Ιράν: Φουντώνει η οργή των πολιτών κατά των μουλάδων - Εκτεταμένες διαδηλώσεις και επεισόδια σε όλη τη χώρα (pics&vids)

Αντιμέτωπο με ένα μαζικό κύμα διαδηλώσεων και σφοδρής λαϊκής οργής βρίσκεται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα το καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν, καθώς οι διαδηλώσεις του ιρανικού λαού έχουν πλέον κλιμακωθεί και εκτός της πρωτεύουσας, Τεχεράνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Jerusalem Post, Ιρανοί διαδηλωτές έβαλαν φωτιά το βράδυ της Τετάρτης σε ένα κτίριο στο Ασάνταμπαντ, στην επαρχία Χαμαντάν του δυτικού Ιράν, όπως έδειξαν βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανεξάρτητους Ιρανούς δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης, καθώς οι διαδηλώσεις εντείνονταν σε ολόκληρη τη χώρα.

Intensifying protests in #Iran; Protesters set fire to a Basij base in Asadabad, Hamedan, chanting “Death to Khamenei, cursed be Khomeini” against the current and former Supreme Leader of the Islamic Republic.#IranProtests



به آتش کشیدن پایگاه بسیج در اسدآباد همدان pic.twitter.com/aGrpbMfLt0 — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) December 31, 2025

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές ισχυρίστηκαν ότι το κτίριο που έγινε στόχος ήταν βάση των παραστρατιωτικών δυνάμεων Μπασίτζ, αν και ο ισχυρισμός αυτός δεν μπόρεσε να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Το ιρανικό ημι-κρατικό μέσο ενημέρωσης ISNA ανέφερε ότι ένας αξιωματικός της Μπασίτζ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Την ίδια στιγμή, το δίκτυο Iran International ανέφερε ότι οι τοπικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ και χρησιμοποίησαν δακρυγόνα σε μια προσπάθεια να διαλύσουν τις διαδηλώσεις στην πόλη Ασάνταμπαντ. Ανέφερε επίσης ότι οι διαδηλωτές «παρέμειναν στους δρόμους».

Συνθήματα υπέρ του εξόριστου σάχη Ρεζά Παχλαβί

Οι διαμαρτυρίες έχουν ενταθεί σε ολόκληρο το Ιράν, καθώς οι διαδηλωτές κινηματογραφήθηκαν να φωνάζουν συνθήματα υπέρ του εξόριστου σάχη Ρεζά Παχλάβι και κατά του ισλαμικού θεοκρατικού καθεστώτος σε διάφορες πόλεις της χώρας

Διαδηλωτές στο Χοραμαμπάντ, στην δυτική επαρχία Λορεστάν, εθεάθησαν να διαδηλώνουν στους δρόμους φωνάζοντας «Ιρανοί, φωνάξτε, φωνάξτε για τα δικαιώματά σας», σε βίντεο που μοιράστηκε το Radio Farda, μέρος του ομίλου μέσων ενημέρωσης Radio Free Europe/Radio Liberty, που χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ.

Στην πόλη Ντελοράν, οι διαδηλωτές φώναζαν: «Αυτό είναι το εθνικό σύνθημα: Ρεζά, Ρεζά Παχλάβι».

Την ίδια στιγμή, στην πόλη Αράκ, οι διαδηλωτές καταγράφηκαν να φωνάζουν συνθήματα κατά του καθεστώτος, όπως «Μπασίτζ, IRGC, είστε ISIS», σε βίντεο που μοιράστηκε το IranWire.

🎥 ویدیوهایی از تظاهرات مردم اراک به دست ایران‌وایر رسیده که معترضان در آن شعارهایی از جمله «بسیجی سپاهی داعش ما شمایید» سر داده‌اند. pic.twitter.com/QQlF6j4HL0 — ایران وایر (@iranwire) December 31, 2025

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Τετάρτη, Ιρανοί διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν σε ένα κτίριο της τοπικής κυβέρνησης στην νότια επαρχία Φαρς. Οι διαδηλώσεις για τον υψηλό πληθωρισμό και την πτώση της αξίας του τοπικού νομίσματος ριάλ ξεκίνησαν μεταξύ των καταστηματαρχών στην Τεχεράνη την Κυριακή και μέχρι την Τρίτη είχαν εξαπλωθεί σε πολλά πανεπιστήμια της Τεχεράνης, με την αναφερόμενη απόπειρα εισβολής την Τετάρτη.

Viral το βίντεο με τον διαδηλωτή που στέκεται μόνος απέναντι στην αστυνομία - Το περιστατικό που θύμισε Τιενανμέν

Την ίδια στιγμή, αίσθηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κάνει ήδη το γύρο του Διαδικτύου και απεικονίζει έναν διαδηλωτή να κάθεται στη μέση ενός δρόμου στην Τεχεράνη και να αρνείται να κινηθεί καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας με μοτοσικλέτες προχωρούσαν προς το μέρος του, θυμίζοντας το εμβληματικό περιστατικό του 1989 στην Πλατεία Τιενανμέν στην Κίνα με τον φοιτητή που στεκόταν μόνος του απέναντι σε ένα τανκ.

Δείτε το βίντεο:

A video shared with Iran International showed one protester sitting in the middle of a street in Tehran and refusing to move as motorbike-riding security forces moved in on demonstrators. pic.twitter.com/uic3kBOoPv — Iran International English (@IranIntl_En) December 29, 2025

Θυμηθείτε το περιστατικό στην Τιενανμέν:

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι διαμαρτυρίες έχουν προσελκύσει φοιτητές από τα πανεπιστήμια της Τεχεράνης και έχουν εξαπλωθεί σε πολλές άλλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ισφαχάν, Γιαζντ, Ζαντζάν, Κουχντάστ και Φάσα.

Στο Κουχντάστ, που βρίσκεται στο δυτικό Λορεστάν, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας αξιωματικός της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ σκοτώθηκε σε «βίαιες ενέργειες» από «ταραξίες». Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB αναγνώρισε τον αξιωματικό ως τον 21χρονο Αμίρ Χοσάμ Χονταγιάρι Φαρντ.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας επικαλέστηκε έναν αξιωματούχο της ασφάλειας, ο οποίος δήλωσε ότι οι ταραχές που προκάλεσαν το θάνατο του νεαρού αξιωματικού και τον τραυματισμό 13 συντρόφων του οργανώθηκαν από «ευκαιριακά στοιχεία που συνδέονται με τον εχθρό», τα οποία, όπως είπε, εκμεταλλεύτηκαν την «ατμόσφαιρα λαϊκών διαδηλώσεων» στη χώρα.

Δεν ανέφερε αν υπήρξαν θύματα μεταξύ των διαδηλωτών.

Στο Φάσα, που βρίσκεται στο νότιο Φαρς, ένας αξιωματούχος είπε ότι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο γραφείο του κυβερνήτη της επαρχίας, καταστρέφοντας μέρος της πόρτας του, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Mizan.

Τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ενώ τέσσερις «επιτιθέμενοι» συνελήφθησαν, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.

Ένα βίντεο που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειχνε μια ομάδα ανθρώπων να προσπαθεί να σπάσει την πύλη του κτιρίου.