Reuters, Jerusalem Post

Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο εδώ και αρκετές ημέρες με ένα νέο κύμα κοινωνικής αναταραχής, καθώς η κατάρρευση της οικονομίας και η εκτίναξη του κόστους ζωής πυροδοτούν μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με αναφορές ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων και οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ταραχών που ξέσπασαν την Πέμπτη στη χώρα.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars επικαλέστηκε «πηγή με γνώση των γεγονότων» σύμφωνα με την οποία αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις που ξέσπασαν το πρωί της Πέμπτης μεταξύ της αστυνομίας και, όπως ανέφερε, ένοπλων διαδηλωτών στο Λορντεγκάν, στο δυτικό Ιράν.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw ανέφερε επίσης θανάτους στο Λορντεγκάν, λέγοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν διαδηλωτές, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς από αυτούς. Το Islamic Republic of Iran News Network ανέφερε ότι οι νεκροί είναι δύο άτομα.

Repressive forces of the Islamic Republic of Iran fatally shot Dariush Ansari Bakhtiariwand, a Lor man from Fuladshahr in Isfahan Province, using live ammunition during the ongoing protests.https://t.co/O3Uv4QBP0o — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 1, 2026

Θολό οπτικό υλικό φέρεται να δείχνει δυνάμεις του καθεστώτος να ρίχνουν δακρυγόνα σε πλήθη σε αγορά της Τεχεράνης.

Live fire on protesters in Lordegan leaves multiple casualties



Iranian repressive forces opened fire on protesters in the city of Lordegan, Chaharmahal and Bakhtiari province, during the fifth consecutive day of public protests and strikes, resulting in the killing and injury of… pic.twitter.com/if0irJV0Ik — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 1, 2026

Την ίδια ώρα, ενώ η ιρανική ηγεσία διατηρεί μετριοπαθή τόνο στις δημόσιες δηλώσεις της, ακτιβιστές και δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί και αφεθεί ελεύθεροι με ελάχιστη ή καμία επίσημη ενημέρωση.

Τα πανεπιστήμια, που αποτελούν βασικούς πυρήνες της διαμαρτυρίας, έχουν τεθεί στο στόχαστρο των αρχών, με ορισμένες αναφορές να κάνουν λόγο για φοιτητές που απομακρύνθηκαν από άνδρες με πολιτικά.

Βίντεο που εξασφάλισε το Iran International δείχνουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν έφοδο σε κοιτώνα του Πανεπιστημίου Beheshti το βράδυ της Τετάρτης, 1ης Ιανουαρίου, και συνέλαβαν αρκετούς φοιτητές.



ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد نیروهای امنیتی شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه با حمله به خوابگاه دانشگاه بهشتی، تعدادی از دانشجویان را بازداشت کردند pic.twitter.com/NE6bP95Dgx — ايران اينترنشنال (@IranIntl) December 31, 2025

Επίσης, τουλάχιστον επτά άτομα συνελήφθησαν μετά από συγκέντρωση στο Κερμανσάχ, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη το πρακτορείο Tasnim που πρόσκειται στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), κατηγορώντας τους ότι είναι «συνδεδεμένοι με εχθρικές και αντικαθεστωτικές ομάδες στο εξωτερικό».

Από τον Πόλεμο των 12 Ημερών τον Ιούνιο, το Ιράν κατηγορείται ότι φιμώνει τη διαφωνία μέσω εκτελέσεων όσων κατηγορεί για συνεργασία με ξένες δυνάμεις, κατασκευάζοντας αποδεικτικά στοιχεία και χρησιμοποιώντας βασανιστήρια για την απόσπαση ομολογιών.

Ο Καζέμ Ναζαρί, δημόσιος και επαναστατικός εισαγγελέας της κομητείας Κοχντάστ, επιβεβαίωσε επίσης ότι συνελήφθησαν 20 διαδηλωτές, κατηγορώντας τους ότι προκάλεσαν «αναταραχή με συνθήματα καταστροφικού χαρακτήρα και πράξεις δολιοφθοράς, όπως η ρίψη πετρών κατά αστυνομικών».

