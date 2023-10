Σφίγγει ο κλοιός του Ισραήλ στη Γάζα: Και δεύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην περιοχή

Ο πόλεμος στο Ισραήλ εισήλθε στην 8η ημέρα και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή ευρείας κλίμακας επιχειρησιακά σχέδια επίθεσης. Τα σχέδια περιλαμβάνουν συνδυασμένα και συντονισμένα πλήγματα από αέρος, θαλάσσης και ξηράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ - το δεύτερο κατά σειρά - USS Dwight D. Eisenhower κατευθύνεται προς την Ανατ. Μεσόγειο.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη χώρα ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα για τα επόμενα στάδια του πολέμου, με έμφαση σε σημαντικές χερσαίες επιχειρήσεις.

Λίγη ώρα, πριν την ανακοίνωση του στρατού, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε επισκεφθεί Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του ο Νετανιάχου ρωτά τους στρατιώτες: «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται»,

BREAKING🚨: Netanyahu visits Israeli soldiers near the border with Gaza, asks if they are 'ready for the next stage'.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, βρέθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας πτώματα ισραηλινών ομήρων οι οποίοι απήχθησαν από την Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

«Βρήκαμε και εντοπίσαμε στην περίμετρο της Λωρίδας της Γάζας πτώματα Ισραηλινών που είχαν απαχθεί», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Εξωτερικών.

Απειλές από Χαμάς και Χεζμπολάχ, προκλήσεις από Συρία

Προσπαθώντας να σταματήσει το κύμα φυγής των Παλαιστινίων προς το νότιο τμήμα της Γάζας, εκεί όπου σύμφωνα με τους Αμερικανούς, θα ανοίξει η διάβαση της Ράφα μετά από συμφωνία Ισραήλ-Αιγύπτου, τουλάχιστον για τους Αμερικανούς πολίτες, η Χαμάς εκτόξευσε νέες απειλές κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οι Παλαιστίνιοι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη για να διαφύγουν στην Αίγυπτο.

Παράλληλα, οι τρομοκράτες εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου, ενώ σε προπαγανδιστικά βίντεο που δημοσίευσαν επιδεικνύουν τα αντιαρματικά τους όπλα, απειλώντας τους Ισραηλινούς αν ξεκινήσουν τη χερσαία επίθεσή τους στη Γάζα.

⚡️Hamas Publishes a Video titled:



Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ συνεχίζει να απειλεί το Ισραήλ ότι θα του επιτεθεί από τα βόρεια αν επιτεθεί στη Γάζα. Με ανακοίνωσή της η τρομοκρατική οργάνωση του Λιβάνου, επιβεβαίωσε ότι έπληξε με πυραύλους και όλμους θέσεις του ισραηλινού στρατού στα λιβανέζικα αγροκτήματα της Σεμπάα, ενώ ισραηλινά μαχητικά εξουδετέρωσαν μονάδα τρομοκρατών που επιχείρησε να διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε εισερχόμενα πυρά από την Συρία που ενεργοποίησαν τις σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ και στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν. Το ισραηλινό πυροβολικό απάντησε στα πυρά.

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών είχε εκτοξεύσει νέες απειλές κατά του Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι η χώρα του, η Χεζμπολάχ και η Συρία βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη, αν οι ισραηλινές δυνάμεις επιτεθούν στη Χαμάς στη Γάζα.

Λεπτό προς λεπτό οι τελευταίες εξελίξεις

02:37 Αυστηρό μήνυμα Μακρόν σε Ιράν και Χεζμπολάχ: Μην εμπλακείτε στη σύρραξη

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, φέρεται να εξέδωσε προειδοποίηση προς το Ιράν και την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ να μην εμπλακούν στον πόλεμο στο Ισραήλ.

02:15 Μπάιντεν: Είδαμε το μίσος να εκδηλώνεται στη χειρότερη σφαγή Εβραίων από το Ολοκαύτωμα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μίλησε νωρίς τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) στο δείπνο της εκδήλωσης «2023 Human Rights Campaign».

Ο Μπάιντεν είπε ότι «είδαμε το μίσος να εκδηλώνεται με έναν άλλο τρόπο στη χειρότερη σφαγή Εβραίων ανθρώπων από το Ολοκαύτωμα».

