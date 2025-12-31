Την πιθανότητα μιας νέας επίθεσης εναντίον του Ιράν συζήτησαν τη Δευτέρα οι Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Όπως αναφέρει το Axios, το οποίο επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο επιπλέον αμερικανικές πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις λεπτομέρειες της συνάντησης, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου θεώρησαν τον 12ήμερο πόλεμο με το Ιράν τον Ιούνιο ως τεράστια επιτυχία. Ωστόσο, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες επιθέσεις για να αποτραπεί η Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υποστήριζε πιθανώς έναν «δεύτερο γύρο» αν οι ΗΠΑ διαπιστώσουν ότι το Ιράν λαμβάνει πραγματικά και επαληθεύσιμα μέτρα για την ανασυγκρότηση του πυρηνικού του προγράμματος,

Ο Νετανιάχου και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με την ανασυγκρότηση του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν.

Στη συνάντηση, ο Νετανιάχου συζήτησε την κατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν έξι μήνες μετά τον πόλεμο και παρουσίασε στον Τραμπ τις ανησυχίες του Ισραήλ σχετικά με το πρόγραμμα πυραύλων, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης τις προσπάθειες της Χεζμπολάχ να ανασυγκροτήσει το οπλοστάσιό της με πυραύλους μακράς εμβέλειας στο Λίβανο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου δεν συμφώνησαν σε κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όριο ή λεπτομερείς συμφωνίες σχετικά με μελλοντικές στρατιωτικές ενέργειες.

Αναφορικά με τη Γάζα, δύο ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε στη συνάντησή του με τον Τραμπ να προχωρήσει στη «δεύτερη φάση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Από την πλευρά του, ο Τραμπ δεσμεύτηκε στον Νετανιάχου ότι αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία και δεν αρχίσει τον αφοπλισμό, θα επιτρέψει στο Ισραήλ να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον της οργάνωσης, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.