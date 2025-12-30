Πρέπει να τελειώνουμε με το καθεστώς της ανομίας

Τρεις χιλιάδες συμπατριώτες μας έκαναν «λάθος» στις φορολογικές τους δηλώσεις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης και εισέπραξαν παράνομα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Τρεις χιλιάδες οικογένειες. Μία μικρή πόλη σαν την Ναύπακτο, τα Γρεβενά ή την Σπάρτη. Τους βρίσκει η ΑΑΔΕ από τις διορθώσεις των Ε9 και δεν πέφτει μια πιστολιά από την αντιπολίτευση. Για την τιμή των όπλων. Όλο αυτό χαλάει, βλέπετε, το αφήγημα περί γαλάζιων φραπέδων. Ναι, σε αυτά τα άπλυτα υπάρχουν γαλάζιοι, υπάρχουν και κόκκινοι και πράσινοι κόκκοι.

Να πούμε μια αλήθεια: Αν δεν υπήρχε η ευρωπαϊκή εισαγγελία, δεν θα είχε ανοίξει μύτη. Ακόμη τον έλεγχο των επιδοτήσεων θα τον έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι 3.000 οικογένειες που προδόθηκαν από την διόρθωση των Ε9 και δεν ξέρουμε πόσες άλλες ακόμη που δεν το διόρθωσαν, θα συνέχιζαν να εισπράττουν παράνομα τις επιδοτήσεις της ΕΕ.

Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν πήρε πρώτη την σκούπα και το φαράσι. Ανέχτηκε και εκμεταλλεύτηκε αυτή την κατάσταση, όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γι' αυτό και πληρώνει σήμερα το όποιο πολιτικό κόστος. Αλήθεια είναι επίσης ότι η κυβέρνηση αποφάσισε, έστω και αργά, να βάλει τέλος στο πάρτι. Με το άλλοθι που της έδωσαν οι εισαγγελικές αρχές; Γεγονός! Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας! Δεν υπάρχει κυβέρνηση που θα αποφάσιζε από μόνη της να σκοτώσει την σχέση της με δεκάδες χιλιάδες ψηφοφόρους. Για την ακρίβεια θα την είχαν ρίξει οι βουλευτές της. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πέρασε κάτω από τα ραντάρ επί τόσα πολλά χρόνια και με τόσες κυβερνήσεις.

Έστω και με τον στρεβλό τρόπο που φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι σπάει το απόστημα. Και ναι μεν η κυβέρνηση πληρώνει και ορθά το κόστος της ολιγωρίας της. Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, τι κάνει; Δηλώνει την συμπαράστασή της στα δίκαια των αγροτών. Τα οποία είναι στο τέλος ένα και μόνο: Να επιστρέψει ο έλεγχος στον ΟΠΕΚΕΠΕ! Δεν ζούμε σε μια καταπληκτική χώρα;

Τα μπλόκα έχουν χρεοκοπήσει. Κανονικά θα έπρεπε να έχουν χρεοκοπήσει μαζί με την χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι τα δισεκατομμύρια που έπεσαν στην ελληνική γη δεν έπιασαν τόπο. Κι αυτό είναι το μεγάλο θέμα που έχει να λύσει ο πολιτικός κόσμος. Αλλά για να φτάσουμε σε μια συζήτηση ουσίας και να καταλήξουμε σε μακροχρόνιες πολιτικές που θα δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα, θα πρέπει να τελειώνουμε με το σημερινό καθεστώς της ανομίας.

Θανάσης Μαυρίδης

