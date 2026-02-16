Υδρογονάνθρακες

Πέφτουν σήμερα οι υπογραφές μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της αμερικανικής Chevron για την έναρξη ερευνών υδρογονανθράκων σε τέσσερα θαλάσσια blocks της χώρας, εξέλιξη που ανοίγει νέα σελίδα για τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας.

Η υπογραφή των συμβάσεων της κοινοπραξίας Chevron - Helleniq Energy θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 16ης Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου στις 11:00 π.μ., ενώ θα ακολουθήσει παρουσίαση στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου θα αναδειχθεί η στρατηγική σημασία των νέων παραχωρήσεων.

Πρόκειται για τις περιοχές «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II» ενώ εκ μέρους των παραχωρησιούχων, τις συμβάσεις θα υπογράψουν ο αντιπρόεδρος της Chevron, Γκάβιν Λιούις, και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENIQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισης.

Το ελληνικό Δημόσιο θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο.

Οι γεωστρατηγικές προεκτάσεις

Η παρουσία της Chevron στον ελληνικό τομέα υδρογονανθράκων, σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης μετά από περίπου 40 χρόνια συνιστούν κομβικές εξελίξεις για την πορεία των ερευνών φυσικού αερίου στη χώρα. Η αμερικανική εταιρεία προστίθεται στην ήδη ενεργή δραστηριότητα της ExxonMobil, η οποία διατηρεί πλειοψηφική συμμετοχή σε ελληνικές παραχωρήσεις, διαμορφώνοντας μαζί με την Energean και τη HELLENiQ Energy ένα σχήμα ισχυρής παρουσίας διεθνών και εγχώριων ομίλων.

Μέσα σε αυτό το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον, η ενεργοποίηση νέων παραχωρήσεων και η προώθηση ερευνητικών γεωτρήσεων τα επόμενα έτη υποδηλώνουν την επανατοποθέτηση της Ελλάδας στον χάρτη των ερευνών υδρογονανθράκων. Η εμπλοκή μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών ενισχύει την αξιοπιστία των σχεδίων αξιοποίησης του εγχώριου δυναμικού και ταυτόχρονα προσδίδει γεωστρατηγικό βάρος στη χώρα, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται σε κρίσιμο πυλώνα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Τα επόμενα ορόσημα – Σεισμικές έρευνες ύψους 40 εκατ. ευρώ

Μετά την κύρωση των συμβάσεων, ο σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη σεισμικών ερευνών στις τέσσερις περιοχές εντός του έτους. Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα και κυρίως την απόφαση για ερευνητικές γεωτρήσεις.

Παράλληλα, προγραμματίζεται ερευνητική γεώτρηση στο «Οικόπεδο 2» στο Ιόνιο από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy. Θα είναι η πρώτη γεώτρηση στη χώρα μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες και η πρώτη σε μεγάλα θαλάσσια βάθη, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο εγχείρημα.

Για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος, η Chevron προγραμματίζει τη ναύλωση ειδικού γεωφυσικού σκάφους, το οποίο θα αναλάβει τη συλλογή δεδομένων σε θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται σε περίπου 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τόσο δισδιάστατες όσο και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, με στόχο την υψηλής ανάλυσης χαρτογράφηση των γεωλογικών δομών κάτω από τον βυθό και την αναγνώριση πιθανών γεωτρητικών στόχων. Το κόστος αυτής της πρώτης φάσης εκτιμάται γύρω στα 40 εκατ. ευρώ και θα αποτελέσει τη βάση για την αποτίμηση του γεωλογικού δυναμικού των συγκεκριμένων περιοχών.

Ακολούθως, εφόσον τα δεδομένα κριθούν ενθαρρυντικά, θα δρομολογηθούν ερευνητικές γεωτρήσεις, με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το πλέον απαιτητικό και δαπανηρό στάδιο του προγράμματος, καθώς η γεώτρηση είναι εκείνη που θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη κοιτασμάτων και θα καθορίσει αν υπάρχει προοπτική εμπορικής εκμετάλλευσης.

Ο Κάθετος Διάδρομος στο επίκεντρο

Κομβικό ρόλο στο νέο ενεργειακό σκηνικό διαδραματίζει ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου, ο οποίος συνδέει τις ελληνικές υποδομές LNG και το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου με τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Ο Διάδρομος μπαίνει τώρα και αυτός στο επίκεντρο της ελληνικής ενεργειακής στρατηγικής, καθώς εξασφαλίζει τη διοχέτευση τυχόν μελλοντικών κοιτασμάτων στη διεθνή αγορά και αξιοποιεί τις επενδύσεις της Κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy στα θαλάσσια blocks.

Σήμερα, προβάλλεται ως βασική εναλλακτική οδός για την υποκατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου, ενόψει της ευρωπαϊκής απόφασης για πλήρη απεξάρτηση έως το τέλος του 2027. Σε περίπτωση ανακάλυψης εμπορικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων στην Ελλάδα, ο ίδιος μηχανισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δίαυλος εξαγωγών, εφόσον οι παραγόμενες ποσότητες υπερβαίνουν τις εγχώριες ανάγκες.

Υπενθυμίζεται πως σε λίγες μέρες, στις 24 Φεβρουαρίου αναμένεται συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τη συμμετοχή εκπροσώπων χωρών της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την άρση τεχνικών και ρυθμιστικών εμποδίων που περιορίζουν τη μεταφορά αυξημένων ποσοτήτων φυσικού αερίου προς Βορρά. Η μείωση του κόστους διαμετακόμισης μέσω του ελληνικού συστήματος θεωρείται κρίσιμη για την πλήρη ενεργοποίηση του διαδρόμου.

Το αμερικανικό αποτύπωμα

Το ενεργειακό deal με την Chevron εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της αμερικανικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις ΗΠΑ, το νομοσχέδιο με τίτλο Eastern Mediterranean Gateway Act αναδεικνύει Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο σε στρατηγικούς εταίρους, με στόχο τη διαμόρφωση νέου ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη μετά το 2027.

Στο περιθώριο διεθνών επαφών, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έλαβε δημόσια αναγνώριση για τον ρόλο της Ελλάδας στον Κάθετο Διάδρομο από τον Jarred Agen, εκτελεστικό διευθυντή του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η Αθήνα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος της περιοχής, επιζητώντας παράλληλα αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας και επενδύσεις.

Με την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου να πλησιάζει και την Ευρώπη να αναζητά νέες πηγές, οι εξελίξεις των επόμενων μηνών αναμένεται να μετατρέψουν τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας διαμορφώνοντάς τον σε διαμετακομιστικό κόμβο φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο.