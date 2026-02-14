Bloomberg: Γιατί οι επενδυτές αφήνουν τη Wall Street για την Ασία

Οι ανησυχίες που εκδηλώνονται στη Wall Street σχετικά με τις ανατροπές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να λειτουργούν υπέρ των αγορών της Ασίας, ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για τους μεγάλους παραγωγούς ημιαγωγών της περιοχής, οι οποίοι κατέχουν κομβική θέση στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου.

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific καταγράφει άνοδο άνω του 12% από τις αρχές του 2026, την ώρα που οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Η διαφοροποίηση αυτή αντανακλά τη στροφή διεθνών κεφαλαίων από τις εταιρείες αιχμής στην τεχνητή νοημοσύνη — οι οποίες επιβαρύνονται με υψηλές επενδυτικές δαπάνες — προς επιχειρήσεις παραγωγής εξοπλισμού και εξαρτημάτων με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ στις τιμές, πολλές εκ των οποίων έχουν έδρα στην Ασία. Η έντονη άνοδος στις τιμές των μνημών έχει ενισχύσει σημαντικούς ομίλους, όπως η Samsung Electronics, ενώ η καθοριστική θέση της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ως κορυφαίου συμβολαιακού κατασκευαστή ημιαγωγών παγκοσμίως έχει λειτουργήσει υποστηρικτικά για την αγορά της Ταϊβάν.

Η συγκέντρωση στην Ασία προηγμένων μονάδων παραγωγής, εξειδικευμένων εργοστασίων και εταιρειών συναρμολόγησης — κρίσιμων για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης — εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την ανθεκτικότητα των περιφερειακών αγορών κατά την πρόσφατη έντονη διόρθωση στη Wall Street. Παράλληλα, οι επισημάνσεις της Micron Technology περί περιορισμένης διαθεσιμότητας μνημών, καθώς και οι τοποθετήσεις της Nvidia για τον ρυθμό και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων, ενίσχυσαν το αφήγημα περί διαρθρωτικής ισχύος των ασιατικών προμηθευτών.

Η αυξημένη βαρύτητα που κατέχουν οι κορυφαίοι ασιατικοί όμιλοι ημιαγωγών στους εγχώριους χρηματιστηριακούς δείκτες λειτουργεί πολλαπλασιαστικά ως προς την επιρροή τους στη συνολική πορεία των αγορών.

Στην Ταϊβάν, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company προσεγγίζει πλέον το 45% της σύνθεσης του βασικού δείκτη Taiex, ποσοστό υπερτριπλάσιο σε σχέση με τα επίπεδα πριν από δέκα χρόνια. Αντίστοιχα, στη Νότια Κορέα, ο Kospi εμφανίζει έντονη συγκέντρωση, καθώς οι Samsung Electronics και SK Hynix συγκεντρώνουν αθροιστικά σχεδόν το 40% της στάθμισης.