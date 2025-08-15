Όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε σήμερα το πρωί από την Ουάσινγκτον για την Αλάσκα, συνοδευόμενος από τους κορυφαίους βοηθούς του, υπήρχε ένας κρίσιμος παράγοντας που δεν βρισκόταν στο αεροπλάνο και δεν σχεδίαζε να τους συναντήσει στο Άνκορατζ: ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, αναφέρει το CNN.

Όπως εξηγεί, δεν θα είναι εκεί και ο λόγος είναι ότι ο Κέλογκ, πρώην στρατηγός και κύριος συνομιλητής της κυβέρνησης Τραμπ με τους Ουκρανούς, θεωρείται από τη ρωσική πλευρά φιλικά διακείμενος προς την Ουκρανία. Αυτό, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, θα μπορούσε να είχε καταστήσει την παρουσία του «αντιπαραγωγική» στη συνάντηση.

Ο Κέλογκ μοιράστηκε όλες τις πληροφορίες που συγκέντρωσε από τις συνομιλίες του με Ουκρανούς με τον Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσαν δύο ανώτεροι αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι η απουσία του δεν θεωρείται σημαντική ανησυχία.

Ένας αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι ο Ρούμπιο δεν θεωρείται επιεικής απέναντι στη Ρωσία, δεδομένων των προηγούμενων δηλώσεών του, στις οποίες αποκάλεσε τον Πούτιν εγκληματία πολέμου κατά τη θητεία του στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Η οπτική από την Ευρώπη: Παρόλα αυτά, οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για το γεγονός ότι ο Κέλογκ δεν θα συμπεριληφθεί στην αντιπροσωπεία.

«Ήλπιζε να είναι εκεί και θα έπρεπε να είναι», δήλωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η απουσία του αποτελεί απώλεια λόγω της βαθιάς γνώσης του. Ο Κέλογκ έχει την καλύτερη κατανόηση του τι θα μπορούσε να διαπραγματευτεί η Ουκρανία όσον αφορά μια συμφωνία, είπε ο αξιωματούχος.

Ο Κέλογκ αναμένεται να συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία σε οποιαδήποτε μελλοντική συνάντηση ΗΠΑ–Ρωσίας–Ουκρανίας, ανέφεραν πηγές.