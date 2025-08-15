Τραμπ ενόψει συνάντησης με Πούτιν: «Υψηλό διακύβευμα» - Ανακοινώθηκε η αμερικανική αποστολή

«Υψηλό διακύβευμα!!!»: Αυτή ήταν η λακωνική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, γραμμένη με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social, πριν την αναχώρησή του για την Αλάσκα, όπου αναμένεται να έχει αργότερα σήμερα συνάντηση κορυφής με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και Τζον Ράτκλιφ διευθυντής της CIA.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ θα συνοδεύσουν τον Τραμπ στην Αλάσκα. Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ και οι Στιβ Γουίτκοφ και Μόνικα Κρόουλι θα παρευρεθούν επίσης στη σύνοδο κορυφής.

Ο Τραμπ αναχώρησε από την Ουάσινγκτον με το Air Force One και βρίσκεται καθ' οδόν προς την Αλάσκα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μίλησε στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Γύρισε και χαιρέτησε με το χέρι λίγο πριν επιβιβαστεί.

Νωρίτερα η αμερικανική προεδρία ανέφερε ότι η σύνοδος κορυφής θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) στο Άνκορατζ.

Λίγο νωρίτερα, στο Άνκορατζ έφτασε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Η ρωσική αποστολή που συνοδεύει τον Πούτιν Υπενθυμίζεται ότι η πενταμελής ρωσική αποστολή που συνοδεύει τον Πούτιν περιλαμβάνει:

Τον βοηθό του προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ

Τον υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ

Τον υπουργό Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ - Τον υπουργό Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ

Τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμιτρίεφ



Σημαντική απουσία Όσον αφορά τις σημαντικές απουσίες, σημειώνεται ότι κανένας αξιωματούχος από την Ουκρανία δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής, παρά τις εκκλήσεις του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων να δοθεί στη χώρα θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να πραγμαοτποιηθεί σύντομα μιας τριμερής συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.