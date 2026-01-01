Reuters, Jerusalem Post

Ολοένα και φουντώνει το κύμα διαδηλώσεων και λαϊκής οργής, το οποίο επικρατεί στο Ιράν και συνεχίζεται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα. Μάλιστα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας, ένας άνδρας σκοτώθηκε την Τετάρτη το βράδυ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Πέμπτη ότι ο νεκρός ήταν μέλος της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Basij, η οποία αναπτύσσεται τακτικά για την καταστολή των αναταραχών, και τον ταυτοποίησαν ως τον 21χρονο Amirhossam Khodayari Fard, αν και το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την είδηση.

Το περιστατικό στο Kuhdasht της δυτικής επαρχίας Lorestan του Ιράν σηματοδοτεί μια κλιμάκωση των αναταραχών που έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα από την Κυριακή, όταν οι καταστηματάρχες άρχισαν διαδηλώσεις για τον πληθωρισμό και την πτώση του νομίσματος.

Διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη στο Marvdasht της νότιας επαρχίας Fars, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ακτιβιστών HRANA, ενώ η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw ανέφερε ότι διαδηλωτές συνελήφθησαν την Τετάρτη στις δυτικές επαρχίες Kermanshah, Khuzestan και Hamedan.

«Ορισμένοι διαδηλωτές άρχισαν να πετάνε πέτρες σε διοικητικά κτίρια της πόλης, μεταξύ άλλων στο κυβερνείο, το τέμενος, το Ίδρυμα των Μαρτύρων, το δημαρχείο και σε τράπεζες, προτού κατευθυνθούν προς το κυβερνείο», στο Λορντεγκάν, γράφει το Fars, προσθέτοντας πως η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και υπάρχει ένας αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών.

Το Λορντεγκάν είναι μια πόλη 40.000 κατοίκων, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη.

Πεζεσκιάν: Είμαστε πρόθυμοι να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες του λαού

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σε συνέντευξη την Πέμπτη το πρωί ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι πρόθυμη να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του λαού.

«Ως αποτέλεσμα, πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο, είτε ατομικά, είτε ως κοινωνική ομάδα, είτε ως καπιταλιστές, είτε ως κυβέρνηση, να λύσουμε τα προβλήματα του λαού», ανέφερε ο Πεζεσκιάν σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πεζέσκιάν επιβεβαίωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε ζητήσει από τον υπουργό Εσωτερικών να λάβει υπόψη τις «νόμιμες ανησυχίες» των διαδηλωτών.

Καταστηματάρχες, φοιτητές και Ιρανοί από όλα τα στρώματα της κοινωνίας βγήκαν στους δρόμους, καθώς το ριάλ του Ιράν έχασε σχεδόν το ήμισυ της αξίας του έναντι του δολαρίου το 2025. Ο πληθωρισμός έφτασε το 42,5% τον Δεκέμβριο και η οικονομία της χώρας ταλαντεύεται από τις επιπτώσεις των κυρώσεων.

Η ιρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι «αναγνωρίζει τις διαμαρτυρίες» και θα τις ακούσει «με υπομονή, ακόμη και αν αντιμετωπίσει σκληρές φωνές».

Η κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης: «Αναγνωρίζουμε επίσημα τις διαμαρτυρίες... Ακούμε τις φωνές τους και γνωρίζουμε ότι αυτές προέρχονται από τη φυσική πίεση που ασκείται στα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων».

Έντονη αστυνομοκρατία στους δρόμους

Το ακτιβιστικό πρακτορείο ειδήσεων HRANA ανέφερε αργά την Τετάρτη ότι υπήρχε έντονη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στις πόλεις, με συλλήψεις, πυροβολισμούς και συγκρούσεις σε ορισμένες περιοχές. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι φοιτητές συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Η Basij είναι μια εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη που είναι ένθερμα πιστή στον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο ανέφερε σε δήλωσή του ότι 13 μέλη της πολιτοφυλακής είχαν τραυματιστεί.

Πολλοί Ιρανοί χρήστες των κοινωνικών μέσων αμφισβήτησαν την εκδοχή των Αρχών για το περιστατικό και ένα βίντεο που διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο, το οποίο το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως, φαινόταν να δείχνει διαδηλωτές που προσπαθούσαν να μεταφέρουν έναν τραυματία σε ασθενοφόρο.

Η δήλωση της Επαναστατικής Φρουράς κατηγόρησε όσους συμμετείχαν στις ταραχές στο Kuhdasht ότι «εκμεταλλεύτηκαν το κλίμα των λαϊκών διαδηλώσεων».

