Η εκρηκτική άνοδος των πετρελαϊκών μετοχών από τις αρχές του έτους, με κέρδη που προσεγγίζουν το 21%, οδηγεί ολοένα και περισσότερους αναλυτές στο συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος κλάδος μπορεί να συνεχίσει ανοδικά και το υπόλοιπο του 2026.

Παρόλο που η ανοδική πορεία «φρέναρε» προσωρινά, καθώς οι ενεργειακές μετοχές επηρεάστηκαν από τη γενικότερη διόρθωση της αγοράς, τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι ένα τόσο ισχυρό ξεκίνημα συχνά προμηνύει ανάλογη συνέχεια. Βέβαια, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, από τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και τις γεωπολιτικές εντάσεις έως τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο τα δεδομένα ευνοούν τους «ταύρους».

Ο δείκτης ενέργειας του S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά περίπου 21% από την αρχή του έτους, επίδοση που υπερβαίνει κάθε άλλο κλάδο. Πρόκειται για το δεύτερο ισχυρότερο ξεκίνημα χρονιάς από το 1990, σύμφωνα με στοιχεία της Bespoke Investment Group, με μοναδική εξαίρεση το 2022, όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτινάσσονταν καθώς η παγκόσμια οικονομία έβγαινε από την πανδημία.

Τα ιστορικά μοτίβα είναι ενθαρρυντικά. Στις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κλάδος κατέγραψε κέρδη άνω του 10% από την αρχή του έτους έως τα μέσα Φεβρουαρίου, οι μετοχές ενέργειας συνέχισαν να ενισχύονται, προσθέτοντας τουλάχιστον ακόμη 15% έως το τέλος της χρονιάς.

Οι επενδυτές φαίνεται να τοποθετούνται αναλόγως. Μόνο τον Ιανουάριο, διοχετεύθηκαν 2,6 δισ. δολάρια στο Energy Select Sector SPDR ETF της State Street, στη μεγαλύτερη μηνιαία εισροή από το 2008, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου φέτος στηρίζεται σε παρατεταμένες γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από το Ιράν, σε αυστηρότερες κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές και στον κίνδυνο διαταραχών εφοδιασμού σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς. Το περιβάλλον αυτό ενισχύει τις προσδοκίες για ισχυρές ταμειακές ροές και κερδοφορία στον κλάδο.

Παρόμοιο συμπέρασμα προκύπτει και από την ανάλυση της DataTrek Research. Από το 2015, υπήρξαν επτά περιπτώσεις όπου ο δείκτης ενέργειας υπεραπέδωσε του S&P 500 κατά τουλάχιστον 20,9 ποσοστιαίες μονάδες σε περίοδο 50 ημερών και σε κάθε μία από αυτές συνέχισε να υπεραποδίδει και στο επόμενο 50ήμερο.

Επιπλέον, το γεγονός ότι η στάθμιση του κλάδου ενέργειας στον S&P 500 παραμένει σχετικά χαμηλή, λίγο πάνω από 3%, αφήνει σημαντικά περιθώρια για αυξημένες τοποθετήσεις από επενδυτές που επιθυμούν να ενισχύσουν την έκθεσή τους. Όπως σημειώνει η DataTrek, η ενέργεια είναι ο μοναδικός κλάδος του S&P 500 που δεν θα πρότεινε ποτέ να σταθμιστεί χαμηλότερα σε ένα χαρτοφυλάκιο, ιδίως σε περιόδους γεωπολιτικών ή πετρελαϊκών σοκ, όπου συχνά αποτελεί τον μοναδικό τομέα που καταγράφει άνοδο.