Ιράν: Μόνος απέναντι στην αστυνομία - Το περιστατικό που θύμισε Τιενανμέν (vid)

Αίσθηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο με έναν διαδηλωτή να κάθεται στη μέση ενός δρόμου στην Τεχεράνη και να αρνείται να κινηθεί καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας με μοτοσικλέτες προχωρούσαν προς το μέρος του, θυμίζοντας το εμβληματικό περιστατικό του 1989 στην Πλατεία Τιενανμέν στην Κίνα με τον φοιτητή που στεκόταν μόνος του απέναντι σε ένα τανκ.

Δείτε το βίντεο:

A video shared with Iran International showed one protester sitting in the middle of a street in Tehran and refusing to move as motorbike-riding security forces moved in on demonstrators. pic.twitter.com/uic3kBOoPv — Iran International English (@IranIntl_En) December 29, 2025

Θυμηθείτε το περιστατικό στην Τιενανμέν:

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι διαμαρτυρίες έχουν προσελκύσει φοιτητές από τα πανεπιστήμια της Τεχεράνης και έχουν εξαπλωθεί σε πολλές άλλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ισφαχάν, Γιαζντ, Ζαντζάν, Κουχντάστ και Φάσα.

Στο Κουχντάστ, που βρίσκεται στο δυτικό Λορεστάν, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας αξιωματικός της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ σκοτώθηκε σε «βίαιες ενέργειες» από «ταραξίες». Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB αναγνώρισε τον αξιωματικό ως τον 21χρονο Αμίρ Χοσάμ Χονταγιάρι Φαρντ.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας επικαλέστηκε έναν αξιωματούχο της ασφάλειας, ο οποίος δήλωσε ότι οι ταραχές που προκάλεσαν το θάνατο του νεαρού αξιωματικού και τον τραυματισμό 13 συντρόφων του οργανώθηκαν από «ευκαιριακά στοιχεία που συνδέονται με τον εχθρό», τα οποία, όπως είπε, εκμεταλλεύτηκαν την «ατμόσφαιρα λαϊκών διαδηλώσεων» στη χώρα.

Δεν ανέφερε αν υπήρξαν θύματα μεταξύ των διαδηλωτών.

Στο Φάσα, που βρίσκεται στο νότιο Φαρς, ένας αξιωματούχος είπε ότι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο γραφείο του κυβερνήτη της επαρχίας, καταστρέφοντας μέρος της πόρτας του, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Mizan.

Τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ενώ τέσσερις «επιτιθέμενοι» συνελήφθησαν, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.

Ένα βίντεο που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειχνε μια ομάδα ανθρώπων να προσπαθεί να σπάσει την πύλη του κτιρίου.