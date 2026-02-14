Διάσκεψη Ασφάλειας Μονάχου

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας με την Ευρώπη το Σάββατο στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, δηλώνοντας ότι το πεπρωμένο της Ουάσιγκτον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό της Ευρώπης και ότι δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει τη διατλαντική συμμαχία.

Η κεντρική ομιλία ήταν μια ριζική αλλαγή σε σχέση με πέρυσι, όταν ο αντιπρόεδρος JD Vance από την ίδια σκηνή εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των Ευρωπαίων ηγετών, κατηγορώντας τους ότι λογοκρίνουν την ελευθερία του λόγου και δεν ελέγχουν τη μετανάστευση.

«Σε μια εποχή που οι τίτλοι των εφημερίδων προαναγγέλλουν το τέλος της διατλαντικής εποχής, ας γίνει σαφές σε όλους ότι αυτό δεν είναι ούτε ο στόχος μας ούτε η επιθυμία μας, διότι για εμάς τους Αμερικανούς, η πατρίδα μας μπορεί να βρίσκεται στο δυτικό ημισφαίριο, αλλά θα είμαστε πάντα παιδιά της Ευρώπης», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Υπό τον πρόεδρο Τραμπ οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει το καθήκον δημιουργίας ενός νέου κόσμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα επαναλάβουν τη διαδικασία ανανέωσης και αποκατάστασης, καθοδηγούμενες από την όραση για ένα μέλλον τόσο περήφανο, τόσο κυρίαρχο και τόσο ζωτικό όσο ήταν οι πολιτισμοί μας στο παρελθόν. Και ενώ είμαστε προετοιμασμένοι, αν χρειαστεί, να το κάνουμε μόνοι μας, προτιμούμε και ελπίζουμε να το κάνουμε αυτό μαζί σας, τους φίλους μας εδώ στην Ευρώπη», ανέφερε ο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός τόνισε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να δουν μια ισχυρή Ευρώπη. «Η μοίρα μας είναι και θα είναι πάντα αλληλένδετη με τη δική σας, γιατί ξέρουμε ότι η τύχη της Ευρώπης δεν θα είναι ποτέ αδιάφορη για τη δική μας εθνική ασφάλεια. Το ερώτημα είναι τι προστατεύουμε, γιατί οι στρατιωτικές δυνάμεις δεν προστατεύουν κάτι αφηρημένο».

Ο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ μπορεί, κατά καιρούς, να είναι κάπως «άμεσες και επιτακτικές στις συμβουλές που δίνουν», αλλά προσπάθησε να διαβεβαιώσει τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι προσηλωμένη στη Συμμαχία.

«Ο λόγος, φίλοι μου, είναι γιατί νοιαζόμαστε βαθιά. Νοιαζόμαστε βαθιά για το μέλλον σας και για το δικό μας», υπογράμμισε.

«Θέλουμε συμμάχους που μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ώστε κανένας αντίπαλος να μην αισθάνεται την τάση να αμφισβητήσει τη συλλογική μας δύναμη», πρόσθεσε.

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε, επίσης, στις μακροχρόνιες ανησυχίες της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης.

Υποστηρίζοντας ότι η μαζική μετανάστευση δεν είναι «ένα περιθωριακό ζήτημα χωρίς ιδιαίτερη σημασία», ο Ρούμπιο δήλωσε ότι «συνεχίζει να αποτελεί μια κρίση που μεταμορφώνει και αποσταθεροποιεί τις κοινωνίες σε ολόκληρη τη Δύση».

«Μαζί, μπορούμε να επαναβιομηχανοποιήσουμε τις οικονομίες μας και να ξαναχτίσουμε την ικανότητά μας να υπερασπιζόμαστε τους λαούς μας. Ωστόσο, το έργο αυτής της νέας συμμαχίας δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στη στρατιωτική συνεργασία και στην ανάκτηση των βιομηχανιών του παρελθόντος. Πρέπει επίσης να επικεντρώνεται στην προώθηση των αμοιβαίων συμφερόντων μας για να χτίσουμε έναν νέο δυτικό αιώνα», είπε.

Και πρόσθεσε: «Δεν επιδιώκουμε να χωρίσουμε, αλλά να αναζωογονήσουμε μια παλιά φιλία και να ανανεώσουμε τον μεγαλύτερο πολιτισμό στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Αφού περιέγραψε τις απόψεις της Ουάσιγκτον για το πού πρέπει να κατευθυνθεί η Δύση, ο Ρούμπιο συνόψισε την προσέγγιση αυτή με τα εξής σχόλια: «Θέλουμε να το κάνουμε μαζί σας, με μια Ευρώπη που είναι περήφανη για την κληρονομιά και την ιστορία της... με μια Ευρώπη που έχει τα μέσα να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τη βούληση να επιβιώσει», είπε. «Θέλουμε συμμάχους που να είναι περήφανοι για τον πολιτισμό τους, την κληρονομιά τους και που μαζί με εμάς να είναι πρόθυμοι και ικανοί να την υπερασπιστούν. Γιατί εμείς στην Αμερική δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να είμαστε ευγενικοί και τακτικοί φροντιστές της ελεγχόμενης παρακμής της Δύσης. Δεν επιδιώκουμε να χωριστούμε, αλλά να αναζωογονήσουμε μια παλιά φιλία», πρόσθεσε ο Αμερικανός διπλωμάτης.

«Το πεπρωμένο μας είναι κοινό και μας περιμένει», είπε, κλείνοντας την ομιλία του.

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ κάνουν δοκιμές ως προς του όρους που θα μπορούσαν να συμφωνήσουν Ουκρανία και Ρωσία

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να «δοκιμάσουν» τους όρους στους οποίους μπορούν να συμφωνήσουν το Κίεβο και η Μόσχα.

«Εν τω μεταξύ, όλα τα άλλα συνεχίζουν να συμβαίνουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο», πρόσθεσε.

«Στις συνομιλίες μας με την Ινδία, έχουμε εξασφαλίσει τη δέσμευσή τους να σταματήσουν να αγοράζουν επιπλέον ρωσικό πετρέλαιο. Η Ευρώπη έχει λάβει μια σειρά μέτρων».

Σχετικά δε με το αν θεωρεί ότι η Ρωσία είναι ειλικρινής όσον αφορά τη διάθεσή της να τερματιστεί ο πόλεμος, είπε: «Τα καλά νέα είναι ότι τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος έχουν περιοριστεί. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι έχουν περιοριστεί στα πιο δύσκολα ερωτήματα. Και σε αυτό το μέτωπο απομένει ακόμη δουλειά να γίνει».

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι δεν είναι σίγουρος αν οι Ρώσοι είναι σοβαροί όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου, αλλά «λένε ότι είναι».

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επέκρινε τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην επίλυση των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο.

«Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τεράστιες δυνατότητες να αποτελέσουν ένα εργαλείο για το καλό στον κόσμο», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι σήμερα, όσον αφορά τα πιο επείγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, δεν έχουν απαντήσεις και δεν έχουν διαδραματίσει ουσιαστικά κανένα ρόλο».

Πρόσθεσε ότι «δεν έχουν επιλύσει τον πόλεμο στην Ουκρανία» και ότι ήταν οι ΗΠΑ που κατάφεραν να φέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι δεν κατάφεραν επίσης να επιλύσουν τον πόλεμο στη Γάζα – αντίθετα, ήταν οι ΗΠΑ που «απελευθέρωσαν τους αιχμαλώτους από τους βαρβάρους».