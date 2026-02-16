Ο Βαγγέλης Βενιζέλος αναδεικνύεται αρχηγός του αντιμητσοτακικού μπλοκ

Μισούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ξέρουμε. Θέλουν να τον ρίξουν πάση θυσία. Κι αυτό το ξέρουμε. Θέλουν να συγκροτήσουν μέτωπο στις εκλογές για να κλείσουν την επομένη τον Κυριάκο φυλακή. Το ομολογούν πλέον οι ίδιοι. Δεν θέλουν να προχωρήσει η αναθεώρηση του Συντάγματος. Κι αυτό γνωστό. Μέχρι χτες ήταν απλά το «club του Καπνεργοστασίου». Τώρα φαίνεται να βρήκαν ηγέτη στο πρόσωπο του Βαγγέλη Βενιζέλου. Ο Βαγγέλης είναι ένας άξιος «αντίπαλος». Σίγουρα ο πιο «ενδιαφέρον» από τα άλλα μέλη του club των ορκισμένων εχθρών του Κυριάκου.

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος δεν είναι σαν τους «άλλους». Και πιο μορφωμένος είναι και πιο επιδέξιος αποδείχτηκε στην πολιτική τέχνη στην εποχή της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ . Μπορεί κάποιος να του «χρεώνει» το άρθρο 86 και τον ΕΝΦΙΑ, αλλά από την άλλη θα πρέπει να βάλει στο ζύγι τη σημαντική του συμβολή στη σωτηρία της χώρας στην περίοδο της χρεοκοπίας. Χωρίς τον Βαγγέλη Βενιζέλο η κυβέρνηση Σαμαρά δεν θα τα είχε καταφέρει το ίδιο καλά.

Όλα τα μέλη του club έχουν λόγους να αισθάνονται «ενοχλημένοι» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από την ίδια την ζωή. Έχουν τους δικούς τους λόγους ο καθένας για να επαναστατήσει απέναντι σε έναν πρωθυπουργό που τους «απειλεί» με μία τρίτη συνεχόμενη τετραετία. Κάτι που δεν έχει συμβεί άλλη φορά στη χώρα και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τους ιστορικούς του μέλλοντος. Κι η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν «αντέχεται» από πολιτικούς που ο καθένας θέλει να περιφρουρήσει για τον εαυτό του έναν «ιστορικό ρόλο».

Ο Κώστας Καραμανλής νιώθει κληρονόμος της καραμανλικής παράδοσης. Δίχως να εξετάζουμε το πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται από τις θέσεις του Εθνάρχη, είναι απολύτως λογικό να ανησυχεί για την δική του θέση σε ένα κόμμα που ο ίδιος θεωρεί κατά κάποιο τρόπο «ιδιοκτησία» του.

Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε ένας πετυχημένος πρωθυπουργός. Ίσως δεν θα τα κατάφερνε το ίδιο καλά χωρίς τη βοήθεια του Βαγγέλη Βενιζέλου, αλλά αυτό στο τέλος δεν έχει και τόση σημασία. Χρεώνεται, όχι και τόσο άδικα, το αντιμνημόνιο. Αλλά και μία (μέχρι στιγμής) διάσπαση του κόμματος που τον ανέδειξε και τον τίμησε. Ο ίδιος μπορεί να θεωρεί ότι δεν είχε στη διάθεσή του πολύ χρόνο για να κυβερνήσει.

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι ένα φυσικό ταλέντο της πολιτικής. Μέχρι σήμερα υπήρξε «συγκυβερνήτης». Ένας άνθρωπος με τόσα μεγάλα χαρίσματα και δεν μπόρεσε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωστόσο, χρεώνεται μια αλαζονική στάση, ίδιο των ευφυών ανθρώπων, η οποία λειτουργεί πολλές φορές αυτοκαταστροφικά. Έχασε από τον Γιώργο Παπανδρέου την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ, όχι γιατί ήταν χειρότερος από τον Γιώργο. Κάθε άλλο! Αλλά εκνεύρισε με την «σιγουριά» της νίκης του.

Σήμερα ο Βαγγέλης Βενιζέλος ηγείται ενός ρεύματος που έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει σηκώσει τείχη απέναντι στην προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να προχωρήσει την Αναθεώρηση του Συντάγματος, να αλλάξει το άρθρο 86 και το άρθρο για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και έχει δώσει και το σύνθημα για να οδηγηθεί μετά τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη… φυλακή για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Τα περί φυλακής τα έγραψε και η εφημερίδα του club, η Δημοκρατία, η οποία μέχρι πρόσφατα ήθελε να κλείσει φυλακή τον … Βαγγέλη Βενιζέλο.

Θα μπορέσει ο Βαγγέλης Βενιζέλος να αντέξει μέχρι το τέλος την διαχείριση τόσο μεγάλων προσωπικοτήτων, όπως αυτές των Καραμανλή και Σαμαρά; Είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα. Και εξαρτάται από τον ποιο ρόλο επιφυλάσσει ο καθένας για τον εαυτό του. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται να είναι καλύτερα «διαβασμένος» απ’ ότι πιστεύουν οι φίλοι και οι εχθροί του. Εκτός κι αν πιστεύει κανείς ότι τέτοιου είδους συμμαχίες συγκροτούνται, όπως αυτή του club του Καπνεργοστασίου, ευκαιριακά, τυχαία και μέσα σε μια βραδιά.

Θανάσης Μαυρίδης