01:59: Λευκός Οίκος: Τι συζήτησε ο Μπάιντεν με Νετανιάχου και Αμπάς

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα τα πρακτικά των τηλεφωνημάτων του προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

01:31 Reuters: Οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν το αεροδρόμιο στο Χαλέπι της Συρίας

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας επιβεβαίωσε το βομβαρδισμό του αεροδρομίου του Χαλεπίου από το Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου.

01:10 Haaretz: Επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σε σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής ότι εθεάθησαν πράκτορες της Χαμάς να βγαίνουν από σήραγγα στη Γάζα. Το τούνελ δέχθηκε επίθεση από αεροσκάφος των IDF, σκοτώνοντας τους πράκτορες.

00:35 Και δεύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ αποπλέει με προορισμό την Ανατ. Μεσόγειο

Κλιμακώνεται η ανησυχία για την επικείμενη χερσαία επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς στη Γάζα και ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ - το δεύτερο κατά σειρά - USS Dwight D. Eisenhower κατευθύνεται προς την Ανατ. Μεσόγειο.

00:30 Κατάρ: Έκτακτη συνάντηση Ιρανού ΥΠΕΞ με τον αρχηγό των τρομοκρατών της Χαμάς

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν φαίνεται ότι συναντήθηκε με τον ηγέτη των τρομοκρατών της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στη Ντόχα του Κατάρ αργά το βράδυ του Σαββάτου.

NEW: Iranian FM Amirabdollahian met Hamas leader Haniyeh in Doha, Qatar tonight



00:14 Στους 29 οι νεκροί Αμερικανοί που έχασαν τη ζωή τους από τις επιθέσεις των τρομοκρατών της Χαμάς

Ο αριθμός των νεκρών Αμερικανών πολιτών που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της Χαμάς αυξήθηκε σε 29, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

23: 27 Μπάιντεν: Τηλεφωνικές συνομιλίες με Νετανιάχου και Αμπάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε χωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από τα γραφεία του ισραηλινού και του παλαιστίνιου ηγέτη.

23:25 Βερολίνο: Σημαδεύουν σπίτια Εβραίων με το Αστέρι του Δαβίδ

Γυναίκα εβραϊκής καταγωγής είδε την πόρτα του σπιτιού της στο Βερολίνο να έχει σημαδευτεί με το Αστέρι του Δαβίδ, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «Bild».

23:04 Ο ισραηλινός στρατός απάντησε σε πυρά προερχόμενα από τη Συρία

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε εισερχόμενα πυρά από την Συρία που ενεργοποίησαν τις σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ και στα Υψίπεδα του Γκολάν.

22:41 Ισραήλ: Αρνείται ο Λίμπερμαν ότι θα ενταχθεί στην κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης

Το Λικούντ, το κόμμα του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν, πολιτικός της εθνικιστικής ισραηλινής αντιπολίτευσης, συμφώνησε να συμμετάσχει στο συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ.

22:28 ΕΕ: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη την Τρίτη για τον πόλεμο στο Ισραήλ

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συγκαλεί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ερχόμενη Τρίτη. «Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τον λαό του Ισραήλ και τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων», τόνισε ο Σ. Μισέλ.

22:19 Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών για Μέση Ανατολή: Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι

Στο μεταξύ, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι «ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας και των χώρων λατρείας» και ότι «οι ιταλικές μυστικές υπηρεσίες εργάζονται αδιάκοπα».

22:13 Προπαγανδιστικά βίντεο της Χαμάς με απειλές για την επικείμενη χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών

Δύο προπαγανδιστικά βίντεο δημοσίευσε η τρομοκρατική οργάνωση απειλώντας τους Ισραηλινούς «για το τι θα πάθουν» όταν ξεκινήσουν τη χερσαία τους επίθεση στη Γάζα.

21:43 Γερμανία: Διαδηλώσεις υπέρ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης σε όλη τη χώρα

Δεκάδες διαδηλώσεις -φιλο-παλαιστινιακές και υπέρ του Ισραήλ - πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε όλη τη Γερμανία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις απαγορεύθηκαν εκδηλώσεις υποστηρικτών της Χαμάς.

21:29 Ο ισραηλινός στρατός βρήκε πτώματα ομήρων της Χαμάς στην περίμετρο της Λωρίδας της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρήκε στη Λωρίδα της Γάζας πτώματα ισραηλινών ομήρων οι οποίοι απήχθησαν από την Χαμάς κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

21:22 Μεγάλη επίθεση με ρουκέτες από τη Γάζα προς το Τελ Αβίβ

Σειρήνες ήχησαν πριν από λίγη ώρα στο Τελ Αβίβ ως προειδοποίηση για πιθανή επίθεση με ρουκέτες, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

20:59 Γάζα: Οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου αρνούνται να εγκαταλείψουν τους πλέον αδύναμους

Οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου αρνούνται να εγκαταλείψουν τους πλέον αδύναμους στη Λωρίδα της Γάζας.

20:30 Ισραηλινός αξιωματούχος: Το κράτος δεν εκπλήρωσε την αποστολή αποτροπής της Χαμάς

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι το Ισραήλ δεν έλαβε συγκεκριμένη προειδοποίηση από την Αίγυπτο ή από οπουδήποτε αλλού για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

20:00 Πρεσβεία Ισραήλ: Σε αυτόν τον πόλεμο υπάρχει το κακό και υπάρχουν και εκείνοι που παλεύουν εναντίον του κακού

Βρέχει ρουκέτες και σφαίρες κατά πάνω μας. Εμείς, τους ρίχνουμε φυλλάδια που λένε στους αμάχους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.



Δεν υπάρχει αναλογικότητα σε αυτόν τον πόλεμο. Υπάρχει το κακό και υπάρχουν και εκείνοι που παλεύουν εναντίον του κακού! #IStandWithIsrael… pic.twitter.com/VtWjXJ9Eyu — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) October 14, 2023

18:58 Φον ντερ Λάιεν: Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα θα ξεπεράσει τα 75 εκατ. ευρώ

Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα θα αυξηθεί κατά 50 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 75 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

18:30 Μπέρμποκ: Ο πόλεμος πρέπει να διεξαχθεί με τον μεγαλύτερο σεβασμό προς την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, ζήτησε το Σάββατο από το Κάιρο ο πόλεμος κατά της Χαμάς να διεξαχθεί με τον «μεγαλύτερο σεβασμό» προς την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

18:08 Απειλεί με εμπλοκή της Χεζμπολάχ και γενίκευση του πολέμου το Ιράν

Νέες απειλές κατά του Ισραήλ εκτόξευσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ισχυριζόμενος ότι η χώρα του, οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και η Συρία είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, αν οι Ισραηλινοί πραγματοποιήσουν χερσαία επιχείρηση στη Γάζα.

17:57 Η Τουρκία αντιτίθεται στο ισραηλινό τελεσίγραφο για εκκένωση του βορείου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας.

17:47 Νετανιάχου σε στρατιώτες στα σύνορα με τη Γάζα: Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο;

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επισκέφτηκε μονάδα πεζικού έξω από τη Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο και είπε στους στρατιώτες: «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται».

The IDF responded by striking the origin sites of the launches and is continuing to strike in Lebanon.



17:46 Ισραηλινός στρατός: Τρομοκράτες της Χεζμπολάχ προσπάθησαν να διεισδύσουν στο Ισραήλ από τον Λίβανο

Ισραηλινά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τρομοκράτες που επιχείρησαν να διεισδύσουν στο βόρειο Ισραήλ, καθώς η Χεζμπολάχ επιτέθηκε με πυραύλους και όλμους στη βόρεια περιοχή του όρους Ντοβ.

17:17 Γαλλία: Εκκενώνεται το Ανάκτορο των Βερσαλλιών - Απειλή για βόμβα

Το Ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώνεται, έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα. Νωρίτερα, το Μουσείο του Λούβρου έκλεισε εκτάκτως τις πύλες του για λόγους ασφαλείας.

17:17 Διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο

Χιλιάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές έκαναν πορεία στο κεντρικό Λονδίνο, ζητώντας να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

17:02 Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ εργάζονται για να αμβλύνουν τις ανθρωπιστικές συνέπειες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται για να «δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επανέναρξη της ροής βοήθειας».

16:31 Κίνα: Ζητά να συγκληθεί διεθνής ειρηνευτική σύνοδος για το Μεσανατολικό

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν με αντικείμενο τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο νότιο Ισραήλ.

