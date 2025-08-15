Όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του καθίσουν για τις συνομιλίες τους σε λίγες ώρες, και οι δύο ηγέτες θα βρίσκονται υπό ένα πλαίσιο ασφαλείας που θα τους προστατεύει τόσο από φυσικές απειλές όσο και από κατασκοπεία, σύμφωνα με πηγές εθνικής ασφάλειας, που επικαλείται το CNN.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες και στρατιωτικό προσωπικό, υπεύθυνοι για τη διαχείριση της ασφάλειας τέτοιων υψηλού προφίλ εκδηλώσεων, έσπευσαν στο Άνκορατζ αυτή την εβδομάδα για τη βιαστικά οργανωμένη σύνοδο κορυφής, ανέφερε μια πηγή.

Ενώ η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ φέρει την τελική ευθύνη για την ασφάλεια της συνόδου, συνεργάστηκε στενά με την προστατευτική ομάδα του Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόσθεσε η πηγή.

Τα διαδικτυακά αρχεία παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος επιτήρησης Boeing E-3C να απογειώνεται σήμερα το πρωί από το αεροδρόμιο της εγκατάστασης. Το αεροσκάφος, με τον μεγάλο θόλο ραντάρ του, μπορεί να ανιχνεύσει εισερχόμενες απειλές, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών και πυραύλων.

Πιθανή κατασκοπεία: Παρά τη συνεργασία των αξιωματούχων ασφαλείας των ΗΠΑ και της Ρωσίας για την προστασία του Τραμπ και του Πούτιν, μια λιγότερο διπλωματική επιχείρηση λαμβάνει χώρα στο παρασκήνιο: η προστασία από κατασκοπεία.

«Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη μεταξύ των υπηρεσιών (μυστικών υπηρεσιών)», δήλωσε ένας αξιωματούχος με εμπειρία σε παρόμοιες συναντήσεις.

Επιφυλακτική σχετικά με τεχνικές υποκλοπές από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, η πηγή ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία του Πούτιν πιθανότατα θα φέρει μαζί της τα λεγόμενα τηλέφωνα και υπολογιστές «καυσίμων», που θα μπορούσαν αργότερα να απορριφθούν. Συνήθως θα ενημερώνονταν και για τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να αποφευχθεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

«Αλλά ο Πούτιν δεν χρειάζεται καθοδήγηση», πρόσθεσε η πηγή, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος ήταν πρώην αξιωματικός της KGB.