CNN: Σύγκριση του Air Force One με το προεδρικό αεροσκάφος του Πούτιν

Είναι μια εντυπωσιακή και σπάνια εικόνα: δύο προεδρικά αεροπλάνα δίπλα-δίπλα σε αμερικανικό έδαφος, και μάλιστα σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, αναφέρει το CNN το οποίο προχωράει σε μια σύγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων των δύο αεροσκαφών.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, μόλις αποβιβάστηκε από ένα εξαιρετικά προσαρμοσμένο Ilyushin Il-96, το κύριο αεροσκάφος του ρωσικού προεδρικού στόλου. Λίγο νωρίτερα είχε φτάσει το Boeing 747 του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, γνωστό ως Air Force One όταν ο ίδιος επιβαίνει.

Το Air Force One είναι το επίσημο προεδρικό αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών, βασισμένο σε τροποποιημένα Boeing 747-200B ή 747-8. Πρόκειται για αμερικανικό τετρακινητήριο ευρύσωμο τζετ, ειδικά εξοπλισμένο για τις ανάγκες του Προέδρου των ΗΠΑ, με προηγμένα συστήματα επικοινωνίας, αντιπυραυλική προστασία και πλήρες εσωτερικό για εργασία, ανάπαυση και στρατηγικές λειτουργίες.

Με μήκος περίπου 70 μέτρα και άνοιγμα φτερών 60 μέτρα, μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 70-100 άτομα σε προεδρική διαμόρφωση, ενώ σε εμπορική ρύθμιση η χωρητικότητά του φτάνει περίπου 400 επιβάτες. Η εμβέλειά του ξεπερνά τα 12.000 χιλιόμετρα και με δυνατότητα ανεφοδιασμού εν πτήσει μπορεί να πραγματοποιεί μακρινές διεθνείς πτήσεις χωρίς περιορισμούς.

Το Air Force One θεωρείται από τα ασφαλέστερα αεροσκάφη στον κόσμο, εξοπλισμένο με αντιπυραυλικά συστήματα, ηλεκτρονικό πολεμικό εξοπλισμό και δορυφορικές επικοινωνίες. Στο εσωτερικό του διαθέτει πλήρη υποδομή για εργασία, συσκέψεις υψηλού επιπέδου, ιατρική υποστήριξη, κουζίνα, χώρους ξεκούρασης και εγκαταστάσεις για το προσωπικό ασφαλείας και το στρατιωτικό επιτελείο.

Ilyushin Il-96 (Προεδρικό Αεροσκάφος Ρωσίας)

Το Ilyushin Il-96 είναι το ρωσικό τετρακινητήριο αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων που χρησιμοποιείται για τις προεδρικές μετακινήσεις. Πρόκειται για νεότερο σχεδιασμό από το Boeing 747-200/8 του Air Force One, με τεχνολογία και συστήματα προσαρμοσμένα ειδικά για την ασφάλεια και τις ανάγκες του Ρώσου Προέδρου.

Με μήκος περίπου 55 μέτρα και άνοιγμα φτερών 60 μέτρα, έχει χωρητικότητα περίπου 262 επιβατών σε κανονική ρύθμιση, μειωμένη σε προεδρική διαμόρφωση. Η εμβέλειά του φτάνει τα 11.000 χιλιόμετρα, αρκετή για διεθνείς πτήσεις χωρίς ανάγκη ανεφοδιασμού.

Το αεροσκάφος διαθέτει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας και αντιμέτρων, ανθεκτικότητα σε ηλεκτρονικούς και φυσικούς κινδύνους, καθώς και προεδρικές σουίτες, αίθουσες συσκέψεων, γραφεία και διατάξεις για προσωπικό και ασφάλεια. Αν και το Ilyushin Il-96 είναι νεότερο σε σχεδιασμό και αξιόπιστο, τεχνολογικά και σε επίπεδο προστασίας υπολείπεται σε σχέση με το Air Force One.