To κρυφό σχέδιο της Χαμάς: Σκοτώστε και πάρτε ομήρους όσους περισσότερους μπορείτε (vid)

Το φως της δημοσιότητας έχουν δει τις τελευταίες ώρες διαβαθμισμένα έγγραφα και χάρτες της Χαμάς, τα οποία αποκαλύπτουν τα εγκληματικά πλάνα της οργάνωσης ξεκινώντας από το κιμπούτς, Κφαρ Σαάντ.

Τα ντοκουμέντα περιήλθαν στην κατοχή του δικτύου NBC και περιλαμβάνουν χάρτες με αεροφωτογραφίες για επιθέσεις σε σχολεία και ένα κέντρο νεότητας στο κιμπούτς Κφαρ Σαάντ. Η οδηγία -«εντολή» προς τους τρομοκράτες της Χαμάς δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας: «Σκοτώστε όσους περισσότερους μπορείτε, πάρτε ομήρους και φύγετε γρήγορα για τη Γάζα».

Χάρτες και έγγραφα που ανέκτησαν οι ισραηλινές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης από τα πτώματα των τρομοκρατών της Χαμάς αποκαλύπτουν ένα συντονισμένο σχέδιο για την εξόντωση και την αρπαγή μικρών παιδιών στο κιμπούτς Κφαρ Σαάντ, κοντά στη Γάζα. Τα έγγραφα έχουν την επισήμανση «Top Secret» στα αραβικά και απευθύνονται σε «υψηλά εκπαιδευμένα μέλη» της Χαμάς.

Το σχέδιο επίθεσης που περιγράφεται στα απόρρητα έγγραφα είχε δύο σκέλη:

1. Οι τρομοκράτες της Χαμάς να περικυκλώσουν και να διεισδύσουν σε χωριά, στοχεύοντας σε τοποθεσίες όπου συγκεντρώνονται άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

2. Στη συνέχεια, όχι μόνο να ανοίξουν πυρ κατά αμάχων, αλλά και να απαγάγουν όσους μπορούν, ακόμη και παιδά δημοτικού.

Μία σελίδα διαβαθισμένων εγγράφων, υπό τον τίτλο «Άκρως απόρρητο», εξηγεί ότι το ένα σχέδιο επίθεσης αφορά το κιμπούτς «Kfar Sa'ad», επισημαίνοντας ότι η «Μονάδα Μάχης 1» θα επιτεθεί στο νέο σχολείο«Da'at», ενώ η «Μονάδα Μάχης 2» θα αναλάβει την αρπαγή των ομήρων. Η Χαμάς, εκτός από το δημοτικό σχολείο που είχε βάλει στο «μάτι», σχεδίαζε να επιτεθεί και κατά του κέντρου νεότητας «Bnei Akiva».

Σε άλλη σελίδα με χάρτη, υπό τον τίτλο «Top Secret Maneuver», η Χαμάς δίνει οδηγίες σε μία μονάδα να ασφαλίσει την έφοδό της στο Κφαρ Σαάντ στα ανατολικά, ενώ άλλη μονάδα θα ελέγχει τη δυτική πλευρά. «Σκοτώστε όσους μπορείτε και πάρτε ομήρους» είναι η οδηγία που κυριαρχεί.

Όλοι οι χάρτες, σύμφωνα με το NBC, είναι στα χέρια των ισραηλινών αρχών. Σύμφωνα με πηγή του καναλιού, τους χάρτες έχει τόσο ο στρατός όσο και η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ.

Βίντεο που ανέβηκε στα social media έδειξe την έφοδο των ανδρών της Χαμάς σε κιμπούτς στις 7 Οκτωβρίου, κάτι που επιβεβαιώνει τις εντολές και τις κινήσεις τους, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του χάρτη, σχολιάζει το δίκτυο.

Scenes that stop the heart. Heavily armed Hamas terrorists are going door to door in Kibbutz Be'eri looking for Israelis.pic.twitter.com/PRq1n0vudH