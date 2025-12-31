Οι δυο (πολιτικά) κερδισμένοι της Θεσσαλονίκης το 2025

Είθισται κάθε τέλος μιας χρονιάς να λειτουργεί ως η αφετηρία για τη νέα που ξεκινά. Ενώ ετοιμαζόμαστε να… φύγουμε μπροστά, ενστικτωδώς κοιτάζουμε πίσω, μετρούμε λάθη, κέρδη και απώλειες.Ο απολογισμός των 365 ημερών που προηγήθηκαν γίνεται… προϋπολογισμός εκείνων που έρχονται, θέτοντας στόχους, κάνοντας σχέδια και αναθεωρώντας προτεραιότητες. Πάντα, τέτοια ημέρα, ξημερώνει η στιγμή που αξιολογούμαι το παρελθόν και οργανώνουμε το μέλλον στο πλαίσιο μιας ατομικής και συλλογικής αποτίμησης.

