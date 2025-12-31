Δήμος Θεσσαλονίκης: Με πλεόνασμα και αιχμές εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το 2026 - «Ο δήμος μπαίνει σε μια μόνιμη θετική πορεία»

Σε καθεστώς νέων λογιστικών κανόνων και με εφαρμογή των διεθνών προτύπων, το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2026, έναν προϋπολογισμό με πλεόνασμα και αυξημένο επενδυτικό σκέλος. Η συζήτηση ανέδειξε τόσο τις αλλαγές στη δημοσιονομική λειτουργία του δήμου όσο και τις πολιτικές διαφωνίες γύρω από τις προτεραιότητες της επόμενης χρονιάς.Με 25 ψήφους υπέρ και 9 κατά, έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία, εγκρίθηκε στη χθεσινή (30/12) ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο πλεονασματικός προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων του δήμου Θεσσαλονίκης για το 2026.

