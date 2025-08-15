Σύμβουλος του Ζελένσκι: Τα τρία κριτήρια της Ουκρανίας για τη συνάντηση στην Αλάσκα

Η Ουκρανία θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της συνάντησης στο Άνκορατζ σύμφωνα με τρία κριτήρια, όπως έγραψε στο Χ ο σύμβουλος του Βολοντιμίρ Ζελένκσι, Μιχάιλιο Ποντόλιακ:

1. Άμεση, άνευ όρων και πλήρης κατάπαυση του πυρός.

2. Αρχές της μελλοντικής ειρηνευτικής διαδικασίας που θα συμφωνηθούν με την Ουκρανία και την Ευρώπη, χωρίς δικαίωμα βέτο της Μόσχας. Αυτό περιλαμβάνει μια πραγματική τριμερή μορφή διαπραγματεύσεων.

3. Ένα σαφές μήνυμα προς όλες τις άλλες χώρες που λαμβάνουν πόρους από τη Ρωσία ότι η υποστήριξη του πολέμου σημαίνει απομόνωση και απώλεια πρόσβασης στην αγορά. Πρέπει να ακολουθήσουν κυρώσεις.

«Δεν θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών ούτε ειδικό καθεστώς για τις κατεχόμενες περιοχές. Πρώτα πρέπει να σταματήσει να πεθαίνει ο κόσμος. Μόνο τότε μπορεί να ξεκινήσει η πολιτική. Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να φύγει από την Αλάσκα ως ειρηνοποιός και όχι ως παθητική φιγούρα στο σενάριο κάποιου άλλου, δηλαδή της Ρωσίας. Αυτό είναι δυνατό μόνο αν η πρώτη προϋπόθεση σχετικά με την κατάπαυση του πυρός εκπληρωθεί κατά γράμμα μέσα σε λίγες ώρες. Διαφορετικά, πρέπει να ενεργοποιηθούν αυτόματα ισχυρά μέσα πίεσης.

Financial Times: Ανησυχούν οι συνεργάτες του Ζελένσκι

Ο στενός κύκλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι σε εγρήγορση ενόψει της επικείμενης συνάντησης Πούτιν και Τραμπ σύμφωνα με τους Financial Times. Οι FΤ επικαλούνται ανώνυμους Ουκρανούς αξιωματούχους που δήλωσαν ότι «ανησυχούν για το γεγονός ότι αποκλείονται από συζητήσεις που θα μπορούσαν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη χώρα τους».

Άλλο Ουκρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη στάση του Τραμπ «πολύ αμφίρροπη» γιατί «λέει ότι θέλει ειρήνη, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να την επιτύχει».