Βερολίνο: Σημαδεύουν σπίτια Εβραίων με το Αστέρι του Δαβίδ (pics)

Γυναίκα εβραϊκής καταγωγής η οποία ζει στο Βερολίνο, είδε την πόρτα του σπιτιού της στην περιοχή Prenzlauer Berg να έχει σημαδευτεί με το Αστέρι του Δαβίδ, φέρνοντας στο μυαλό τις «σκοτεινές» ημέρες του 1930 όταν οι Ναζί σημάδευαν τις εβραϊκές επιχειρήσεις με το ίδιο σύμβολο.

Η ίδια περιγράφοντας στην εφημερίδα Bild το περιστατικό, δήλωσε: «Καθόμουν στο αυτοκίνητο με έναν φίλο χθες. Όταν φτάσαμε στο σπίτι είδα το αστέρι του Δαβίδ και έπαθα ένα τεράστιο σοκ». Όπως ανέφερε, μόλις είδε το σύμβολο, κάλεσε την αστυνομία, «αλλά μου είπαν ότι δεν είχαν καμία δικαιοδοσία και ζήτησαν να γίνει ηλεκτρονική ειδοποίηση».

Ωστόσο, η αστυνομία συμβούλεψε τη νεαρή γυναίκα να σβήσει η ίδια το αστέρι του Δαβίδ, προειδοποιώντας την: «Δεν ξέρετε τι δυνάμεις θα μπορούσε να προσελκύσει αυτό».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας, η αστυνομία δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη μαζί της μετά την επίσημη καταγγελία της για υλικές ζημιές και υποψία υποκίνησης.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος εβραϊκών οργανώσεων Γερμανίας Anna Staroselski, δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) φωτογραφίες «από χθες, από ιδιωτικές κατοικίες στις οποίες ζουν Εβραίοι που σημαδεύτηκαν με τα αστέρια του Δαβίδ», όπως χαρακτηριστικά έγραψε.

Berichte aus der jüdischen Community in Berlin. Gestern wurden private Wohnhäuser, in denen Jüdinnen/ Juden leben, mit Davidsternen markiert. pic.twitter.com/ZeL4Uw93sC

Απαντώντας στα δυσοίωνα περιστατικά, η ισραηλινή πρεσβεία στο Βερολίνο έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Βερολίνο 2023: Τα σπίτια όπου ζουν Εβραίοι θα σημαδευτούν ξανά. Αυτό ξυπνάει τις χειρότερες αναμνήσεις, ειδικά στη Γερμανία και είναι αφόρητο. Οι αντισημίτες δεν κάνουν καμία διάκριση μεταξύ Ισραηλινών και Εβραίων της διασποράς. Θέλουν να μας καταστρέψουν όλους ανεξαιρέτως».

Έρχεται την ώρα που οι εβραϊκές κοινότητες σε όλη τη Γερμανία έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις κατά της χρήσης του kippah ή της ομιλίας της εβραϊκής γλώσσας δημοσίως, λόγω φόβων για αντισημιτικές επιθέσεις εν μέσω της βίαιης σύγκρουσης στο Ισραήλ μετά τις δολοφονικές τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς που άφησαν πίσω τους περισσότερους από 1.300 νεκρούς στο Ισραήλ.

Berlin 2023: Häuser in denen Juden wohnen, werden wieder markiert. Das weckt gerade in Deutschland schlimmste Erinnerungen und ist unerträglich.

Antisemiten machen keinerlei Unterschied zwischen Israelis und Juden in der Diaspora. Sie wollen ausnahmslos alle von uns vernichten. https://t.co/ROIvIeONLE