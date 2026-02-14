Μεγάλη επένδυση της Fattal στην Χαλκιδική – Το business plan του ομίλου

Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική τουριστική αγορά δίνει εκ νέου ο ισραηλινός όμιλος Fattal House of Hotels, προχωρώντας σε επένδυση 45 εκατ. ευρώ για την εξαγορά και ανακαίνιση του πεντάστερου, adults-only resort MERAVIA στην Άφυτο Χαλκιδικής.

Η κίνηση αυτή, που ολοκληρώθηκε στις 15 Ιανουαρίου, εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, η οποία από το 2017 «τρέχει» την ανάπτυξη του ομίλου σε Ελλάδα και Κύπρο, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 150 εκατ. ευρώ.

Με το άνοιγμά του την 1η Μαΐου, το MERAVIA – Leonardo Limited Edition σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την παρουσία του ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα το αποτύπωμά του σε έναν προορισμό που συνδυάζει εγγύτητα σε μεγάλο αστικό κέντρο και διεθνή αεροπορική σύνδεση. Η Χαλκιδική, σε μικρή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο «Μακεδονία», αποτέλεσε στρατηγική επιλογή.

Ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, Ρόνι Αλόνι, υπογράμμισε: «Η επέκταση της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean στη Χαλκιδική αποτελεί ένα κομβικό σημείο για το πλάνο ανάπτυξής μας σε στρατηγικούς προορισμούς της Ελλάδας. Με το MERAVIA, δεν ενισχύουμε απλώς το χαρτοφυλάκιό μας. Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη μας στη δυναμική της Βόρειας Ελλάδας και τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή». Όπως εξήγησε, η επιλογή του συγκεκριμένου ακινήτου έγινε λόγω της τοποθεσίας του, της θέας, της ιδιωτικής παραλίας και της εύκολης πρόσβασης από μια αγορά-κλειδί όπως η Θεσσαλονίκη.

Στρατηγική ανάπτυξη και νέοι προορισμοί

Η επένδυση στη Χαλκιδική δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση. Ο όμιλος έχει επενδύσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, ενώ συνεχίζει να εξετάζει νέες ευκαιρίες, με έμφαση σε νησιωτικούς προορισμούς με ισχυρή αεροπορική διασύνδεση, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα και η Κως. Παράλληλα, στο «ραντάρ» παραμένουν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, με τη διοίκηση να εκφράζει την εκτίμηση ότι η περαιτέρω ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της συμπρωτεύουσας θα ενδυναμώσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

Η Άντρη Κλεάνθους – Δημοσθένους, Sales & Marketing Director της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, σημείωσε «Το όραμά μας για τη Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε ουσιαστικά, δημιουργώντας νέους πόλους έλξης και αναβαθμίζοντας συνολικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Η διαδρομή μας βρίσκει τον επόμενο σταθμό στην καρδιά της Χαλκιδικής, όπου την Πρωτομαγιά το MERAVIA ανοίγει τις πόρτες του για τους πρώτους του επισκέπτες, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την ανάπτυξη της εταιρείας μας» και πρόσθεσε: «Στη Leonardo Hotels, η επαφή με το brand είναι βιωματική. Μετά την επιτυχημένη παρουσία μας στα resorts της Ρόδου και του Ναυπλίου, μεταφέρουμε όλη την τεχνογνωσία μας για να δημιουργήσουμε έναν νέο πόλο έλξης που αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία του ταξιδιώτη στην Ελλάδα και φιλοδοξούμε το MERAVIA να μην είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά συνειδητός τρόπος ζωής».

Να υπενθυμίσουμε ότι από το 2017 μέχρι σήμερα, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο, αριθμώντας διψήφιο αριθμό μονάδων, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της έως το 2026. Σε επίπεδο ομίλου, η LEONARDO HOTELS διαθέτει περισσότερα από 300 ξενοδοχεία σε 21 χώρες, με έξι διακριτά brands.

Ένα adults-only «καταφύγιο» 188 δωματίων

Το MERAVIA διαθέτει 188 δωμάτια, εκ των οποίων 34 σουίτες με ιδιωτική πισίνα, ενώ προσφέρονται επιλογές με ιδιωτικό jacuzzi ή άμεση πρόσβαση σε swim-up pools. Το ξενοδοχείο απευθύνεται αποκλειστικά σε επισκέπτες άνω των 16 ετών, επενδύοντας στην ιδιωτικότητα και την «εκλεπτυσμένη απλότητα».

Ο General Manager του MERAVIA, Αντώνης Πασπαλής, τόνισε: «Στο MERAVIA, η φιλοξενία δεν είναι μια τυποποιημένη διαδικασία, αλλά μια ζωντανή σχέση εμπιστοσύνης. Κάθε λεπτομέρειά του έχει σχεδιαστεί για να υπηρετεί την ηρεμία και την αυθεντικότητα, προσφέροντας έναν χώρο όπου η πολυτέλεια γίνεται αισθητή μέσα από την απλότητα και την ελευθερία».

Όπως ανέφερε, «έχουμε επενδύσει στην εκλεπτυσμένη απλότητα και στην ιδιωτικότητα, προσφέροντας ένα περιβάλλον αποκλειστικά για άτομα άνω των 16 ετών που θέλουν να απολαύσουν τον ήλιο με φόντο το Αιγαίο». Το συγκρότημα θα διαθέτει τέσσερα bars με νέα concepts και τέσσερα εστιατόρια, εκ των οποίων τα τρία à la carte, «όπου η μεσογειακή κουζίνα συναντά τις διεθνείς τάσεις, αλλά οι πρώτες ύλες παραμένουν τοπικές, γιατί τίποτα δεν κερδίζει τη γεύση της Ελλάδας και των προϊόντων της».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ευεξία, με spa & wellness centre 600 τ.μ., θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, χαμάμ, δύο εξωτερικές πισίνες, εκ των οποίων η μία infinity, και ιδιωτική παραλία. Παράλληλα, το resort στοχεύει και στην αγορά των destination weddings και των ιδιωτικών εκδηλώσεων, προσφέροντας tailor-made υπηρεσίες σε ένα παραθαλάσσιο σκηνικό.

Η λειτουργία του MERAVIA δημιουργεί περισσότερες από 150 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. «Το στοίχημα δεν είναι απλώς να βρούμε εργαζομένους. Είναι να βρούμε ανθρώπους που αγαπούν τη δουλειά τους, γιατί στο τέλος της ημέρας ο επισκέπτης μπορεί να ξεχάσει πόσα τετραγωνικά ήταν το spa, αλλά θα θυμάται την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση», ανέφερε ο κ. Πασπαλής, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του ξενοδοχείου θα είναι «η πρώτη και η τελευταία επαφή του επισκέπτη με το όνειρο».