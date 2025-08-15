Αιματηρές επιθέσεις σε ουκρανικά εδάφη από τη Ρωσία λίγο πριν τη σύνοδο της Αλάσκας

Η Ρωσία εκτόξευσε την Παρασκευή βαλλιστικό πύραυλο στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ της Ουκρανίας, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας τουλάχιστον έναν ακόμη, ενώ προκάλεσε και πυρκαγιά, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη σύνοδο στην Αλάσκα μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, με θέμα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

«Ένα φορτηγό και ένα μικρό λεωφορείο υπέστησαν ζημιές από εχθρική επίθεση στην περιοχή Ντνίπρο. Ένας άνδρας σκοτώθηκε. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε», ανέφερε ο Σερχίι Λισάκ στο Telegram.

Η πόλη Ντνίπρο αποτελεί κομβικό σημείο ανεφοδιασμού για τις ουκρανικές δυνάμεις. Η περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ συνορεύει με τη ζώνη των μαχών και δέχεται τακτικά βομβαρδισμούς από ρωσικές δυνάμεις.

🇷🇺🇺🇦 | Dois mísseis balísticos russos Iskander-M atingiram a cidade de Dnipro, na região de Dnipropetrovsk, na Ucrânia. pic.twitter.com/SX5RhDDxmr — Alerta News (@alertanews_br) August 15, 2025

Παράλληλα, τη νύχτα Πέμπτης ουκρανικά drones έπληξαν ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια ρωσική περιοχή Σαμάρα και την παραμεθόρια πόλη Κουρσκ, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας 10 άλλους.

Ουκρανικά drones έπληξαν επίσης ένα λιμάνι στη ρωσική περιοχή Αστραχάν, προκαλώντας ζημιές σε ένα φορτηγό πλοίο, σύμφωνα με τις τοπικές ρωσικές αρχές.

Ο ρωσικός στρατός ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο εκτόξευσε 53 drones τη νύχτα της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 97.