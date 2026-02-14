Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε και ο ευρωπαϊκός αντισημιτισμός

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε - ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη - δήλωσε πως «το Ισραήλ αποτελεί κοινό εχθρό της Ανθρωπότητας». Όπως ήταν φυσικό αυτή η δήλωση προκάλεσε την οργή της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της πατρίδας της Ιταλίας που ζήτησαν την άμεση παραίτηση της από τη συγκεκριμένη θέση. Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Μπεάτα Ραϊζίνγκερ μίλησε «για ρητορική μίσους εκ μέρους της Αλμπανέζε η οποία πλέον δεν πληροί τα πρότυπα της αμεροληψίας που απαιτούνται από έναν εκπρόσωπο του ΟΗΕ.» Ενώ ο Ιταλός συνάδελφός της Αντόνιο Ταγιάνι αποδοκίμασε και αυτός τη συμπατριώτισσά του. Η Αλπμπανέζε βρίσκεται σε αυτό το πόστο από τις αρχές Μαΐου 2022.

Είχαν προηγηθεί και άλλες προκλητικές δηλώσεις της, όπως η δήλωσή της μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 πως το Ισραήλ εισέβαλε στη Γάζα, ενώ σταθερή είναι η θέση της πως στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία. Έχει μόνιμη παρουσία στο Αλ Τζαζίρα και έχει υποστεί κυρώσεις το 2025 και από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Χθες αναγκάστηκε και ο εκπρόσωπος του γραμματέα του ΟΗΕ να την αποδοκιμάσει.

Όλο το χρονικό διάστημα που βρισκόταν στη Γάζα πριν την 7η Οκτωβρίου, δε βρήκε να πει μια κουβέντα για το ισλαμιστικό καθεστώς της Χαμάς, ενώ στη συνέχεια αγνόησε εντελώς τη σφαγή της 7η Οκτωβρίου. Για την Αλμπανέζε ήταν σαν να μην υπήρξαν 1.200 νεκροί και 250 όμηροι.

Αλήθεια πού οφείλεται αυτός ο έκδηλος αντισημιτισμός της; Δεν κατηγορεί την ισραηλινή κυβέρνηση, θέλει την εξάλειψη του κράτους του Ισραήλ σπέρνοντας μίσος κατά των Εβραίων. Έχει κατηγορηθεί από πλειάδα ιστορικών πως επιχειρεί «την αντιστροφή του Ολοκαυτώματος». Αν θελήσουμε να ανιχνεύσουμε τις πολιτικές της πεποιθήσεις δε θα βρούμε σημάδια που να μαρτυρούν κομματική στράτευση. Δεν ανήκει στην ισλαμοαριστερά ούτε είναι νεοναζί, καθώς αυτοί οι δύο χώροι έχουν κοινό παρονομαστή: το μίσος για τη δημοκρατία και το μίσος για τους Εβραίους.

Συνεπώς πώς αυτή μια έγκριτη νομικός έχει πάρει το μονοπάτι του αντισημιτισμού; Φαίνεται πως ανήκει σε εκείνο το ευρωπαϊκό ρεύμα που κληρονόμησε τον ιστορικό αντισημιτισμό ο οποίος αναβίωσε στα τέλη του 19ου αιώνα κυρίως στη Γαλλία. (βλέπε υπόθεση Ντρέιφους και τη θεωρία του αποδιοπομπαίου τράγου.) Ένας αντισημιτισμός που ποτέ δεν εξαλείφθηκε ακόμα και όταν έγινε το Ολοκαύτωμα γνωστό σε όλη την έκτασή του. Η Αλμπανέζε κάνει τα πάντα για αποενοχοποιήσει την ιστορική μνήμη και το ίδιο το γεγονός.

Δεν επιτίθεται κατά του Ισραήλ λόγω των όσων είδε να γίνονται στη Γάζα. Πήγε εκεί την 1η Μαΐου 2022 έχοντας ήδη συγκροτημένη την αρνητική της άποψή για την ύπαρξη του Κράτους του Ισραήλ. Διαφορετικά θα ανέφερε για το καθεστώς που είχε επιβάλλει η Χαμάς στη Γάζα και θα έβρισκε να πει μια λέξη για τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου.

Μετά τις τελευταίες δηλώσεις της είναι άδηλο το μέλλον της στον ΟΗΕ, του οποίου υπηρεσίες είναι αποδεδειγμένο πως συνέπραξαν με τους τρομοκράτες της Χαμάς παντοιοτρόπως. Η κυρία θα βρει θέση σχολιαστή στο Αλ Τζαζίρα και ίσως να ηγηθεί της επόμενη φλοτίλα.