Νέες δηλώσεις Τραμπ από το Air Force One: Θέλω να δω άμεσα κατάπαυση του πυρός

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν γνωρίζει τι θα καθιστούσε επιτυχή τη σύνοδό του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας πως επιθυμεί να δει κατάπαυση του πυρός.

Όταν ρωτήθηκε τι θα θεωρούσε επιτυχία για τη συνάντηση, απάντησε στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One: «Δεν μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κάτι προκαθορισμένο. Θέλω κάποια πράγματα. Θέλω μια κατάπαυση του πυρός.»

«Θέλω να δω άμεση κατάπαυση του πυρός... Δεν θα είμαι ευχαριστημένος αν δεν συμβεί σήμερα,» πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι και η Ευρώπη καθώς και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετέχουν επίσης.

«Θέλω να σταματήσουν οι σκοτωμοί.», υπογράμμισε

O Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο απαντά λεπτομερώς σχετικά με το τι θα θεωρηθεί επιτυχία της σημερινής συνόδου κορυφής.

Αναλυτικά η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Δεν μπορώ να σας το πω αυτό.

Δεν ξέρω – δεν υπάρχει κάτι προκαθορισμένο.

Θέλω κάποια πράγματα. Θέλω να δω μια κατάπαυση του πυρός.

Δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη.

Η Ευρώπη δεν μου λέει τι να κάνω, αλλά προφανώς θα εμπλακεί στη διαδικασία, όπως και ο Ζελένσκι. Αλλά θέλω να δω μια γρήγορη κατάπαυση του πυρός.

Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα, αλλά δεν θα είμαι ευχαριστημένος αν δεν γίνει σήμερα. Όλοι λένε ότι δεν γίνεται να γίνει σήμερα, αλλά εγώ λέω απλώς ότι θέλω να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Αυτός είναι ο λόγος που είμαι εδώ – για να σταματήσω τους σκοτωμούς.

Ξέρετε, δεν δίνουμε χρήματα. Βγάζουμε χρήματα. Μας αγοράζουν όπλα, τα στέλνουμε στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ μας στέλνει μεγάλες, όμορφες επιταγές.

Αλλά αυτό δεν με νοιάζει… Αυτό που με νοιάζει είναι ότι την περασμένη εβδομάδα χάθηκαν 7.011 άνθρωποι, σχεδόν όλοι στρατιώτες· 36 άνθρωποι σε μια πόλη που χτυπήθηκε από πύραυλο.

Πάνω από 7.000 στρατιώτες. Είναι τρέλα.»

Τραμπ: Η Ουκρανία θα αποφασίσει για την ανταλλαγή εδαφών

Νωρίτερα, μια πρόγευση για το πως εκτιμάει ότι θα εξελιχθεί η συνάντηση που θα έχει στην συνάντηση κορυφής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, έδωσε κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Άνκορατζ της Αλάσκας ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχικά, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «κάτι θα συμβεί» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη στάση των ΗΠΑ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η θέση της Ουάσινγκτον μπορεί να μεταβληθεί.

Παρά την επιχειρηματική και οικονομική στόχευση και των δύο αντιπροσωπειών, υπογράμμισε ότι προτεραιότητά του είναι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου πριν εξεταστούν άλλα ζητήματα.

Σε ερώτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να συμμετάσχουν «μαζί με την Ευρώπη και άλλες χώρες», διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό δεν θα σημαίνει ένταξη στο ΝΑΤΟ. «Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν», τόνισε, προσθέτοντας: «Ναι, όμως, μαζί με την Ευρώπη, υπάρχει αυτή η πιθανότητα».

Για το ζήτημα των ανταλλαγών εδαφών, τόνισε ότι «θα συζητηθούν, αλλά πρέπει να αφήσω την Ουκρανία να πάρει αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση. Δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ εκ μέρους της Ουκρανίας, είμαι εδώ για να τον φέρω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Πρόσθεσε ότι «ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήθελε να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα την είχε καταλάβει, αλλά δεν θα το κάνει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο Πούτιν θεωρεί πως οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στην Ουκρανία «του δίνουν δύναμη», αλλά, όπως είπε, «νομίζω ότι τον πονάει». «Πιστεύω ότι προσπαθούν να διαπραγματευτούν στο μυαλό του, αυτό τον βοηθά να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία. Στην πραγματικότητα, όμως, τον βλάπτει. θα του μιλήσω γι’ αυτό αργότερα», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για την πρόσφατη προειδοποίησή του περί «σοβαρών συνεπειών» αν ο Πούτιν δεν επιδιώξει την ειρήνη, ο Τραμπ είπε: «Οικονομικά σοβαρές, ναι, θα είναι πολύ σοβαρές. Δεν το κάνω αυτό για την υγεία μου. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στη χώρα μας, αλλά το κάνω για να σώσω πολλές ζωές. Ναι, πολύ σοβαρές».

Τέλος, για το ενδεχόμενο εμπορικών συμφωνιών κατά τη σύνοδο, υποστήριξε ότι ο Πούτιν «θέλει ένα κομμάτι» της αμερικανικής οικονομίας. «Παρατηρώ ότι φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία, και αυτό είναι καλό, μου αρέσει, γιατί θέλουν να κάνουν δουλειές, αλλά αυτό δεν θα συμβεί μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος», δήλωσε.