σε αγορά της Τεχεράνης.

Live fire on protesters in Lordegan leaves multiple casualties



Iranian repressive forces opened fire on protesters in the city of Lordegan, Chaharmahal and Bakhtiari province, during the fifth consecutive day of public protests and strikes, resulting in the killing and injury of… pic.twitter.com/if0irJV0Ik — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 1, 2026

Κρίσιμη στιγμή για τους θρησκευτικούς ηγέτες

Οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ιράν αντιμετωπίζουν τις δυτικές κυρώσεις που έχουν πλήξει μια οικονομία ήδη καταπονημένη από πληθωρισμό άνω του 40%, επιδεινωμένο από τις ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές τον Ιούνιο, που στόχευσαν την πυρηνική και βαλλιστική υποδομή της χώρας καθώς και τη στρατιωτική ηγεσία.

Το Τεχεράνη έχει απαντήσει στις διαδηλώσεις με πρόταση διαλόγου παράλληλα με τα μέτρα ασφαλείας. Η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατέμε Μοχατζεράνι δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αρχές θα διεξαγάγουν άμεσο διάλογο με εκπροσώπους συνδικάτων και εμπόρων, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Οι Μπασίτζ είναι μια εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη πιστή στον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Συνδέεται με τη Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο την Πέμπτη κατηγόρησε όσους εμπλέκονται στις ταραχές στο Κουχντάστ ότι «εκμεταλλεύονται την ατμόσφαιρα των λαϊκών διαδηλώσεων».

Πεζεσκιάν: Είμαστε πρόθυμοι να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες του λαού

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σε συνέντευξη την Πέμπτη το πρωί ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι πρόθυμη να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του λαού.

«Ως αποτέλεσμα, πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο, είτε ατομικά, είτε ως κοινωνική ομάδα, είτε ως καπιταλιστές, είτε ως κυβέρνηση, να λύσουμε τα προβλήματα του λαού», ανέφερε ο Πεζεσκιάν σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πεζέσκιάν επιβεβαίωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε ζητήσει από τον υπουργό Εσωτερικών να λάβει υπόψη τις «νόμιμες ανησυχίες» των διαδηλωτών.

Η ιρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι «αναγνωρίζει τις διαμαρτυρίες» και θα τις ακούσει «με υπομονή, ακόμη και αν αντιμετωπίσει σκληρές φωνές».

Η κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης: «Αναγνωρίζουμε επίσημα τις διαμαρτυρίες... Ακούμε τις φωνές τους και γνωρίζουμε ότι αυτές προέρχονται από τη φυσική πίεση που ασκείται στα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων».

Το Ιράν προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από την αποτυχημένη οικονομία του

Αξιωματούχοι δήλωσαν στον δημοσιογράφο Avi Ashkenazi της εφημερίδας Maariv ότι προετοιμάζονται για ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, ιδίως καθώς αμφισβητείται η εξουσία του καθεστώτος επί του ιρανικού λαού.

«Η ιρανική κυβέρνηση έχει θέσει τις δικές της προτεραιότητες: πρώτον, να επαναφέρει μια επιθετική στάση έναντι του Ισραήλ πριν αντιμετωπίσει την οικονομική δυσχέρεια, την έλλειψη νερού και τα προβλήματα κοινωνικής πρόνοιας του Ιράν», δήλωσε ανώτερη στρατιωτική πηγή στην εφημερίδα Maariv.

Ο Ashkenazi έγραψε: «Αν και η Τεχεράνη δεν έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να εμπλακεί σε έναν άλλο πόλεμο με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, μπορεί να αισθάνεται ότι έχει στριμωχτεί».

Αυτό συμβαίνει καθώς η Τεχεράνη έχει περάσει τις τελευταίες ημέρες κατηγορώντας «εχθρικές προτροπές».

Κυβερνητικό shutdown

Έμποροι, ιδιοκτήτες καταστημάτων και φοιτητές σε αρκετά ιρανικά πανεπιστήμια διαδηλώνουν για μέρες και κλείνουν τα μεγάλα παζάρια. Η κυβέρνηση έκλεισε μεγάλο μέρος της χώρας την Τετάρτη, κηρύσσοντας αργία λόγω του κρύου καιρού.

Οι αρχές τα τελευταία χρόνια έχουν καταστείλει διαδηλώσεις για ζητήματα όπως οι υψηλές τιμές, οι ξηρασίες, τα δικαιώματα των γυναικών και οι πολιτικές ελευθερίες, συχνά με σκληρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες συλλήψεις.

Η ιρανική οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα εδώ και χρόνια, κυρίως λόγω των αμερικανικών και δυτικών κυρώσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Τεχεράνη. Οι περιφερειακές εντάσεις οδήγησαν σε έναν 12ήμερο αεροπορικό πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα οικονομικά της χώρας.

Το ιρανικό ριάλ έχασε περίπου τη μισή αξία του έναντι του δολαρίου το 2025, με τον επίσημο πληθωρισμό να φτάνει το 42,5% τον Δεκέμβριο.