Μοσάντ: Καλεί τους Ιρανούς διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους - «Είμαστε μαζί σας»

Η ισραηλινή Μοσάντ προσκάλεσε τους Ιρανούς διαδηλωτές να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και τους διαβεβαίωσε για την παρουσία της μαζί τους «επί τόπου», καθώς οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έχουν επεκταθεί από χθες σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια.

«Βγείτε μαζί στους δρόμους. Ήρθε η ώρα. Είμαστε μαζί μας», δηλώνουν μέσω του λογαριασμού τους στο Χ οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ που απευθύνονται στη γλώσσα φαρσί στους Ιρανούς διαδηλωτές.

با هم به خیابان ها بیایید. وقتش رسیده.

ما همراه شما هستیم. نه تنها از راه دور و شفاهی. در میدان نیز همراهتان هستیم. — Mossad Farsi (@MossadSpokesman) December 29, 2025

«Όχι μόνο από μακριά ή με λόγια. Είμαστε επίσης μαζί σας επί τόπου», αναφέρεται στο μήνυμα που μεταδόθηκε στα εβραϊκά από τον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού.

Το μήνυμα απευθύνεται λίγες ημέρες μετά την συνάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τις συνομιλίες, ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε προειδοποίηση στο Ιράν για νέα πλήγματα αν η Τεχεράνη αποκαταστήσει τα πυρηνικά και τα βαλλιστικά της προγράμματα.

Το Ιράν, που δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, κατηγορεί διαχρονικά το εβραϊκό κράτος για επιχειρήσεις σαμποτάζ κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και για τις δολοφονίες Ιρανών στρατιωτικών, πολιτικών και επιστημόνων.

Η Μοσάντ έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες την ικανότητά της να διεισδύει στα άδυτα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ιράν και το Ισραήλ διεξήγαγαν τον Ιούνιο πόλεμο 12 ημερών που ξεκίνησε με μεγάλης κλίμακας ισραηλινή επίθεση κατά στρατιωτικών, πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και κατοικημένων περιοχών.

Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα ισραηλινά και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, drones τα οποία είχαν εισέλθει στο Ιράν εκ των προτέρων, πύραυλοι και μαχητικά αεροσκάφη.

Τον Ιούλιο 2024, το Ιράν ταπεινώθηκε από την δολοφονία από το Ισραήλ στην Τεχεράνη του Ισμαΐλ Χανίγιε, πολιτικού ηγέτη της Χαμάς.

Το κίνημα διαμαρτυρίας για το υψηλό κόστος διαβίωσης κέρδισε έδαφος χθες στο Ιράν, όπου ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ακούει τις «θεμιτές διεκδικήσεις» των διαδηλωτών.

Σήμερα, ο γενικός εισαγγελέας προειδοποίησε ότι η ιρανική δικαστική εξουσία θα επιδείξει «αυστηρότητα» αν οι διαδηλώσεις εργαλειοποιηθούν με σκοπό την αποσταθεροποίηση.

«Από δικαστική άποψη, οι ειρηνικές διαδηλώσεις για την υπεράσπιση των μέσων διαβίωσης (…) είναι κατανοητές», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μοβαχέντι-Αζάντ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Κάθε απόπειρα μετατροπής των οικονομικών διαδηλώσεων σε εργαλείο ανασφάλειας, καταστροφής των δημοσίων αγαθών ή υλοποίησης σεναρίων κατασκευασμένων στο εξωτερικό θα συνοδευθεί από νόμιμη, αναλογική και αυστηρή απάντηση», προειδοποίησε.