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε ότι διαδηλωτές συνελήφθησαν την Τετάρτη στις δυτικές επαρχίες Κερμανσάχ, Χουζεστάν και Χαμεντάν. Παράλληλα, βίντεο που μετέδωσε το BBC Persian δείχνει έναν νεαρό άνδρα να απομακρύνεται βίαια από ομάδα ανδρών με πολιτικά στο Πανεπιστήμιο Σαχίντ Μπεχεστί, όπου νωρίτερα φοιτητικές ομάδες είχαν καταγραφεί να φωνάζουν αντικαθεστωτικά συνθήματα.

Κανάλια Telegram που σχετίζονται με φοιτητικές ομάδες ανέφεραν επίσης ότι η Sarira Karimi, μέλος του φοιτητικού συμβουλίου του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης, συνελήφθη από τις δυνάμεις του καθεστώτος, μαζί με δύο άλλους φοιτητές, και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη.

Το ίδιο ενημερωτικό δελτίο ανέφερε ότι ο Χασάν Μουσαβί, φοιτητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Shahid Beheshti, συνελήφθη στο σπίτι του στη συνοικία Heravi της Τεχεράνης και ότι από τότε δεν έχει δοθεί καμία πληροφορία για τον τόπο διαμονής ή την κατάστασή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν επίσης δύο άλλοι φοιτητές ακτιβιστές από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Πιο συγκεκριμένα, ο πολιτικός συντάκτης της ιρανικής εφημερίδας Etemad, Mehdi Biek, κρατήθηκε για περισσότερες από 24 ώρες από το καθεστώς, χωρίς να δοθούν πληροφορίες στην οικογένειά του, και αφέθηκε ελεύθερος την Τρίτη. Παραμένει ασαφές γιατί οι αρχές συνέλαβαν τον Biek, ο οποίος κάλυπτε τις διαμαρτυρίες, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη τον συλλαμβάνει.

«Το ερώτημα είναι, γιατί ορισμένοι θεσμοί ανησυχούν για τους εγχώριους δημοσιογράφους που καλύπτουν τις διαμαρτυρίες για τα δικαιώματα των ανθρώπων που σκύβουν κάτω από το βάρος των υψηλών τιμών;», έγραψε η σύζυγος του Biek στο X.

Πεζεσκιάν: Είμαστε πρόθυμοι να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες του λαού

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σε συνέντευξη την Πέμπτη το πρωί ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι πρόθυμη να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του λαού.

«Ως αποτέλεσμα, πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο, είτε ατομικά, είτε ως κοινωνική ομάδα, είτε ως καπιταλιστές, είτε ως κυβέρνηση, να λύσουμε τα προβλήματα του λαού», ανέφερε ο Πεζεσκιάν σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πεζέσκιάν επιβεβαίωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε ζητήσει από τον υπουργό Εσωτερικών να λάβει υπόψη τις «νόμιμες ανησυχίες» των διαδηλωτών.

Καταστηματάρχες, φοιτητές και Ιρανοί από όλα τα στρώματα της κοινωνίας βγήκαν στους δρόμους, καθώς το ριάλ του Ιράν έχασε σχεδόν το ήμισυ της αξίας του έναντι του δολαρίου το 2025. Ο πληθωρισμός έφτασε το 42,5% τον Δεκέμβριο και η οικονομία της χώρας ταλαντεύεται από τις επιπτώσεις των κυρώσεων.

Η ιρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι «αναγνωρίζει τις διαμαρτυρίες» και θα τις ακούσει «με υπομονή, ακόμη και αν αντιμετωπίσει σκληρές φωνές».

Η κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης: «Αναγνωρίζουμε επίσημα τις διαμαρτυρίες... Ακούμε τις φωνές τους και γνωρίζουμε ότι αυτές προέρχονται από τη φυσική πίεση που ασκείται στα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων».

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد نیروهای امنیتی شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه با حمله به خوابگاه دانشگاه بهشتی، تعدادی از دانشجویان را بازداشت کردند pic.twitter.com/NE6bP95Dgx — ايران اينترنشنال (@IranIntl) December 31, 2025

Το Ιράν προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από την αποτυχημένη οικονομία του

Αξιωματούχοι δήλωσαν στον δημοσιογράφο Avi Ashkenazi της εφημερίδας Maariv ότι προετοιμάζονται για ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, ιδίως καθώς αμφισβητείται η εξουσία του καθεστώτος επί του ιρανικού λαού.

