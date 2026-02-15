«Εμείς να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες μας, αλλά εσείς είστε σίγουροι ότι θέλετε κάτι τέτοιο;» Αυτή την απάντηση λέγεται ότι έδωσε- μεταξύ σοβαρού και αστείου- ο σοσιαλδημοκράτης πρώην αντικαγκελάριος και υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, όταν είχε τεθεί επιτακτικά από τους Αμερικανούς το αίτημα για αυξημένη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle. Ήδη την εποχή εκείνη το Βερολίνο είχε επισημάνει ότι σε αυτή την περίπτωση η Γερμανία θα διέθετε τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη, τονίζοντας παράλληλα πόσο σημαντική παραμένει η ευρω-ατλαντική συνεργασία σε ταραχώδεις καιρούς.

Αυτά στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Λευκό Οίκο να προτείνει αύξηση αμυντικών δαπανών τουλάχιστον στο 2% ή στο 3% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) για κάθε κράτος-μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας. Στη δεύτερη θητεία Τραμπ φαίνεται ότι ο «λογαριασμός» αυξάνεται περαιτέρω και ήδη γίνεται λόγος για 5% του ΑΕΠ, σε βάθος χρόνου.

Για πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναθεωρούνται συνήθειες δεκαετιών και καταρρίπτονται «ταμπού» του Ψυχρού Πολέμου και της μεταπολεμικής τάξης πραγμάτων. Ακόμη και η φιλειρηνική Δανία αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ για το 2026, ενώ παράλληλα προτείνει επαναδιαπραγμάτευση παλαιότερης συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία.

«Ο μεγαλύτερος συμβατικός στρατός»

Μεταπολεμικά «ταμπού» καταρρίπτονται όμως και στη Γερμανία. Όλα δείχνουν ότι πράγματι σε λίγα χρόνια οι Γερμανοί θα διαθέτουν τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη και αυτό αποτελεί στρατηγικό στόχο του Βερολίνου, όπως προκύπτει από την ομιλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Παράλληλα, επωμίζονται ευθύνες για την ασφάλεια και την προάσπιση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, με την μόνιμη εγκατάσταση μάχιμης ταξιαρχίας στη Λιθουανία.

Πρόκειται για σημείο καμπής στην ιστορία της «Μπούντεσβερ». Και για μία σημαντική «αλλαγή παραδείγματος» σε σχέση με τα όσα ίσχυαν μέχρι τη δεκεατία του '90, όταν η Γερμανία είχε φθάσει στα πρόθυρα κυβερνητικής κρίσης μέχρι να εγκρίνει στρατιωτικές αποστολές τύπου «Πέτερσμπεργκ» (εκτός συνόρων, αλλά με αμυντικό χαρακτήρα και πάντα με μία εκ των προτέρων έγκριση του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου).

Το γαλλικό πυρηνικό οπλοστάσιο

Μείζον ζήτημα αποτελεί και η πιθανή συμμετοχή της Γερμανίας στη γαλλική πυρηνική ομπρέλα, στo πλαίσιo ενός ενισχυμένου ευρωπαϊκού «Δόγματος Αποτροπής». Στο Μόναχο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία» γίνεται πράγματι αυτή η συζήτηση. «Έχω αρχίσει μία πρώτη συζήτηση με τον πρόεδρο Μακρόν» επιβεβαιώνει και ο Φρίντριχ Μερτς. Σημαίνει αυτό ότι οι αμερικανικές πυρηνικές κεφαλές σε γερμανικό έδαφος μπορεί να αντικαταστηθούν με γαλλικές (οι οποίες δεν εξαρτώνται από την αμερικανική τεχνολογία);

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες. Οι Financial Times υποστηρίζουν ότι μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις. Πάντως ο καγκελάριος φρόντισε να διαβεβαιώσει τους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη του Μονάχου ότι το Βερολίνο «θα σεβαστεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του». Αυτό προφανώς σημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στη «Συνθήκη 2+4» του 1990, σύμφωνα με την οποία η Γερμανία παραιτείται από το δικαίωμα παραγωγής ή κατοχής ατομικών, βιολογικών και χημικών όπλων.

Πηγή: Deutsche Welle