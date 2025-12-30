Επόμενο βήμα των μπλόκων, η σύγκρουση

Οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα έχουν στόχο την όσο γίνεται μεγαλύτερη φθορά της κυβέρνησης. Αυτό είναι πια ολοφάνερο. Δικαιούνται να στοχεύουν έτσι, δημοκρατία σε συνδυασμό μ’ ένα αδύναμο κράτος έχουμε, απλώς όλοι αντιλαμβάνονται πια ότι ο αγώνας τους είναι πολιτικός και όχι συνδικαλιστικός.

Στην απέναντι όχθη, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι θα αφήσει το πράγμα επ’ αόριστον να κυλάει έτσι. Αφού μήτε τους δρόμους μπορεί ν’ ανοίξει δια της νόμιμης κρατικής βίας, μήτε καταφέρνει να φέρει τους απεργούς στο τραπέζι των συνομιλιών, τότε υποχρεωτικώς αφήνει την υπόθεση να σούρνεται, ελπίζοντας ότι θα εκφυλιστεί.

Φυσικά, οι αγροτοσυνδικαλιστές που κι αυτοί κάνουν πολιτικό σχεδιασμό (σε συνεννόηση με κομματικά και πολιτικά κέντρα στην Αθήνα), αντιλαμβάνονται την κυβερνητική στρατηγική. Είπαμε, πολιτικό αγώνα κάνουν. Οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναπροσαρμόσουν την δική τους τακτική, έτσι γίνεται στο πολιτικό σκάκι.

Πού θα στοχεύσουν αυτοί, αμέσως μετά την πρωτοχρονιά; Στην όξυνση. Όχι, μόνο στο σκληρότερο κλείσιμο δρόμων και τελωνείων, η πράξη απέδειξε ότι ήδη αυτό έγινε αποδεκτό από την ελληνική κοινωνία περίπου ως κανονικότητα. Θα επιχειρήσουν αναβάθμιση της τηλεοπτικής εικόνας του αγώνα τους.

Πώς μπορεί να γίνει αυτή; Με σύγκρουση, με ΜΑΤ, με δακρυγόνα, με ξύλο, με όλα όσα τέλος πάντων καταγράφονται σε μια κάμερα και στη συνέχεια περνούν στο τηλεοπτικό κοινό ως οριακή και έκρυθμη κατάσταση. Πάντως, να κάτσουν ακίνητοι στα μπλόκα τους ως τον Φλεβάρη-Μάρτη, διαιωνίζοντας απλώς την σημερινή ερμαφρόδιτη εικόνα, αποκλείεται. Δεν τους συμφέρει.

Ήδη κινδυνεύουν να πάνε δεύτερο ή τρίτο θέμα στη θεματολογία των τηλεοπτικών δελτίων και εκπομπών. Αν συνεχίσουν για πολύ την ίδια σημερινή εικόνα τους, το πράγμα θα τελματώσει. Κι επειδή δεν τους βλέπω να κατευθύνονται προς το Μαξίμου για να συζητήσουν στα σοβαρά, η μόνη λύση που βλέπω γι αυτούς -έτσι που τα έκαναν- είναι η σύγκρουση.

Εμένα αυτό μου βγάζει η λογική ανάλυση των δεδομένων. Να το γράψω κι αλλιώς; Εγώ, αν ήμουν αγροτοσυνδικαλιστής, αυτό θα έκανα για να επαναφέρω το ζήτημα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Φρονώ λοιπόν, πως τις επόμενες πέντε-δέκα μέρες, είτε θα βαλτώσει ο αγώνας και τα μπλόκα θ’ αρχίσουν να σβήνουν, είτε οι αγρότες θα πάνε σε μια μεθοδευμένη όξυνση.

Υπάρχουν δεκάδες τρόποι να το κάνουν, δεν ξέρω ποιον θα διαλέξουν. Ξέρω ασφαλώς ότι μετά θα τα ρίξουν στην κυβέρνηση, αλλά πάντα έτσι παιζόταν το παιχνίδι. Ετοιμαστείτε για καινούριο γύρο…