Η άνοδος στις αμερικανικές αγορές που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα αρχίσει να εξασθενεί και το 2027 αναμένεται διψήφια πτώση, αναφέρει η Capital Economics.

Σε πρόσφατο Note προς τους πελάτες της, η Capital Economics ανέφερε ότι πιστεύει ότι ο S&P 500 θα σημειώσει άνοδο μέχρι και το επόμενο έτος, πριν υποστεί απότομη διόρθωση. Η εταιρεία προβλέπει ότι ο δείκτης αναφοράς θα ανέλθει στις 8.000 μονάδες το 2026, πριν υποχωρήσει στις 7.000 το επόμενο έτος, σημειώνοντας πτώση περίπου 13% σε ένα «πιο φυσιολογικό επίπεδο», όπως ανέφερε.

«Ένα πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα καταρρεύσει υπό το ίδιο το βάρος της, καθώς οι επενδυτές θα επανεκτιμήσουν τις υπερβολικές αποτιμήσεις των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, ενώ θα συνεχίσουν να πιστεύουν στα μακροπρόθεσμα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης για την πραγματική οικονομία», ανέφεραν οι Τζένιφερ ΜακΚίοουν και Ουίλιαμ Τζάκσον, δύο αναλυτές της εταιρείας, προσθέτοντας ότι το δυσμενέστερο σενάριο είναι πιθανή μια διόρθωση έως και 30%.

Υπάρχουν μερικοί λόγοι για τους οποίους η εταιρεία προβλέπει μια διψήφια πτώση, σύμφωνα με το Business Insider:

Yπερβολικές αποτιμήσεις

Οι αποτιμήσεις είναι υψηλές, αλλά όχι υπερβολικές, δεδομένης της ισχύος των εταιρικών κερδών. Ωστόσο, οι μετοχές τεχνολογίας είναι ακριβές και θα μπορούσαν να συνεχίσουν να αυξάνονται, ανέφερε ο επικεφαλής των αγορών της εταιρείας.

Ο ίδιος επεσήμανε τον δείκτη τιμής προς μελλοντικά κέρδη 12μήνου του τεχνολογικού τομέα των ΗΠΑ. Ο δείκτης αυτός αυξήθηκε για λίγο στο υψηλότερο επίπεδό του από την φούσκα των dot-com πέρυσι, πριν υποχωρήσει, σύμφωνα με την ανάλυση της Capital Economics.

«Υποψιαζόμαστε ότι, καθώς η ανάκαμψη προχωρά, είναι πιο πιθανό να σημειωθεί άνοδος των αποτιμήσεων. Πράγματι, παρόλο που, κατά την άποψή μας, δεν είναι ακόμη υπερβολικές, δε θα ήταν έκπληξη αν ο ενθουσιασμός των επενδυτών για την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης ωθούσε τις αποτιμήσεις σε ένα επίπεδο ίσως υψηλότερο από αυτό που θα ήταν βιώσιμο μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Μάθιους.

Κέρδη των τεχνολογικών εταιρειών

Ενώ το πλαίσιο για τα κέρδη παραμένει θετικό, η αύξηση των κερδών στον S&P 500 έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος αποτελεί βασικό σημείο ευπάθειας για τις αποτιμήσεις.

«Ομολογουμένως, είναι πιθανό να εμφανιστεί μια φούσκα στις προσδοκίες για τα κέρδη και όχι στις αποτιμήσεις», εικάζει ο Μάθιους.