Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη με τη δέσμευση μιας πολιτικής «Πρώτα η Αμερική», η οποία απέρριπτε τον παραδοσιακό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως παγκόσμιου «αστυνομικού». Ωστόσο, οι πρώτες 200 του ημέρες στο αξίωμα δείχνουν διαφορετική εικόνα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο Τραμπ απολαμβάνει τον ρόλο του ως ειρηνοποιού, πιστεύοντας ότι μπορεί να επιτύχει συμφωνίες που δεν κατάφεραν οι προκάτοχοί του, προβάλλοντας έτσι την ικανότητα και την ισχύ του, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος.

Ο Τραμπ υπενθυμίζει τακτικά στους ακροατές του τους πολέμους που, όπως πιστεύει, έχει σταματήσει, τονίζοντας πόσο καιρό διήρκησαν. Την προηγούμενη εβδομάδα έφερε τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στον Λευκό Οίκο, για να πετύχει ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο παραδοσιακά εχθρικών χωρών. Πρόκειται για την έκτη τέτοια συμφωνία στη δεύτερη θητεία του.

Ο ίδιος δήλωσε την Πέμπτη από το Οβάλ Γραφείο: «Έχω λύσει έξι πολέμους τους τελευταίους έξι μήνες - λίγο παραπάνω από έξι τώρα - και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό».

Το ενδιαφέρον του Τραμπ για την ειρήνη πηγάζει και από την επιθυμία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, ένα βραβείο που επιδιώκει εδώ και χρόνια. Τον περασμένο μήνα, έφτασε στο σημείο να τηλεφωνήσει προσωπικά στον Νορβηγό υπουργό Οικονομικών για να ρωτήσει σχετικά με το βραβείο.

Το Νόμπελ έχει μετατραπεί και σε εργαλείο επιρροής για ξένους ηγέτες που επιδιώκουν να κερδίσουν την εύνοια του Τραμπ. Τουλάχιστον έξι ηγέτες που συμμετείχαν σε πρόσφατες ειρηνευτικές συμφωνίες έχουν προτείνει ή υποστηρίξει την υποψηφιότητά του, μεταξύ αυτών ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρωθυπουργός της Καμπότζης Χουν Μανέτ.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι ο Τραμπ έχει εμπλακεί σε συμφωνίες εκεχειρίας ή άλλες μορφές συμφωνιών μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, της Ρουάντα και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Ινδίας και του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Αιθιοπίας, της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Χούθι στην Υεμένη. Ωστόσο, έχει σημειώσει μικρότερη πρόοδο στον τερματισμό των πολέμων στη Γάζα και την Ουκρανία.