CNN: Τι θέλει η Ευρώπη από τον Τραμπ στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής

Εν ολίγοις, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιθυμούν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παραμείνει «στο πλευρό», σχολιάζει το CNN.

Όπως αναφέρει, οι περισσότερες θέσεις του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν ασταθείς. Μέσα σε λίγους μήνες, επέπληξε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ακύρωσε κάθε στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο - μόνο για να αυξήσει αργότερα τις προμήθειες όπλων και να στρέψει την απογοήτευσή του στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο φόβος στην Ευρώπη είναι ότι ο Πούτιν, πρώην κατάσκοπος της KGB, θα εκμεταλλευτεί τον χρόνο των κατ’ ιδίαν συναντήσεων για να επηρεάσει τον Τραμπ ώστε να υιοθετήσει τη δική του οπτική.

Αν ο Τραμπ αποχωρήσει από τη Σύνοδο Κορυφής διατηρώντας την πρόσφατη επιφυλακτικότητά του απέναντι στον Πούτιν, η Ευρώπη θα θεωρήσει αυτό μια νίκη.

Συγκεκριμένα, η Ευρώπη έχει τέσσερα κύρια αιτήματα, όπως διατυπώθηκαν σε δήλωση των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ την Τετάρτη:

Ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες μπορούν να ξεκινήσουν μόνο κατά τη διάρκεια «μιας εκεχειρίας ή μιας διαρκούς και σημαντικής παύσης των εχθροπραξιών».

Η Ρωσία θα πρέπει να αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις εάν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Αλάσκα.

«Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία» - μια επίπληξη στην απερίφραστη υπόδειξη του Τραμπ ότι «θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.