«Η ιρανική κυβέρνηση έχει θέσει τις δικές της προτεραιότητες: πρώτον, να επαναφέρει μια επιθετική στάση έναντι του Ισραήλ πριν αντιμετωπίσει την οικονομική δυσχέρεια, την έλλειψη νερού και τα προβλήματα κοινωνικής πρόνοιας του Ιράν», δήλωσε ανώτερη στρατιωτική πηγή στην εφημερίδα Maariv.

Ο Ashkenazi έγραψε: «Αν και η Τεχεράνη δεν έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να εμπλακεί σε έναν άλλο πόλεμο με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, μπορεί να αισθάνεται ότι έχει στριμωχτεί».

Αυτό συμβαίνει καθώς η Τεχεράνη έχει περάσει τις τελευταίες ημέρες κατηγορώντας «εχθρικές προτροπές».

Ο ταξίαρχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) Αλί Ακμπάρ Πουρτζαμσιντιάν, αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών για θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου, αναφέρθηκε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης λέγοντας: «Κατά τη γνώμη μου, ένα μεγάλο μέρος των νομισματικών προβλημάτων και διακυμάνσεων επηρεάζεται από την ψυχολογική ατμόσφαιρα της αγοράς.

Ο εχθρός προσπαθεί απεγνωσμένα να εκμεταλλευτεί την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ενήμεροι για αυτό το ζήτημα και να μην επηρεάζονται από τις υπονοούμενες δηλώσεις του εχθρού. Η αγορά πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ειρηνικά και οι άνθρωποι δεν πρέπει να ανησυχούν».

Κυβερνητικό shutdown

Έμποροι, ιδιοκτήτες καταστημάτων και φοιτητές σε διάφορα ιρανικά πανεπιστήμια διαδηλώνουν εδώ και μέρες και κλείνουν τα μεγάλα παζάρια. Η κυβέρνηση έκλεισε μεγάλο μέρος της χώρας την Τετάρτη, κηρύσσοντας αργία με πρόσχημα τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Τα τελευταία χρόνια, οι Αρχές έχουν καταστείλει διαμαρτυρίες για θέματα που κυμαίνονται από τις υψηλές τιμές, την ξηρασία, τα δικαιώματα των γυναικών και τις πολιτικές ελευθερίες, συχνά με σκληρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες συλλήψεις.

Η οικονομία του Ιράν αντιμετωπίζει προβλήματα εδώ και χρόνια ως αποτέλεσμα των αμερικανικών και δυτικών κυρώσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι περιφερειακές εντάσεις οδήγησαν σε έναν 12ήμερο αεροπορικό πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα οικονομικά της χώρας.

Το ιρανικό ριάλ έχασε περίπου το ήμισυ της αξίας του έναντι του δολαρίου το 2025, με τον πληθωρισμό να φτάνει το 42,5% τον Δεκέμβριο.

Viral το βίντεο με τον διαδηλωτή που στέκεται μόνος απέναντι στην αστυνομία - Το περιστατικό που θύμισε Τιενανμέν

Την ίδια στιγμή, αίσθηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κάνει ήδη το γύρο του Διαδικτύου και απεικονίζει έναν διαδηλωτή να κάθεται στη μέση ενός δρόμου στην Τεχεράνη και να αρνείται να κινηθεί καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας με μοτοσικλέτες προχωρούσαν προς το μέρος του, θυμίζοντας το εμβληματικό περιστατικό του 1989 στην Πλατεία Τιενανμέν στην Κίνα με τον φοιτητή που στεκόταν μόνος του απέναντι σε ένα τανκ.

Δείτε το βίντεο:

A video shared with Iran International showed one protester sitting in the middle of a street in Tehran and refusing to move as motorbike-riding security forces moved in on demonstrators. pic.twitter.com/uic3kBOoPv — Iran International English (@IranIntl_En) December 29, 2025

Θυμηθείτε το περιστατικό στην Τιενανμέν: