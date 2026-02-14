Χρηματιστήριο Αθηνών: Μηδενική ανοχή

Το σερί των διαδοχικών ανοδικών εβδομάδων στο ΧΑ σταμάτησε στις οκτώ, καθώς μια σειρά αρνητικών εξελίξεων - στις τράπεζες, στη Metlen και στο εξωτερικό περιβάλλον - λειτούργησαν καταλυτικά στη διαμόρφωση της επενδυτικής ψυχολογίας. Αν και τα αποτελέσματα της Coca-Cola HBC απορρόφησαν σημαντικό μέρος των πιέσεων, η επιλεκτική δραστηριοποίηση των αγοραστών σε μετοχές όπως οι ΕΥΔΑΠ, ACAG, EXAE και ΟΤΕ δεν στάθηκε αρκετή για να ανατρέψει τη συνολική εικόνα και το τελικό πρόσημο της εβδομάδας.

Καθίσταται πλέον σαφές ότι τα αυξημένα επίπεδα κεφαλαιοποίησης συνοδεύονται από υψηλότερες απαιτήσεις από πλευράς αγοράς, τόσο σε όρους κερδοφορίας όσο και σε επίπεδο ορατότητας και συνέπειας στην εκτέλεση. Ο βαθμός αντίδρασης έχει αλλάξει αισθητά, καθώς η θεσμική διαχείριση αφήνει πλέον ισχυρό αποτύπωμα στις συναλλαγές, ιδίως στο άκουσμα ειδήσεων που δεν κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση.

Παράλληλα, για πρώτη φορά μετά από αρκετό διάστημα, καταγράφεται και επίσημα η πιο απαισιόδοξη ανάγνωση της αγοράς, με την υιοθέτηση αντίθετων θέσεων και αυξημένη διάθεση για αντιστάθμιση κινδύνου. Εστιάζοντας στο κεντρικό γεγονός της εβδομάδας που αφορά την απόφαση του Άρειου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη επισημαίνουμε τον αιφνιδιασμό της αγοράς που έρχεται σε συνέχεια άλλων πρόσφατων αποφάσεων αιφνιδιασμού που αφορούσαν την φορολόγηση των κερδών των εταιριών ενέργειας και των διυλιστηρίων, κλάδοι κομβικοί για το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών.

Κατά τα λοιπά η απουσία ουσιαστικών καταλυτών έως την ανακοίνωση των τραπεζικών αποτελεσμάτων προς το τέλος του μήνα αναμένεται να διατηρήσει τη μεταβλητότητα, καθιστώντας το τοπίο πιο απαιτητικό, με κύριο χαρακτηριστικό την αυξημένη επιλεκτικότητα και την περιορισμένη ανοχή σε αρνητικές εκπλήξεις.

Στο εξωτερικό οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές ξεκίνησαν την εβδομάδα με αισιοδοξία, αλλά υποχώρησαν προς το τέλος της. Οι ανησυχίες τροφοδοτήθηκαν από την αναζωπύρωση των φόβων γύρω από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη, τις ανησυχίες για τεχνολογικές ανατροπές, καθώς και από τα ισχυρότερα του αναμενόμενου στοιχεία για την απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα, τα οποία ανέβαλαν τις προσδοκίες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων από τη FED.

Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στην δημοσίευση των πρακτικών της FED την ερχόμενη Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου από τα οποία θα διαπιστωθεί ο βαθμός συναίνεσης μεταξύ των μελών της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ για την πορεία των επιτοκίων στην διάρκεια της χρονιάς.

Κατά τα λοιπά η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για το δ’ τρίμηνο του 2025 συνεχίζεται, με εταιρείες όπως οι Dash, Coca-Cola, Walmart, Deere & Co. και Dropbox να αναμένεται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα. Στο 59% των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων των εταιριών του S&P-500 η αύξηση στα καθαρά κέρδη επιμένει στο 13% ενώ στα έσοδα διαμορφώνεται στο επίσης ικανοποιητικό +8,8%.

Η διαγραμματική εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφάνισε εκ νέου σημάδια αδυναμίας, καθώς η προσπάθεια ανάκτησης των πρόσφατων υψηλών εξαντλήθηκε στην περιοχή των 2.380 μονάδων.

Η εβδομάδα κύλησε με χαμηλότερη συναλλακτική ένταση, ενώ στα ανοδικά κλεισίματα καταγράφηκαν εμφανείς αποκλίσεις σε σχέση με τα ενδοσυνεδριακά υψηλά, στοιχείο που υποδηλώνει περιορισμένη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Το πρώτο από τα δύο ανοδικά χάσματα τιμών έκλεισε στην περιοχή 2.313–2.322 μονάδων, αφήνοντας ωστόσο μερικώς ανοιχτή εκκρεμότητα στο εύρος 2.294–2.282 μονάδων.

Παράλληλα, κατά την πτωτική συνεδρίαση της Παρασκευής, ο Γενικός Δείκτης δημιούργησε εκ νέου καθοδικό χάσμα τιμών στην περιοχή 2.348–2.334 μονάδων, επίπεδο που πλέον συνιστά τη βασική βραχυπρόθεσμη αντίσταση της αγοράς. Οι τεχνικοί ταλαντωτές, τόσο σε ωριαία όσο και σε ημερήσια διαγράμματα, εμφανίζονται σαφώς αποφορτισμένοι από τις προηγούμενες ανοδικές υπερτιμήσεις, με τη δυναμική τους να προσεγγίζει τη ζώνη της ουδετερότητας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η πιθανότητα συνέχισης της κίνησης προς την περιοχή του ανοδικού χάσματος της 26ης Ιανουαρίου, κοντά στις 2.280 μονάδες, συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες ως το επικρατέστερο βραχυπρόθεσμο σενάριο. Ένα δεύτερο επίπεδο στήριξης εντοπίζεται στις 2.232 μονάδες το οποίο και ολοκληρώνει την διαγραμματική ασυνέχεια (22 Ιανουαρίου 2.250 – 2.232) από την πρόσφατη άνοδο της Αγοράς.