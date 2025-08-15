Ζελένσκι: Την ημέρα των διαπραγματεύσεων στην Αλάσκα, η Ρωσία «συνεχίζει να σκοτώνει»

Την ημέρα των διαπραγματεύσεων στην Αλάσκα, η Ρωσία «συνεχίζει να σκοτώνει», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, απαριθμώντας τις επιθέσεις στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια, Χερσόν και Ντόνετσκ.

«Ο πόλεμος συνεχίζεται. Συνεχίζεται ακριβώς επειδή δεν υπάρχει όχι μόνο τάξη, αλλά και κανένα σημάδι ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί όσο το δυνατόν πιο παραγωγικά για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ελπίζουμε σε μια ισχυρή αμερικανική θέση», πρόσθεσε. «Όλα θα εξαρτηθούν από αυτήν».

Αναλυτικά έγραψε τα εξής:

«Λαμβάνω αναφορές από τις μυστικές μας υπηρεσίες και από διπλωμάτες σχετικά με την προετοιμασία της συνάντησης στην Αλάσκα, για το τι σχεδιάζει ο Πούτιν. Λαμβάνουμε επίσης αναφορές από τις περιοχές της Ουκρανίας μετά τα ρωσικά χτυπήματα:

Σούμι: ρωσικό χτύπημα στην κεντρική αγορά.

Περιοχή Ντνίπρο: χτυπήματα σε πόλεις και επιχειρήσεις.

Ζαπορίζια, περιοχή Χερσώνα, περιοχή Ντόνετσκ: σκόπιμες ρωσικές επιθέσεις.

Ο πόλεμος συνεχίζεται, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει μόνο μια εντολή, αλλά και σήματα για την προετοιμασία της Μόσχας να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Την ημέρα των διαπραγματεύσεων σκοτώνουν επίσης, και αυτό λέει πολλά.

Την προηγούμενη μέρα συζητήσαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους τι μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει. Όλοι χρειάζονται ένα ειλικρινές τέλος στον πόλεμο.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί όσο το δυνατόν πιο παραγωγικά για να τερματίσει τις εχθροπραξίες. Ελπίζουμε σε μια ισχυρή αμερικανική θέση, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από αυτήν - οι Ρώσοι βασίζονται στην αμερικανική ισχύ, ακριβώς στην ισχύ».