15:57 Σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο επέμβασης οι Seals και η Delta

Σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο επέμβασης στον πόλεμο στο Ισραήλ βρίσκονται μονάδες των αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων.

15:36 Εικόνες φρίκης από τη δολοφονία αμάχων από τη Χαμάς στο κιμπούτς Κφαρ Αζά

Νέο συγκλονιστικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα και αποτυπώνει όλη τη βιαιότητα των τρομοκρατών της Χαμάς απέναντι σε άμαχους Ισραηλινούς στο κιμπούτς Κφαρ Αζά.

This is the home of an entire family in Kfar Aza slaughtered by Hamas terrorists.



14:31 Shayetet 13: Αυτοί είναι οι επίλεκτοι Ισραηλινοί κομάντος που κυνηγούν τρομοκράτες στη Γάζα

Η ειδική μονάδα του Ισραηλινού Ναυτικού πρωταγωνιστεί στις επιχειρήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων κατά στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

The Flotilla 13 elite unit was deployed to the area surrounding the Gaza security fence in a joint effort to regain control of the Sufa military post on October 7th.



The soldiers rescued around 250 hostages alive.



14:00 Πρεσβεία του Ισραήλ: Οι φωνές των θυμάτων φωνάζουν από τους τάφους τους για να ακουστούν

Τη λίστα με τα ονόματα των θυμάτων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς δημοσίευσε στο πρωτοσέλιδά της η γερμανική εφημερίδα «Welt». «Οι φωνές των θυμάτων φωνάζουν από τους τάφους τους για να ακουστούν», τονίζει η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα θύματα των βάρβαρων τρομοκρατικών επιθέσεων της #Χαμάς εναντίον αθώων Ισραηλινών ανδρών, γυναικών και παιδιών.



Η @WELTAMSONNTAG το δημοσίευσε στην πρώτη της σελίδα.



13:40 Συνάντηση Ρώσου ΥΦΥΠΕΞ με στελέχη της Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μιχαήλ Μπογκντάνοφ, ελπίζει ότι θα συναντηθεί με στελέχη της τρομοκρατικής παλαιστινιακής οργάνωσης για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει.

13:31 Νεκρός ο διοικητής της Χαμάς που ηγήθηκε των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσε ότι ο διοικητής της Χαμάς που ηγήθηκε των τρομοκρατικών επιθέσεων κατά ισραηλινών οικισμών έπεσε νεκρός μετά από πλήγμα από drone.

Ali Qadi led the inhumane, barbaric October 7 massacre of civilians in Israel.



We just eliminated him.

13:15 Το κρυφό σχέδιο της Χαμάς: Σκοτώστε και πάρτε ομήρους όσους περισσότερους μπορείτε

Το φως της δημοσιότητας έχουν δει τις τελευταίες ώρες διαβαθμισμένα έγγραφα και χάρτες της Χαμάς, τα οποία αποκαλύπτουν τα εγκληματικά πλάνα της τρομοκρατικής οργάνωσης ξεκινώντας από το κιμπούτς Κφαρ Σαάντ.

13:07 Χάρβαρντ: Φοιτητές κατηγορούν το Ισραήλ για τις φονικές επιθέσεις της Χαμάς

Ο Ισραηλινός δισεκατομμυριούχος Άινταν Όφερ και η σύζυγός του παραιτήθηκαν από το εκτελεστικό συμβούλιο του Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, μετά τον σάλο που προκάλεσε δημοσίευση δήλωσης κατά του Ισραήλ από έναν συνασπισμό περίπου 30 φοιτητικών ομάδων.

13:05 Αμερικανός αξιωματούχος: Ισραήλ και Αίγυπτος συμφώνησαν να ανοίξει η διάβαση της Ράφα

Οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα μέσω της συνοριακής διέλευσης της Ράφα προς την Αίγυπτο, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

13:00 Η ενημέρωση του ισραηλινού στρατού για τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών

«Δεν θέλουμε να σκοτώσουμε κανέναν άμαχο, πολεμάμε μόνο με τη Χαμάς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

12:50 Bloomberg: Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή σημαίνει απειλή για την παγκόσμια οικονομία

Μεγάλο είναι το οικονομικό διακύβευμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αφού ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση στην παγκόσμια οικονομία, είναι πιθανή ακόμα και η ύφεση.