Ρεζά Παχλαβί: «Η νίκη είναι δική μας»

Θυμίζοντας την εποχή πριν από την Ιρανική Επανάσταση, οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ και φώναζαν συνθήματα όπως «Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρεζά Σαχ».

Ο Ρεζά Παχλάβι, που ζει εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγραψε στο X: «Είμαι μαζί σας. Η νίκη είναι δική μας, γιατί ο αγώνας μας είναι δίκαιος και γιατί είμαστε ενωμένοι».

«Όσο αυτό το καθεστώς παραμένει στην εξουσία, η οικονομική κατάσταση της χώρας θα συνεχίσει να επιδεινώνεται», πρόσθεσε.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency ανέφερε ότι εκατοντάδες φοιτητές πραγματοποίησαν διαδηλώσεις την Τρίτη σε τέσσερα πανεπιστήμια της Τεχεράνης.

Το BBC έχει επαληθεύσει βίντεο που δείχνουν διαδηλώσεις στις πόλεις Καράτζ, Χαμαντάν, Κέσμ, Μαλάρντ, Ισφαχάν, Κερμάνσαχ, Σιράζ και Γιαζντ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

Μαίνονται τα επεισόδια σε όλη τη χώρα

Την ίδια τα ώρα τα επεισόδια μαίνονται σε ολόκληρη τη χώρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Jerusalem Post, Ιρανοί διαδηλωτές έβαλαν φωτιά το βράδυ της Τετάρτης σε ένα κτίριο στο Ασάνταμπαντ, στην επαρχία Χαμαντάν του δυτικού Ιράν, όπως έδειξαν βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανεξάρτητους Ιρανούς δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης.

Intensifying protests in #Iran; Protesters set fire to a Basij base in Asadabad, Hamedan, chanting “Death to Khamenei, cursed be Khomeini” against the current and former Supreme Leader of the Islamic Republic.#IranProtests



به آتش کشیدن پایگاه بسیج در اسدآباد همدان pic.twitter.com/aGrpbMfLt0 — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) December 31, 2025

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές ισχυρίστηκαν ότι το κτίριο που έγινε στόχος ήταν βάση των παραστρατιωτικών δυνάμεων Μπασίτζ, αν και ο ισχυρισμός αυτός δεν μπόρεσε να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Την ίδια στιγμή, το δίκτυο Iran International ανέφερε ότι οι τοπικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ και χρησιμοποίησαν δακρυγόνα σε μια προσπάθεια να διαλύσουν τις διαδηλώσεις στην πόλη Ασάνταμπαντ. Ανέφερε επίσης ότι οι διαδηλωτές «παρέμειναν στους δρόμους».

Viral το βίντεο με τον διαδηλωτή που στέκεται μόνος απέναντι στην αστυνομία - Το περιστατικό που θύμισε Τιενανμέν

Την ίδια στιγμή, αίσθηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κάνει ήδη το γύρο του Διαδικτύου και απεικονίζει έναν διαδηλωτή να κάθεται στη μέση ενός δρόμου στην Τεχεράνη και να αρνείται να κινηθεί καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας με μοτοσικλέτες προχωρούσαν προς το μέρος του, θυμίζοντας το εμβληματικό περιστατικό του 1989 στην Πλατεία Τιενανμέν στην Κίνα με τον φοιτητή που στεκόταν μόνος του απέναντι σε ένα τανκ.

Δείτε το βίντεο:

A video shared with Iran International showed one protester sitting in the middle of a street in Tehran and refusing to move as motorbike-riding security forces moved in on demonstrators. pic.twitter.com/uic3kBOoPv — Iran International English (@IranIntl_En) December 29, 2025

Θυμηθείτε το περιστατικό στην Τιενανμέν:

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι διαμαρτυρίες έχουν προσελκύσει φοιτητές από τα πανεπιστήμια της Τεχεράνης και έχουν εξαπλωθεί σε πολλές άλλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ισφαχάν, Γιαζντ, Ζαντζάν, Κουχντάστ και Φάσα.

Στο Φάσα, που βρίσκεται στο νότιο Φαρς, ένας αξιωματούχος είπε ότι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο γραφείο του κυβερνήτη της επαρχίας, καταστρέφοντας μέρος της πόρτας του, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Mizan.

Τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ενώ τέσσερις «επιτιθέμενοι» συνελήφθησαν, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.

Ένα βίντεο που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειχνε μια ομάδα ανθρώπων να προσπαθεί να σπάσει την πύλη του κτιρίου.