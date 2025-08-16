Τα τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor, που παρατάχθηκαν κατά μήκος του κόκκινου χαλιού όπου οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν χαιρέτησαν ο ένας τον άλλον σήμερα, είναι του ίδιου τύπου με τα αεροσκάφη που αναχαιτίζουν τακτικά ρωσικά μαχητικά, ανέφερε το CΝΝ.

Τα τελευταία χρόνια, τα μαχητικά αεροσκάφη F-22 των ΗΠΑ - τα οποία συνήθως έχουν τη βάση τους στη βάση Elmendorf-Richardson στην Αλάσκα - έχουν επανειλημμένα απογειωθεί για να αναχαιτίσουν ρωσικά μακροπρόθεσμα βομβαρδιστικά και μαχητικά που επιχειρούν εντός της Ζώνης Αναγνώρισης Αεράμυνας της Αλάσκας (ADIZ), η οποία εκτείνεται περίπου 200 μίλια από τη δυτική ακτή της Αλάσκας.

Αν και τεχνικά αποτελεί διεθνή εναέριο χώρο, η ADIZ λειτουργεί ως ζώνη ασφαλείας και «ξεκινά εκεί όπου τελειώνει ο κυρίαρχος εναέριος χώρος και είναι ένα καθορισμένο τμήμα του διεθνούς εναερίου χώρου που απαιτεί την άμεση αναγνώριση όλων των αεροσκαφών για λόγους εθνικής ασφάλειας», σύμφωνα με τη Βορειοαμερικανική Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας (NORAD).

Η τελευταία δημόσια γνωστή παρατήρηση ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών που επιχειρούσαν στη Ζώνη Αναγνώρισης Αεράμυνας της Αλάσκας ήταν στις 22 Ιουλίου, σύμφωνα με την NORAD.